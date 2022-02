Todesstrafe Letzte Hinrichtung im Kanton Solothurn: Wie der Staat noch einmal zum Henker wurde Als die Todesstrafe im Solothurnischen zum letzten Mal vollstreckt wurde, herrschte eine festliche Stimmung. Der 28-jährige Urs Joseph Schenker wurde am Fasnachtssamstag 1855 enthauptet. Gestanden hatte er seine Tat nicht. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Wo früher ein Richtplatz war, befindet sich heute unter anderem ein Kinderspielplatz: Chantierwiese in Solothurn. Bild: Hanspeter Bärtschi

Aber doch nicht bei uns? Auch in Solothurn verhängte der Staat die Todesstrafe. Noch im vorletzten Jahrhundert, als der Kanton schon demokratische Züge trug, wurden Menschen hingerichtet. Vollstreckt wurden die Exekutionen seinerzeit nach dem «Peinlichen Gesetzbuch» der Helvetischen Republik: in aller Öffentlichkeit und mit scharfer Klinge.

Es ist der Morgen des 17. Februar 1855, der Fasnachtssamstag, als das morbide Spektakel noch einmal losgeht. Die letzte Hinrichtung im Kanton Solothurn markiert das Ende einer schauerlichen Tradition; zweifellos eine Superlative der unrühmlichen Sorte.

Obwohl es in diesen frühen Stunden bitterkalt ist, drängen sich zahlreiche Schaulustige am Richtplatz bei der ehemaligen Ritterbastion in Solothurn, der heutigen Chantierwiese. Es herrscht eine fröhlich-närrische, schon fast festliche Stimmung, wie zeitgenössischen Berichten zu entnehmen ist. Urs Joseph Schenker wird im offenen Wagen aus dem Prison herangekarrt.

Serie «Solothurner Superlative» Diese Serie geht Superlativen aus dem Kanton Solothurn auf den Grund. In loser Folge beleuchten wir Ereignisse und Errungenschaften, deren Strahlkraft weit über die Region hinausreicht.

Tags zuvor lehnte der Solothurner Kantonsrat sein Gnadengesuch ab. Zu erdrückend schien den Volksvertretern die Indizienlast nach der sorgfältig geführten Untersuchung, am Urteil des fünfköpfigen Kriminalgerichts gab es nichts auszusetzen.

Auch wenn Schenker, ein 28 Jahre alter Fulenbacher aus einfachen Verhältnissen, die ihm vorgeworfene Tat bis zuletzt abgestritten hatte: Im Oktober 1854 soll er seinen Vater erdrosselt haben. «Zu nichts mehr nutze» sei der 70-Jährige, hatte Schenker zuvor herumposaunt. Und, so sagten Zeugen aus, immer wieder hatte er seinen alten Herren auch böse misshandelt.

Urs Josephs Mutter wurde wegen Beihilfe zum Mord ebenfalls schuldig gesprochen. Sie kassierte eine Kettenstrafe. Nach einer Appellation ans Obergericht wurde sie jedoch aus der Haft entlassen. Es fehle ein «strikter Schuldbeweis», befanden die Richter.

Ein Leben in Sekundenschnelle ausgelöscht

Schenkers letzter Gang führt durch eine sensationshungrige Menge. Schlag sieben Uhr kommt er auf dem Richtplatz an. Hier übermannen ihn die Gefühle, was den aufmerksamen Berichterstattern nicht entgeht. «Heute ist der Tag der Sühne», ruft er den Anwesenden zu – nun doch reumütig? Er fleht:

«Ihr guten Leute, betet für mich.»

Angehörige des Landjägerkorps eskortieren Schenker, setzen ihn auf einen Stuhl und binden ihn daran fest. Ohne zu zögern, schneiden die Ordnungskräfte ihm die Kleidung an Hals und Nacken auf.

Oberamtsstatthalter Weber-Reinert und Amtsschreiber Altermatt überwachen das Geschehen, begleitet werden sie vom Amtsweibel, standesgemäss im rot-weissen Ornat. Stadtpfarrer Kipfer spricht ein Gebet, auch ein Kapuziner ist da, um Beistand zu leisten. Schenker schluchzt:

«O meine lieben Leute, ich bin schwer beladen.»

Dann tritt Scharfrichter Huber, der einer alten Henkersfamilie entstammt und eigens aus dem Bernbiet angereist ist, an Schenkers Stuhl. Alles geht recht schnell, manchen Beobachtern zu schnell. Einen Moment lang mustert Huber sein Opfer. Dann holt er aus, lässt sein Schwert herabsausen und es gibt einen dumpfen Schlag. Schon ist die Hinrichtung vollzogen, Schenkers Leben in Sekundenschnelle ausgelöscht.

Ob das Schwert von Scharfrichter Huber ähnlich aussah? Dieses Richtschwert wurde im 15. und 16. Jahrhundert genutzt, die Gravur aber erst im 19. Jahrhundert angebracht. 2013 war es in einer Ausstellung im Alten Zeughaus zu sehen. Bild: Felix Gerber

«4 Minuten nach 7 Uhr rollte sein Kopf durch Scharfrichter Huber in einem Schlage vom Rumpfe getrennt auf den Boden», wird der Oberamtsstatthalter danach pingelig genau an den Regierungsrat rapportieren.

Das Publikum bestaunt den abgetrennten Kopf

Der nächste Punkt des makabren Pflichtprogramms: Wer will, kann am Schafott den Kopf Schenkers aus nächster Nähe bestaunen. Die Zurschaustellung soll eine abschreckende Wirkung entfalten. Ausserdem wird nach der Exekution eine Broschüre zur Causa Schenker aufgelegt, auch dies ist ein damals üblicher Vorgang. Für 20 Cent ist das «Todesurtheil des Josef Schenker, Vatermörder, von Fulenbach» im Wengihaus zu erstehen.

Noch am selben Tag drucken die Zeitungen ihre ersten Berichte über die Hinrichtung. Nun also habe sich das Schwert der strafenden Gerechtigkeit wieder mit dem Blut eines Verbrechers gerötet, hält der «Landbote» nüchtern fest. Derweil schreibt das «Solothurner Blatt» leicht spöttelnd über die Seufzer, die Schenker bis zu seinem letzten Atemzug abgegeben habe.

Hundert Jahre nach Schenkers Hinrichtung, im Jahr 1955, notierte der bekannte Jurist Arthur Haefliger erleichtert: Heute könne man sich als Richter unbesorgt in die Akten zu dem Fall vertiefen. Der spätere Bundesrichter rekonstruierte damals im Jahrbuch für Solothurnische Geschichte das letzte Todesurteil des Kantons. Wohl wiege die Amtsbürde eines Richters noch immer schwer genug, betonte Haefliger, «aber sie schliesst doch zum Glück nicht mehr die Verantwortung für das Leben eines Delinquenten mit ein».

Als nur noch die Enthauptung zugelassen war

Die Todesstrafe hat eine lange Geschichte, geprägt von Quälereien und Ungerechtigkeiten. Während Jahrhunderten kannte auch die Solothurner Justiz keine Milde. Als Richtstätte diente ihr vornehmlich der Galgen.

Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ging die Zahl der Todesurteile zurück. Bald gab es in etwa gleich viele Verurteilungen wie Begnadigungen, und schliesslich hatte zumindest der Galgen ausgedient: Der Elsässer Antoni Guidam war 1769 der letzte Verurteilte, der auf Solothurner Boden gehängt wurde. Das Gesetzbuch der 1798 gegründeten Helvetischen Republik nannte die Enthauptung als einzige zulässige Hinrichtungsart. Damit wollten Rechtsgelehrte die Strafe «humanisieren».

Es sollten allerdings weitere sieben Jahrzehnte ins Solothurnerland ziehen, bis der Kanton 1874 die Todesstrafe ganz aus dem Gesetzbuch tilgte. Immerhin waren da schon fast 20 Jahre vergangen, seit Urs Joseph Schenker enthauptet worden war. Dass ihm der zweifelhafte Ruhm zuteil wurde, als letzter Mensch im Kanton Solothurn hingerichtet zu werden, hatte er nicht ahnen können.

