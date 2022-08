Zwiebelanbau auf Roggen ist nicht zonenkonform

Früher war der Zwiebelanbau in Oensingen sehr verbreitet. Die Männer arbeiteten oft im Eisenwerk, die Frauen und Kinder bauten Zwiebeln an, ist in der Dokumentation «Oensinger Zwiebeln» von Walter Stoos zu lesen. Im ersten und grössten Feld zog man vom Samen die Steckzwiebeln. Im zweiten pflanzte man die Steckzwiebeln und erhielt die grossen Samenzwiebeln (und Speisezwiebeln). Im dritten pflanzte man die letztjährigen Samenzwiebeln und erntete den Samen. Im August begann die Ernte. Zum Trocknen schüttete man die Zwiebeln auf grosse Tücher. Gesichert war der Verkauf jedoch nie. Manche Händler kauften erst im Frühjahr ein und zahlten schlecht.