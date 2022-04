Zum 1. Mai Der Unbeugsame: Warum Fritz Dietiker seit Jahrzehnten an einem Ort für linke Anliegen kämpft, wo SP-Wähler rar sind Fritz Dietiker (74) engagiert sich Zeit seines Lebens für die Umwelt und soziale Gerechtigkeit. Seit 15 Jahren steht er als Präsident der SP und Unabhängigen Balsthal im bürgerlich dominierten Thal für linke Anliegen ein. Unbeirrt. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Fritz Dietiker, ist seit 15 Jahren Präsident der SP und der Unabhängigen Balsthal. Bruno Kissling

Generationen von Thaler und Thalerinnen erinnern sich an Schulstunden mit Fritz Dietiker. Sport und Geografie unterrichtete er von 1972 bis 2011 an der Bezirksschule Balsthal. Und zeit seines Lebens lagen ihm eine gesunde Umwelt und die soziale Gerechtigkeit am Herzen.

Er sei aber nicht bereits in seiner Kindheit mit Politik konfrontiert worden, erzählt Dietiker bei sich zuhause am Wohnzimmertisch sitzend. In Niederlenz als Sohn eines Zimmermanns aufgewachsen, sei er aber schon früh bei seinem Studium an der Uni Basel Mitglied des WWF und des VCS geworden.

«Der Natur- und Umweltschutz hat mich in meinem Studium der Geografie sehr beschäftigt», erklärt er. Und so habe er dann als Lehrer diese Themen weiterverfolgt und neben dem Pflichtstoff in seinen Unterricht eingebaut. «Das war damals in Balsthal schon so etwas wie Pionierarbeit», erinnert er sich.

«Doch wurde ich nie dafür kritisiert oder angegangen.»

Im Gegenteil. Seine Schüler folgten seinen Thesen, sich für eine gesunde Natur und Umwelt einzusetzen und auch von Elternseite her sei er nie kritisiert worden. «Einmal bekam ich sogar auf den Schulschluss hin von einer Klasse ein Huhn geschenkt, was mich heute noch freut», erinnert sich der Vater von drei erwachsenen Kindern.

Im Einsatz für Nicaragua

Sein erstes kommunales, politisches Amt – im erweiterten Sinn – war ab 1982 ein Sitz im damaligen Jugendfürsorgeverein Thal. «Und 1984 gehörte ich zum Gründungsteam des Dritt-Welt-Ladens in Balsthal. Jede Woche verkauften wir damals zwei Kisten Nica-Bananen. Es war die Zeit des diktatorischen Somoza-Regimes in Nicaragua und ich und ein paar Gleichgesinnte fanden, dem Land und seiner Bevölkerung könne man so helfen.»

Dietiker beschäftigte neben der Dritt-Welt-Problematik aber auch die hiesige Anti-AKW-Bewegung. Auch dieses Thema behandelte er im Unterricht, wobei er selbst kein aktiver Protestler war, wie er sagt. Es hätte seinem Naturell – er ist ein ruhiger, wohl überlegter Mensch - auch nicht entsprochen.

Im Gemeinderat in den Hochzeiten der SP Balsthal

1989 wurde dann aber doch die Leitung der damaligen SP Balsthal auf Dietikers eher linkes Interessenspektrum aufmerksam und er wurde gefragt, ob er sich auf die Gemeinderatsliste setzen liesse. Er stimmte zu und wurde zum ersten Ersatzmitglied der Partei gewählt.

Ab 1993 war er dann ordentliches Mitglied im Gemeinderat. «Die SP Balsthal war damals sehr aktiv in der Dorfpolitik», erinnert er sich. «Es gab ein paar Junge, die hin und wieder ein Dorfblatt veröffentlichten, und damit die bürgerlichen Politiker, die damals im Gemeindehaus das Sagen hatten, ziemlich in Aufruhr versetzten.»

«Heute kann man sich das fast nicht mehr vorstellen, dass es eine so stark parteipolitisch geprägte Dorfpolitik gegeben hat.»

«Heute geht es darum, für das Dorf eine vernünftige Sachpolitik zu betreiben, die aber auch mal kritisch hinterfragt werden darf», meint Dietiker. Parteipolitik sei heute in der Amtei, im Kanton möglich.

Als Gemeinderat betreute Dietiker – naheliegend – das Ressort Umweltschutz. Die grosse Entsorgungs- und Recycling-Anlage beim Hunzikerhof ist zu jener Zeit entstanden. «Da habe ich mit dem damaligen Team gute Lösungen finden können».

Nach 14 Jahren trat er als Gemeinderat zurück und daraufhin wurde Dietiker 2007 zum SP-Parteipräsidenten gewählt. Er übt dieses Amt nun also schon seit 15 Jahren aus. «Eigentlich hatte ich verkündet, dass ich nach der 100-Jahr-Feier der SP Balsthal 2017 das Präsidium abgeben möchte», meint er lachend. «Und jetzt bin ich immer noch dabei.»

Auch wenn es – wie erwähnt – heute in der Dorfpolitik stärker um Sachgeschäfte geht, findet es Dietiker wichtig, diesbezüglich eine kritische Haltung einzunehmen. Es gehe ihm oft zu schnell ohne Kritik, meint er und spricht einen Themenbereich an: «Zum Beispiel das Bauen. Wir verbauen heute wertvolles Kulturland. Man sollte alles mehr hinterfragen, an nachkommende Generationen», sagt der SP-Mann. In seiner Partei werde dies gemacht.

Seit 20 Jahren auf Tandemfahrt mit einem Blinden

Neben der Politik gibt es ein soziales Engagement, welches den Balsthaler seit 20 Jahren beschäftigt. Jede Woche einmal ist Dietiker auf dem Tandem mit dem Blinden Kurt Flückiger unterwegs. «Dann fahren wir gemeinsam durchs Thal. Ich bin dankbar, dass ich durch Flückiger gelernt habe, wie man Blinden umzugehen hat, was diese Betroffenen brauchen. Gerade während der Pandemie war das Leben für Blinde sehr schwierig, denn es durfte ja nichts angefasst werden.»

Wenn er einen Wunsch für Balsthal äussern könnte, wäre es etwas, was ganz zu Dietikers Engagement passt: «Uns fehlt im Dorf eine Ampel, die ein akustisches Signal gibt. Dass eine solche zum Beispiel in der Herrengasse eingerichtet würde, damit Sehbehinderte gefahrlos die Strasse überqueren können, das wäre wunderbar.»

Und ein weiterer Wunsch: «Dass am 1. Mai, zu unserem traditionellen SP-Treffen hinter dem Bürgerhaus, neue Gesichter auftauchen. »Denn, auch wenn es derzeit im Gemeindehaus und mit der Arbeit im Gemeinderat sehr gut laufe, ist Dietiker der Meinung: «Kritische Mitbürger bringen eine Gemeinde weiter.»

Am 1. Mai treffen sich ab 14 Uhr die SP und Unabhängigen-Anhänger hinter dem Bürgerhaus Balsthal. Die Oensinger SP-Kantonsrätin Nicole Wyss hält eine Rede und die Musikformation «The Black Espresso Trio» sorgt für musikalische Unterhaltung. Speis und Trank gibt es aus dem Claro-Laden. Bei schlechtem Wetter findet der Anlass im Bürgerhauskeller statt.

