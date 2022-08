Äussere Klus: Marti und OeBB transportieren Tübbinge ins Tessin

Zweite Gotthardröhre Hergestellt in der äusseren Klus: Wie Beton aus der Klus ins Tessin kommt Die Oensingen-Balsthal-Bahn (OeBB) organisiert den Transport von Betonbauteilen für einen Zugangsstollen des neuen Gotthard-Strassentunnels. Ein Besuch in der äusseren Klus, wo die sogenannten Tübbinge gefertigt werden. Lorenz Degen Jetzt kommentieren 11.08.2022, 14.00 Uhr

In der äusseren Klus produzierte Tübbinge (Tunnelbauteile) werden mit der OeBB ins Tessin transportiert. Bruno Kissling

Auf einem Gleis der Firma Marti Tunnelbau AG in der äusseren Klus stehen 13 flache Wagen. Im Fachjargon heissen sie Rs-Flachwagen und sie gehören SBB Cargo. 260 Meter lang ist die Komposition: «Wir sind die erste oder die letzte Meile, je nach Blickwinkel», erklärt OeBB-Chef Markus Schindelholz (50) und zeigt auf die vier Träger pro Wagen, auf denen jeweils drei Lagen von sogenannten Tübbingen gelagert sind.

Zusammengesetzt bilden sechs Betonelemente einen 25 Tonnen schweren Ring. Wird ein Loch in einen Tunnel gebohrt, wird der Ring hinter der Bohrmaschine zur Auskleidung des Hohlraums verbaut.

So sehen die Flachwagen von SBB Cargo aus. Bruno Kissling

Die Fracht auf den Wagen ist für den Zugangsstollen der zweiten Gotthardröhre in Airolo bestimmt. «Hier bauen wir einen Stollen, der für die Tunnelbohrmaschine der zukünftigen Hauptröhre eine geologische Störzone vorbereitet», sagt Bauingenieur Paul Freudiger (55). Er leitet das Marti Tübbingwerk.

«Die Tübbinge wurden hier in der Klus von uns aus Beton gegossen, getrocknet und nun für den Abtransport vorbereitet.»

Eine spezielle Maschine sorgt dafür, dass die Tübbingringe das richtige Mass und die passende Form erhalten. Bruno Kissling

Eine spezielle Maschine mit Robotereinsätzen sorgt dafür, dass die insgesamt 2750 Tübbingringe das richtige Mass und die passende Form erhalten. Speziell an den Marti-Tübbingen ist, dass sie ohne Armierungseisen auskommen: «Wir verwenden Stahlfasern statt Bewehrungseisen, dieses Verfahren ist neu für uns», sagt Freudiger, dessen Grossvater in Klus bei von Roll arbeitete.

Paul Freudiger leitet das Marti Tübbingwerk in der äusseren Klus. Bruno Kissling

Statt Eisen giesst er nun Beton: Zehn Ringe können pro Tag hergestellt werden. Je nach Auftrag werden Durchmesser, Dicke und Mischung angepasst. «Wir können unsere Produktion ganz nach den Kundenbedürfnissen ausrichten», so Freudiger.

«Neue» Lokomotive für die OeBB

Die OeBB und Marti Tunnelbau haben schon bei anderen Tunnelbaustellen zusammengearbeitet. «Auch die Tübbinge für den Eppenberg-Tunnel oder die Westumfahrung Zürich durften wir abtransportieren», erinnert sich Schindelholz. Der jetzige Gotthard-Auftrag sei für die OeBB «ein rechter, schöner Zusatzauftrag», so Schindelholz, der aber auch einiges an Organisationsarbeit erforderte.

«Wir mussten die Tourenpläne anpassen, zusätzliches Rangierpersonal einstellen und sogar eine Lokomotive anschaffen.»

Auch für den Eppenberg-Tunnel fabrizierte Marti die Tübbinge und die OeBB transportierte sie. Bruno Kissling

Beim letzten Transport 2017 wurden noch deutsche V60 Dieselloks eingesetzt. Bei der jetzigen Lokomotive handelt es sich um die Bm 6/6 18505, die die OeBB von SBB Historic übernommen hat. Doch eine historische Lokomotive ist sie keineswegs: «Wir haben sie in Olten gestartet und die Motoren liefen sofort einwandfrei.»

Die Serie der Bm 6/6 gehört zu den Schweizer Grossdiesellokomotiven, die in den 1950er-Jahren in 14 Exemplaren gebaut wurde. Nebst den Tübbing-Zügen könnte besagte Lokomotive auch für weitere Fahrten zum Einsatz kommen:

«Wir werden die Lokomotive nach den aktuellen Anforderungen bezüglich der Sicherungs- und Signalsystemen ausrüsten und damit kann sie wieder frei eingesetzt werden, auch auf dem SBB-Netz.»

Denkbar wären somit Ausfahrten auf nicht elektrifizierte Nebenstrecken wie von Sursee nach Triengen oder von Etzwilen nach Singen (D).

Zwei Transportphasen

Aber vorerst muss die Lokomotive auf dem Anschlussgleis der Marti Tunnel AG in der Klus arbeiten. In der ersten Phase bis Ende Jahr werden zwei Zugumläufe pro Woche durchgeführt. Die Tübbing-Züge werden am Montag und Mittwoch zwischen 7 und 17 Uhr beladen und fahren am gleichen Abend weg.

Der ganze Zug, es werden keine anderen Wagen angehängt, verlässt die Klus um 21.58 Uhr und fährt nach Oensingen, wo SBB Cargo den Zug von der OeBB übernimmt. Um 22.50 Uhr verlassen die 13 Flachwagen Oensingen und treffen um 7.19 Uhr in Ambrì ein, wo der Zug auf ein Anschlussgleis geschoben und dort entladen wird. Anschliessend fährt der leere Zug um 16.25 Uhr ab Ambrì zurück und kommt um 22.15 Uhr wieder in der Klus an. Jeweils am Dienstag und am Donnerstag zwischen 7.45 und 16 Uhr findet der Entlad der Wagen in Ambrì statt.

In der zweiten Phase, ab Anfang 2023 bis Ende Mai 2023, werden die Frequenzen erhöht. Es verkehren dann zwei Kompositionen parallel. Die Züge fahren jeweils von Montag bis Donnerstag. Das OeBB-Rangierteam ist gefordert: «Wir müssen dann pro Abend zuerst einen vollen Zug nach Oensingen bringen und gleich anschliessend den leeren Zug entgegennehmen und wieder zum Belad in der Klus bereitstellen», blickt Schindelholz voraus.

«Doch wir fahren ja nach Betriebsschluss, somit sind keine anderen Züge zwischen Oensingen und Klus unterwegs und wir haben genügend Zeit.»

Reserve steht bereit

Würde die Lokomotive einmal ausfallen, so stünde ein anderes Exemplar der Aare-Seeland-Mobil, eine V100, bereit. «Wir haben mit der Aare-Seeland-Mobil ein sehr gutes Verhältnis und können uns auf gegenseitige Hilfe verlassen.»

Markus Schindelholz. Bruno Kissling

Die Reservelok wird auch in den ersten beiden Wochen die Züge ziehen. Dies, um zu sehen, ob auch sie die Leistung erbringen kann und noch etwas Zeit bleibt, um bei der eigentlichen Lokomotive den Regelunterhalt abzuschliessen, der nach der längeren Standzeit nötig ist. Es müssen immerhin 1170 Tonnen Bruttolast bewegt werden. «Froh sind wir, dass die Bm 6/6 den Zug rasch mit Druckluft für die Bremsen füllen kann, das spart Zeit für die Vorbereitung», erläutert Schindelholz.

Bei den Tübbingen hingegen gibt es keine Reserve. «Wir kennen den Bedarf exakt und können so produzieren», sagt Freudiger. Nur einmal ist ein Element bei einem Kranunfall kaputtgegangen.

«Ansonsten hatten wir nie irgendeinen Schaden. Das Material ist sehr stabil.»

