Oensinger Zibelimäret 2021 abgesagt - Reaktionen

Zibelimärit «Das macht jedem Oensinger weh»: Absage des Zibelimärits schmerzt Gemeinde und Vereine Der Oensinger Zibelimäret kann zum zweiten Mal in Folge wegen Corona nicht stattfinden. Heute Abend wäre es losgegangen. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Immer sehr beliebt am Oensinger Zibelimäret war das Gewerbezelt.







Bruno Kissling

Seit Ende Mai dieses Jahres ist bekannt: Auch 2021 wird es keinen Oensinger Zibelimäret geben. Das OK in Absprache mit dem Gemeinderat hat dies entschieden. «Natürlich trifft es uns alle, dass es auch in diesem Jahr keinen Zibelimäret gibt», sagt der Oensinger Gemeindepräsident Fabian Gloor und fügt an: «Das macht jedem echten Oensinger weh.»

Enorme Sicherheitskosten für die Gemeinde

Man habe sich aus Vernunftgründen zu diesem Schritt entschlossen. «Im Mai war die Situation noch ziemlich unklar und wir haben uns entscheiden müssen. Es sind doch - in einem «normalen» Jahr - zwischen 20000 und 30000 Märet-Besucher, die nach Oensingen kommen. Und eine Einzäunung des gesamten Areals, was für eine Covid-Zertifikatsprüfung nötig geworden wäre, ist schon rein topografisch nicht möglich.

«Zudem können wir als kleinere Gemeinde die Kosten, die für einen solchen Sicherheits- und Prüfungsaufwand entstehen würden, gar nicht stemmen.»

Die Absage sei natürlich auch darin begründet, dass man die Märet-Mitarbeiter aus den Vereinen, die ja alle ehrenamtlich arbeiten, nicht einem Covid-Risiko aussetzen möchte. «Und um den Vereinen eine Planungssicherheit zu geben, sei man auch bestrebt gewesen, den Entscheid so früh wie möglich zu treffen.»

Eines ist klar: Aufgrund der Absage entgeht so manchem Oensinger Verein eine schöne Einnahmenquelle, mit der gerechnet wird. «Vor allem diejenigen Vereine, die am Zibelimäret ein Verpflegungsangebot bieten, werden ihre Budgets nicht erreichen», weiss Gloor. Allerdings sei ihm kein Oensinger Verein bekannt, der aufgrund der jetzt zweiten Absage in eine finanzielle Notsituation gekommen sei.

«Die Gemeinde unterstützt ja auch die Vereine und ich habe im Gegenteil festgestellt, dass die Absage von den Vereinsmitgliedern mitgetragen wird, auch wenn es alle schmerzt.»

Verkleinerung des Anlasses kein Thema

Wäre denn eine Verkleinerung des Anlasses eine Möglichkeit gewesen? Gloor verneint. «Der Zibelimäret lebt doch auch von den vielen Besuchern, die sich hier treffen. Und wer, und aufgrund welcher Vorgaben hätte man entscheiden sollen, welcher Betreiber mitmachen kann und welcher nicht?» So hoffe man nun auf das nächste Jahr, dass dann der Oensinger Zibelimäret nach 2019 ein weiteres Mal stattfinden kann. Der Termin ist jedenfalls bereits bekannt: 28. – 30. Oktober 2022.