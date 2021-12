Zeugenaufruf Balsthal: Vandalen zünden Rollcontainer und Abfalleimer an In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte in Balsthal entlang der Herrengasse diverse Sachbeschädigungen verübt, es wurden mehrere Rollcontainer und Abfalleimer angezündet. Die Feuerwehr stand im Einsatz und konnte einen grösseren Brand verhindern. 23.12.2021, 13.09 Uhr

Die Container konnten rasch gelöscht werden. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Donnerstagmorgen, 23. Dezember, um zirka 3 Uhr in der Früh, meldete eine Frau via Alarmzentrale, dass an der Herrengasse in Balsthal ein Rollcontainer brennt. Die umgehend aufgebotene Feuerwehr Balsthal konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung auf die umliegenden Gebäude verhindern, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Weitere Brandherde konnten in unmittelbarer Umgebung festgestellt und umgehend gelöscht werden.