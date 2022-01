Zehn Jahre Kurtaxen Egerkingen Kneippanlage, Jogging-Trails, E-Bikes: Durch die Kurtaxe hat Egerkingen schon mehrere Projekte realisiert Vor einem Jahrzehnt hat Egerkingen die Kurtaxe ins Leben gerufen. Damals gab es grosse Diskussionen. Wie ist das heute? Und wofür wird das Geld eingesetzt? Wir haben nachgefragt. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Eines der Projekte, das mit der Kurtaxe finanziert wurde: der Jogging-Trail in Egerkingen. Bruno Kissling

Eine Gebühr bei Übernachtungen im Hotel? In Tourismusregionen üblich. Fernab eher nicht. Im Kanton Solothurn gibt es genau vier Orte, die eine Kurtaxe führen: Solothurn, Grenchen, Olten – und Egerkingen.

Die Gäuer Gemeinde hat die Taxe vor zehn Jahren eingeführt (siehe Box unten). Die Einführung verlief damals nicht ohne Nebengeräusche. Die Gemeindeversammlung im November 2011 war intensiv, die Voten klar. Louis Bischofberger, der damalige Betreiber des Gasthofs Kreuz, sagte damals:

«Die Gäste kommen nicht hierher, weil sie eine schöne Aussicht geniessen wollen, sondern weil sie auf der Durchreise sind oder einen Termin haben.»

Gasthof Kreuz in Egerkingen. Bruno Kissling

Einnahmen bewegen sich zwischen 120'000 und 130'000 Franken pro Jahr

Das ist nun mehr als zehn Jahre her. Was sagen die Hotelbetreiber heute dazu? Rentiert die Abgabe überhaupt? Und wofür wird das Geld eingesetzt? In Egerkingen gibt es das Gästehaus Luma, den Gasthof von Arx, den Gasthof Kreuz, das Hotel Egerkingen und das Mövenpick-Hotel.

Zuerst zu den Fakten: Bis zum coronabedingten Einbruch 2020 verzeichnete Egerkingen zwischen 60’000 bis 65’000 Übernachtungen pro Jahr. Die Einnahmen bewegen sich somit zwischen 120’000 und 130’000 Franken im Jahr. Die Kurtaxe beträgt seit 2011 unverändert 2 Franken pro Übernachtung. Per Ende 2019 hat sich ein zweckgebundenes Kapital von knapp 100’000 Franken angehäuft. Das bedeutet: Die Einnahmen der Kurtaxe fliessen nicht einfach in die Gemeinderechnung, sondern werden explizit für den Tourismus im Dorf eingesetzt.

Nicole Koeninger vom Gästehaus Luma spricht von einem Zusatzaufwand, den die Kurtaxe für sie bedeute. Grösstenteils sei den Gästen klar, dass sie die Taxe bezahlen müssen und grosse Diskussionen gäbe es keine mehr.

Matthias Knoche leitet das Mövenpick-Hotel in Egerkingen. Auch für seinen Betrieb bedeute die Taxe einen kleinen administrativen Aufwand. Er sieht aber mehr Positives:

«Durch die vielen ausgezeichneten Aktivitäten, die man unternehmen kann, erfahren die Gäste ihren Vorteil von der Abgabe der Kurtaxe.»

Die Kurtaxe sei wichtig für die touristische Entwicklung von Egerkingen und der Region, erklärt Knoche. Man habe durch verschiedene Projekte den Standortvorteil von Egerkingen steigern können.

Die Kneippanlage wurde mit den Geldern aus der Kurtaxe finanziert. Bruno Kissling

Wofür wird das Geld eingesetzt? Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi führt aus: «Knapp 35 Prozent der Einnahmen fliessen direkt an die kurtaxpflichtigen Hotels zurück – zur Finanzierung von eigenen Projekten wie Marketing, Website, Prospekte oder Broschüren.» 60 Prozent würden für Verschönerungsaktionen eingesetzt, die ebenfalls den Hotels und ihren Gästen zugutekommen. Darunter unter anderem:

die Weihnachtsbeleuchtung

kostenlose Benützung des Schwimmbads durch die Hotelgäste

Unterhalt und Anlegen von Jogging-Trails

fünf Grillstationen im Wald

eine Kneippanlage

Kauf von E-Bikes für die Hotels zur Benutzung durch die Hotelgäste

Stellen von Weihnachtsbäumen bei den Hotels

Die Gemeindepräsidentin führt weiter aus: Auch seien in der Vergangenheit musikalische Einsätze der Musikgesellschaften oder der Treichlergruppe in den Hotels finanziert worden.

«Einige dieser Projekte wurden sogar von den Hotels selbst angeregt und dann zu Lasten des Kurtaxe-Kontos finanziert und realisiert.»

Künftig wolle man den Tourismus noch mehr fördern

Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Hotels funktioniere. Das berichten sowohl Bartholdi als auch Koeninger und Knoche. Es gibt auch eine Arbeitsgruppe dafür. Letzter erklärt: «Die Arbeitsgruppe Tourismus ist eine Vereinigung der vier Hotels in Egerkingen mit dem Ziel, als lokale Tourismus-Organisation die aus ihren Logiernächten erwirtschafteten Kurtaxen-Gelder für ein attraktives Standortmarketing einzusetzen und Egerkingen im grösseren Umfeld als Kongress-Destination bekannt zu machen.»

Koeninger wünscht sich, mit der Kurtaxe in Zukunft noch mehr Nutzen für die Beherbergungsbetriebe zu generieren. Auch Knoche sagt, man solle weiter das Erfolgskonzept des Egerkinger Tourismus fördern. Denn: Egerkingen bietet mit seinen vier Hotels und Konferenzmöglichkeiten und mit der zentralen Lage einen optimalen Treff- und Ausgangspunkt für alle Gäste.

Wieso wurden die Kurtaxen überhaupt eingeführt? Bei den damaligen Überlegungen sei ausschlaggebend gewesen, dass die rund 65’000 Übernachtungen einer Belastung der Gemeinde von rund 180 zusätzlichen Einwohnern und Einwohnerinnen entspräche, sagt Egerkingens Gemeindepräsidentin heute. Diese belasteten die Infrastruktur Tag für Tag. 180 zusätzliche Einwohner würden wiederum rund 540’000 Franken zusätzliche Steuereinnahmen generieren. Der Steuerertrag der in Egerkingen angesiedelten juristischen Personen im Bereich Gastgewerbe generiere derweil nur einen Bruchteil davon. (rab)

