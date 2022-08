Zeltfest Balsthal - für die Dorfbevölkerung

Zeltfest Balsthal Das Dorffest in Zelten unter Bäumen Das Zeltfest Balsthal auf dem Gelände der katholischen Kirche mausert sich zum beliebtesten Event von Balsthal. Dorfvereine laden die Dorfbevölkerung zum gemeinsamen Fest ein. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Das Zeltfest Balsthal 2022 - eine gemütliche Angelegenheit für das Dorf. Frb

Das Balsthaler Zeltfest wurde vor acht Jahren ins Leben gerufen. Grund war damals, das 100-Jahr-Jubiläum der Katholischen Kirchgemeinde Balsthal. Deshalb findet der Anlass bis heute auch auch dem noch immer freien Gelände rund um die katholische Kirche statt. Auf Rasen- und Wiesenflächen, unter Bäumen und auf der mit Linden gesäumten Allee zur Kirche. Bekanntlich verhinderten die beiden vergangenen Corona-Jahre die Durchführung des Festes, doch dieses Jahr war es wieder möglich. Ein eigens dafür eingerichtetes OK mit Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Balsthaler Dorfvereine zeichnet als Organisator des jeweils ab Freitag- bis Samstagabend stattfindenden Festes.

Das am Freitagabends ausgerufene Fürobe-Bier wird bereits zu einem ersten Fest-Highlight und die mitmachenden Helfer können die Angebote ihrer Bars und Stübli, die jeweils in Zelten untergebracht sind, schon auf kulinarische Tauglichkeit prüfen.

Ein Besuch am Samstagnachmittag

Am Samstag standen dann die verschiedensten Aktivitäten für Jung und Alt im Vordergrund. An einer Dorfolympiade konnten sich Gross und Klein in Wurf-, Kraft- und Schnelligkeit- Disziplinen messen.

Das Glück wurde danach herausgefordert, indem auf das schnellste Söili im einberufene Rennen - es gab fünf Durchgänge - gewettet werden konnte. Es seien extra ausgebildete Renn-Söili am Start wurde erklärt und das Wettfieber unter den Zuschauern wurde so richtig angestachelt. Tatsächlich waren die Tiere nach den Renndurchgängen in einem nebenstehenden Gehege noch ziemlich aktiv und «gwunderig».

Lange Warteschlangen gab es beim Kinderschminken am Zeltfest. Frb

Grosser Andrang herrschte am Samstagnachmittag dann auch beim Kinderschminken, welches Mitglieder der Guggemusik Büttysuger anboten. Einige Kinder standen eine halbe Stunde lang an, um zum Clown oder zum Schmetterling zu werden. Am Abend dann folgte eine weitere Attraktion mit der Yo-Yo-Show «inmot!on», welche verblüffende Kunststücke vollführt.

Das Balsthaler Zeltfest hat sich also zum derzeit abwechslungsreichsten Dorffest entwickelt. Die Zusammenarbeit unter den Vereinen wird richtig gefordert und damit Kitt für die Dorfgemeinschaft geschaffen.

Weitere, kommende Feste in der Region Holderbank 3./4. September: Huuderefäscht Welschenrohr-Gänsbrunnen 3./4. September: Dorffest zur Fusion Welschenrohr-Gänsbrunnen. Aus zwei mach eins: Seit 1. Januar 2021 sind die beiden Dörfer Welschenrohr und Gänsbrunnen offiziell eine Gemeinde. Im September - mehr als anderthalb Jahre später - findet nun das lange geplante Dorffest zur Fusion statt. Das Fest solle das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern, sagte Gemeindepräsidentin Theres Brunner in einem Interview von Anfang Jahr. Wegen der Pandemie wurde es nun verschoben. Mehr Infos: https://www.welschenrohr.ch/neuigkeiten/news-detail/news/detail/News/fusionsfeier-welschenrohr-gaensbrunnen/ Kestenholz 23. bis 25. September: St. Ursenchilbi Kestenholz Ein fester Bestandteil der Chilbi-Agenda ist auch die St. Ursenchilbi in Kestenholz. Sie findet in diesem Jahr von Freitag, 23. bis Sonntag, 25. September statt. Verschiedene Stübli werden wiederum für Verpflegung sorgen. Oensingen 28. bis 20.Oktober: Zibelimäret. In Oensingen ist er eine Institution, der Zibelimäret. 2017 feierte er sein 50-Jahr-Jubiläum. Nun kann er endlich wieder über die Bühne gehen. Der Zibelimäret wird bekanntlich nicht mehr an der Dorfstrasse aufgebaut, sondern sich in die Zeughausgasse und in die angrenzenden Strassen verlagern. Für heuer bereits Geschichte sind das Stüblifest in Mümliswil-Ramiswil, das Brunnenfest in Laupersdorf, das Sternennacht-Fest in Balsthal, das Sommernachtsfest Welschenrohr, das Zeltfest Balsthal. (rab/frb)

