Egerkingen: Neues Schulhausprojekt wird konkret

Zweiter Anlauf Egerkingen stellt das neue Schulhaus vor – es soll über das alte gestülpt werden Die Suche nach einem Standort für ein neues Schulhaus in Egerkingen hat ein Ende: Der Neubau soll dorthin kommen, wo das Mühlemattschulhaus jetzt schon steht. Am 26. September entscheidet die Gemeindeversammlung über einen 15-Millionen-Franken-Kredit dafür. Fränzi Zwahlen-Saner 13.09.2022, 16.00 Uhr

So soll das neue Schulhaus in Egerkingen einst aussehen. Visualisierung: zvg

Am vergangenen Montagabend trafen sich rund 50 Egerkinger im Gemeindesaal. Es ging darum, das Vorprojekt für den Neubau des Schulhauses kennen zu lernen. Noch vor zwei Jahren wurde das erste Projekt von den Stimmbürgern abgelehnt. Damals war es vor allem der Standort, der nicht gefiel.

Vorgesehen war, den Neubau auf dem Schulgelände auf einem der Sportplätze zu realisieren. Der Verlust dieses Sportgeländes wollten die Einwohner damals nicht akzeptieren. Aber eine Lösung für den zu knappen Schulraum musste gesucht werden, denn die Egerkinger Schülerzahlen zeigen nur in eine Richtung: nach oben.

18 Primarschulklassen bis 2026

Andrea-Sandro Portapia, Schulleiter Egerkingen zvg

Der Egerkinger Schulleiter Andrea-Sandro Portapia sagte an der Infoveranstaltung:

«Während wir im Schuljahr 2017/18 noch 290 Primarschülerinnen und -schüler zählten, werden es im Schuljahr 2025/26 voraussichtlich 410 Schüler sein.»

Das heisst: Egerkingen führt heute alle Schulklassen doppelt, künftig gar dreifach.

Das sind 18 Schulklassen, von denen 12 im neuen Schulhaus Platz finden würden. «Wir benötigen – auch nach Lehrplan – demzufolge zwölf Klassenzimmer, acht bis zwölf Gruppenräume, drei Fremdsprachenzimmer und vier Werkräume», zählte der Schulleiter zusammen und ergänzte:

«Im neuen Projekt sind diese Raumforderungen erfüllt. Zudem ist noch ein Bibliotheksraum vorgesehen, der heute fehlt und eine Aula, die auch von der Gemeinde genutzt werden kann.»

So sieht das Mühlemattareal heute aus: Vorne das Feuerwehrmagazin, links davon die Mehrzweckhalle, daneben das Primarschulhaus. Bruno Kissling

Der Projektleiter der Batimo AG Architekten aus Olten, Jan Humbert, stellte den Anwesenden das Raumkonzept vor. Der Neubau wird am gleichen Standort realisiert, an dem das Schulhaus Mühlematt heute steht. Das Gebäude wird allerdings einiges grösser. «Es entsteht ein langer, schmaler Baukörper und wir müssen darauf achten, die Ufererosionszone zur Dünnern hin einzuhalten», so Humbert. Der Bau weise eine einfache Raumstruktur auf.

«Zwei Treppenhäuser werden gebaut, die zur sicheren Entfluchtung des Gebäudes beitragen. Das Haus erhält auch einen rollstuhlgängigen Lift, der auch für Waren genutzt werden kann.»

Im Untergeschoss werden vier Werkräume eingerichtet. Dazu kommen Materialräume, die Haustechnik und WC-Anlagen, die auf allen Stockwerken vorhanden sein werden.

Das Erdgeschoss erhält ein grösseres Vordach. Damit wird der Pausenplatz prominenter. Es entsteht eine Multifunktionszone mit einer Küchenzeile, die als Aula oder Musikraum mit kleiner Bühne genutzt werden kann. Auch ein allfälliger Mittagstisch könnte hier eingerichtet werden. Hier wird zudem der Verwaltungsbereich, das Lehrerzimmer, das Büro des Schulleiters, ein Fremdsprachenzimmer, die Bibliothek zu finden sein.

Im ersten Obergeschoss findet man sechs Klassenzimmer, drei Gruppenräume, ein Fremdsprachenzimmer und Lernnischen. Im zweiten Obergeschoss wiederholt sich diese Raumaufteilung.

Humbert erwähnte, dass eine mögliche Aufstockung des Gebäudes von der Statik her möglich wäre. Zudem sei das Gestaltungskonzept in Bezug auf die zu verwendenden Materialien noch nicht abgeschlossen. Angedacht sei aber, den Bau nach aussen mit Klinkersteinen zu besetzen. «Dies einerseits als Hommage an den jetzigen Schulhausbau, der ein Sichtmauerwerk im Innern aufweist, aber auch weil Klinkersteine eine lange Lebensdauer und eine grosse Wertigkeit aufweisen.»

Im Aussenbereich seien die Velounterstände, Sitzgelegenheiten, Spielgeräte sowie ein Wasserspiel vorgesehen. Ebenso würden Bäume gepflanzt.

Es wird über 15 Millionen Franken abgestimmt

Als Kostendach seien 15 Millionen Franken geplant. Davon werden 12,6 Millionen Franken für den Gebäudebau benötigt, die übrigen Kosten verteilen sich auf Umgebungsarbeiten, Baunebenkosten und Abrissarbeiten. «Eine Million Franken wurden für die Projektierung bereits bewilligt», sagte Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi.

«Dieser Betrag ist in den 15 Millionen Franken enthalten.»

Der Gemeinderat habe aber beschlossen, dass an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 26. September über den Kredit abgestimmt werden soll.

Egerkingen führt heute alle Schulklassen doppelt, künftig gar dreifach. Bruno Kissling

«Alle Beteiligten mussten unter grossen Zeitdruck arbeiten», sagte die Gemeindepräsidentin. Doch die Ehrenrunde von zwei Jahren habe sich gelohnt, meinte sie. Jetzt habe man ein Projekt, das den Vorgaben des Kantons gerecht werde und bezahlt werden könne. Die Mehrkosten von rund 3,1 Millionen Franken gegenüber dem alten Projekt seien gerechtfertigt. Zudem ist laut Bartholdi geplant, das Gebäude mittels Pellets im Wärmeverbund mit der Bürgergemeinde und privaten Partnern zu beheizen. Ebenso sei eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach vorgesehen.

Allgemeine Zustimmung zum Projekt

Nur wenige Anwesende nutzten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Grundsätzlich gab es breite Zustimmung für das jetzige Projekt und den Standort. Es wurde gefragt, welche Beschattung für das Gebäude vorgesehen sei und wohin die Kugelstoss-Anlage versetzt werde, die für den Neubau weichen muss. Beide Themen seien noch nicht abschliessend besprochen, wurde gesagt.

Gefragt wurde auch, ob ein Lüftungssystem für das Gebäude geplant sei. Das sei vorgesehen, erklärte Bartholdi. In Anbetracht der steigenden Energiekosten sei dies aber ein Posten, der als einer der ersten gestrichen würde – man müsse das beobachten. Auch noch nicht abschliessend beantwortet werden konnte die Frage nach der Sicherheit für Schüler und Anwohner in der rund zweieinhalb Jahre dauernden Bauphase.

