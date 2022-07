All-Gäu: Wie geht es weiter mit dem visionären Zukunftsprojekt?

Entwicklung Gemüsetürme, schönere Ortsdurchfahrten, Wasserspeicherung auf den Dächern: Was bleibt vom visionären Zukunftsprojekt All-Gäu übrig? Nun ist der Schlussbericht zum Zukunftsprojekt All-Gäu online. Darin sind die Massnahmen detailliert erklärt. Verbindlich für Behörden sind sie aber nicht. Es gehe bei All-Gäu eher darum, Verständnis zu fördern. Aus Wirtschaftskreisen wird Kritik laut. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 15.07.2022, 14.00 Uhr

Wie soll sich das Gäu (im Bild Oensingen) in Zukunft in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Natur, Verkehr und Energie entwickeln? Dieser Frage geht das Projekt All-Gäu nach. Bruno Kissling

Lange war es still um All-Gäu, dem «visionären Zukunftsprojekt, das dem Gäu und dem Untergäu eine Entwicklungsperspektive» geben soll. Seit 2020 wurden Massnahmen entwickelt, die Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Bevölkerung künftig angehen könnten. Sie drehen sich um Wohnen und Arbeiten, Natur, Verkehr und Energie. Für das Projekt wurden die 15 Gemeinden in vier Regionen unterteilt: Aaregäu, Regionalzentrum Oensingen, neue Mitte und Agglo Olten.

Für All-Gäu wird das Gäu und das Untergäu in vier Unterregionen eingeteilt: Regionalzentrum Oensingen, neue Mitte, Aaregäu und Agglo Olten. zvg

Manche der Massnahmen tangieren alle Unterregionen, andere nur einzelne Gemeinden. So soll etwa beim Bau von weiteren Industriehallen das Dach für den Gemüseanbau oder die Wasserspeicherung genutzt werden können. Diese Massnahme nennt sich Nutzungsüberlagerung. Weiter sollen Ortseinfahrten aufgewertet werden. Mit einem Turm soll der Gemüseanbau künftig in die Höhe verlagert werden. Oder die Bahnhöfe Oensingen und Egerkingen sollen zu multifunktionalen Verkehrsdrehscheiben umfunktioniert werden.

Im Dezember 2021 stellte der Kanton das Projekt mit den Massnahmen vor. Regierungsrätin Sandra Kolly sagte, mit All-Gäu könne in dieser Region eine Dynamik entstehen, die auch schweizweit eine wichtige Rolle spielen könnte. Seither? Nichts.

Im Dezember 2021 stellten Sacha Peter (Chef Amt für Raumplanung), Sandra Kolly (Regierungsrätin) und Vanessa Jenny (Projektleiterin) das Projekt All-Gäu vor. Bruno Kissling

Dabei ist seit Frühling der Schlussbericht der Synthese online verfügbar. Der Link ist selbst für Fachleute nur schwer auffindbar. Kommuniziert wurde das erst im kürzlich erschienenen Newsletter des Bundesamts für Raumentwicklung, wie Vanessa Jenny, Projektleiterin von All-Gäu, auf Anfrage schreibt.

Neue Erkenntnisse gewinnen und Verständnis fördern

Vanessa Jenny. Bruno Kissling

Zu welchem Fazit kommt der Schlussbericht denn? All-Gäu stelle den ersten Schritt Richtung verstärkte Zusammenarbeit im Gäu und Untergäu dar. Eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Kanton soll jetzt fortgeführt werden. So ist es im Bericht nachzulesen. Jenny schreibt:

«Die Gewinnung von neuen Erkenntnissen und die Förderung von Verständnis von Gemeinden und Kanton ist das Ziel.»

Das sei gelungen. Nun sei entscheidend, den Austausch zu etablieren. Zudem befänden sich bereits einige Massnahmen in Planung.

Im Schlussbericht sind denn auch drei Massnahmen definiert, die innerhalb von fünf Jahren umgesetzt werden sollen: der Hochwasserschutz an der Dünnern, das weitere Vorgehen für eine Umfahrung in Härkingen (ERO+) oder Cargo sous terrain. Zumindest beim Hochwasserschutz ist man am Erarbeiten von Lösungen.

Der Hochwasserschutz der Dünnern im Gäu ist eine der Massnahmen, die All-Gäu innerhalb der nächsten fünf Jahre umsetzen will. Fabio Baranzini

Verbindlich für die Behörden sind die Massnahmen jedoch nicht. Das wäre gemäss Jenny nicht zielführend. Denn der Fokus liege auf dem gegenseitigen Austausch.

All-Gäu habe die Bereitschaft zur Zusammenarbeit verstärkt

Johanna Bartholdi. Bruno Kissling

Im Prozess involviert waren auch die Gemeinden. Darunter Egerkingen. Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi sagt, der Schlussbericht zeige, dass die attraktive Weiterentwicklung der Region nur in Kooperation zwischen den Gemeinden und dem Kanton möglich ist:

«Nur so wird es gelingen, Schritt für Schritt einen Raum zu schaffen, der nicht nur wirtschaftlich attraktiv ist, sondern auch für die Einwohnenden Lebensqualität bietet.»

Der Synthesebericht habe die Bereitschaft für die notwendige Zusammenarbeit verstärkt.

Fabian Gloor. Bruno Kissling

Ihr Oensinger Amtskollege Fabian Gloor pflichtet ihr bei. Er erachtet den Schlussbericht als Grundlage für die nachhaltige Entwicklung der Region:

«Besonders wichtig scheint mir, dass das Gäu – inklusive der Politik – sich selbst als proaktiven Akteur sieht, der den gesamten Raum gestalten will.»

Das Potenzial des Raums sei immens: «Die optimale Verkehrslage, die vielen Arbeitsplätze, aber auch die vielen Naherholungsgebiete sind eine ideale Ausgangslage.»

Kritik: Massnahmen dürfen nicht aufgezwungen werden

Daniel Probst. Bruno Kissling

Aus Wirtschaftskreisen gibt es auch kritischere Stimmen. Daniel Probst von der Solothurner Handelskammer sagt, es sei wichtig, den Schlussbericht als Instrument für den Dialog zwischen Wirtschaft, Landwirtschaft, Politik und Bevölkerung zu sehen.

«Es wäre kontraproduktiv, wenn aus den möglichen Innovationen plötzlich gesetzliche Vorgaben werden.»

Konkret findet er, man solle die Umsetzung der Massnahmen den einzelnen Unternehmen oder Gemeinden überlassen und sie ihnen nicht aufzwingen. Solange die Umsetzung der Massnahmen freiwillig passiere, sei All-Gäu eine gute Sache.

Rolf Schmid. Patrick Lüthy

Oltens Wirtschaftsförderer Rolf Schmid sagt, solche Projekte seien grundsätzlich wichtig, denn sie führen dazu, dass ein Austausch stattfindet. Er sagt aber auch: «Die Wirtschaftsentwicklung soll weiterhin möglich sein.» Und zwar in Einklang mit Gesellschaft und Natur. «Wir müssen einen Weg finden, der allen Beteiligten gerecht wird.»

Erste Koordinationssitzung hat stattgefunden

Wie geht es jetzt weiter? Jetzt geht es darum, den Austausch aufrechtzuerhalten, damit die erarbeiteten Massnahmen einst umgesetzt werden können. Dafür gibt es einmal im Jahr eine Koordinationssitzung. Die erste davon hat am 23. Juni stattgefunden. Dabei wurde der Stand der Umsetzungsagenda angeschaut und es erfolgten Inputreferate zu aktuellen Projekten.

