Zum «Tag des Lärms» Auf lärmige Gartengeräte verzichten: Leise gärtnern liegt im Trend Am Dienstag startet die diesjährige Kampagne «Laut ist out» gegen lärmige Gartenarbeit. Es wird gezeigt, dass es auch anders geht, wenn Lärm die Ruheoase stört. Am Samstag, 30. April, soll ganz auf lärmige Gartengeräte verzichtet werden. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 26.04.2022, 14.00 Uhr

Gartenarbeit macht Lärm une der sollte möglichst vermieden werden. Nana do Carmo

Schönes Wetter, draussen spriesst und wächst es. Zeit, dem Garten und den Hecken wieder mal einen Schnitt zu verpassen. Rasenmäher, Heckenschere, Trimmer, Häcksler, Kärcher und gar Laubbläser oder Motorsäge werden hervorgeholt, um dem Draussen in etwa die gleiche Ordnung zu verschaffen, wie dem Drinnen.

Quartierweise erschallt eine immer grösser werdende Lärmkulisse. Ärgerlich! Vor allem für denjenigen, der mit seiner Arbeit schon fertig ist und endlich die Ruhe seiner Gartenoase geniessen möchte.

Doch nun haben Cercle bruit, die Vereinigung kantonaler Lärmschutzfachleute, die Lärmliga Schweiz, die SGA Swiss Acoustical Society und die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz gemeinsam eine Kampagne ins Leben gerufen, welche heute, am «Tag gegen Lärm lanciert wird» und die genau diese Problematik im Blick hat.

Alle Gemeinden im Kanton Solothurn wurden aufgerufen, die Kampagne «Laut ist out» ihrer Bevölkerung näher zu bringen. Die erste Gemeinde, die bereits vergangene Woche darauf aufmerksam machte, war Egerkingen. Ob es wohl in dieser Gäuer Gemeinde speziell oft zu Lärmbelästigungen in Gärten kommt, wollten wir wissen.

Sie glaube nicht, meinte die zuständige Sachbearbeiterin auf der Gemeindekanzlei. Man finde aber, es sei ein generell wichtiges Thema, unnötigen Lärm zu vermeiden. Das meinen wir auch. Ist es doch gerade für die Gäuer Gemeinden entlang der viel befahrenen Strassen wichtig, jede noch so geringe Massnahme gegen zusätzliche Lärmbelästigungen zu ergreifen.

Heute ist ein Garten aber zum Tummelplatz motorbetriebener Hilfsmittel geworden. An schönen sonnigen Tagen lärmen in den Quartieren die Rasenmäher und Trimmer und vieles mehr meist noch schön gestaffelt stundenlang. Nur noch an Sonn- und Regentagen kehrt Ruhe ein.

Die Kampagne «Laut ist out» schlägt nun ganz konkrete Massnahmen vor. Zunächst einmal wurde für den kommenden Samstag, den 30. April ein «lärmfreier Gartentag» ausgerufen. An diesem Tag sollen all die motorbetriebenen Gartengeräte mal im Keller oder Schuppen verbleiben, und die Arbeit soll via Muskelkraft ausgeführt werden.

Und es gibt weitere Tipps

«Es ist unnötig, dem Rasen permanent eine Millimeterschnitt zu verpassen. Mähen Sie nur den Teil des Rasens, den sie regelmässig betreten. Lassen Sie am Rand einen Saum von mindestens einem halben Meter stehen.» Weniger Rasen mähen macht weniger Lärm und man hat erst noch mehr Zeit, den Garten zu geniessen und fördert die Biodiversität. Denn bekanntlich finden in naturnahen Strukturen zahlreiche Tier- und Pflanzenarten ihren Lebensraum.

Rasenroboter sind zwar leise, doch eine tödliche Falle für kleine Gartenbewohner. Sie machen Igeln, Amphibien und Insekten das Überleben schwer und sind daher auch keine Alternative für den Motormäher.

Heckenschnitt und Äste können auch ungehäckselt kompostiert werden. «Legen Sie einen Asthaufen an. Igel, Blindschleichen und viele andere Tiere mehr werden es Ihnen danken.»

«Betreiben Sie ihr motorbetriebenes Gerät ganz bewusst und möglichst nicht unter Vollgas sondern im Sparmodus. Meiden sie lärmsensible Randstunden und koordinieren Sie wenn möglich lärmige Arbeiten mit der Nachbarschaft.»

Ganz schlimm: Laubbläser

Auf den Einsatz von Laubbläsern sollte verzichtet werden, nicht nur wegen des Lärms. Urs Bucher

Mit einem Schalldruckpegel von über 100 Dezibel – etwa so laut wie ein Presslufthammer – lärmen benzinbetriebene Laubsauger und -bläser. Doch nicht nur der Lärm und die Abgase sind hier ein Problem. Durch den starken Luftstrom von über 200 Stundenkilometern werden Kleintiere wie Käfer, Asseln und Spinnen durcheinander gewirbelt und getötet. Auch viel Feinstaub wird so aufgewirbelt und unter Umständen eingeatmet.

Deshalb: «Steigen Sie wenn immer möglich auf Handarbeit um. Diese ist leise, schont die Umwelt und ist erst noch gesund – ganz nach dem Motto: Muskeln statt Motoren. Greifen Sie lieber zu Besen und Rechen.» Laub kann auch liegen gelassen werden, auf Sträucher und unter Bäumen verteilt werden oder zu einem Haufen geschichtet als Versteck für zahlreiche Insekten dienen. Und es ist erst noch das beste Düngemittel für das nächste Frühjahr.

Ist ein motorbetriebenes Hilfsmittel aber unumgänglich, sollte ein weniger lautes, eventuell elektrisch betriebenes Gerät unter Beachtung von Ruhezeiten verwendet werden.

Die Lärmbelästigung ist gesetzlich geregelt. Gemäss Artikel 4 der Lärmschutzverordnung dürfen bewegliche Geräte und Maschinen das Wohlbefinden der betroffenen Bevölkerung nicht erheblich stören. Solcher Lärm wird durch die Bestimmungen in den Gemeinden zeitlich eingeschränkt. Amt für Umwelt Kanton Solothurn hat in einem Merkblatt folgende Richtlinien veröffentlicht: Das lärmige Arbeiten sollen nur während begrenzten Zeiten durchgeführt werden, z.B. an Werktagen von 8 bis 12 und 13.30 bis 19 Uhr.

Generell ist über die Mittagszeit eine Pause von mindestens einer Stunde einzulegen. An Wochenenden ist bei lärmigen Tätigkeiten besondere Rücksicht zu nehmen und der Beginn etwas später anzusetzen. An kantonalen und kommunalen Ruhetagen sind Tätigkeiten und Veranstaltungen untersagt, welche am jeweiligen Ruhetag die öffentliche Ruhe stören.

Doch aus Egerkingen heisst es: Man wolle mit dieser Kampagne nicht Polizist spielen. Es gehe darum, die Gartenbesitzer zu sensibilisieren und zum Nachdenken anzuregen

