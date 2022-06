Mümliswil: Motorradlenker weicht Auto aus und verunfallt

Unfall in Mümliswil: Motorradlenker weicht Auto aus und stürzt Böschung hinunter

Am Montag ist zwischen Mümliswil und Langenbruck ein Motorradlenker einem entgegenkommenden Auto ausgewichen und hat sich in der Böschung überschlagen. Der Lenker und seine Mitfahrerin wurden in ein Spital gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.