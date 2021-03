Wolfwil Schulleiterin empfiehlt Kandidaten für Gemeinderat in Elternbrief – das kommt nicht gut an Die Wolfwiler Schulleiterin empfahl per Elternbrief den bisherigen Ressortleiter Bildung für den Gemeinderat. Nun entschuldigt sie sich. Fränzi Zwahlen 26.03.2021, 05.00 Uhr

Die Eltern der Wolfwiler Primarschüler bekamen vor wenigen Tagen eine ungewöhnliche Mitteilung von der Schulleitung. In einem Brief schrieb Schulleiterin Jasmin Nusser: «Im April finden in Wolfwil die Gemeinderatswahlen statt. Diese sind für uns sehr entscheidend, da die Primarschule in der Verantwortung vom Ressort Bildung liegt und ich als Schulleiterin eine enge Zusammenarbeit mit meinem Vorgesetzten Mirko Ackermann pflege.» Weiter ist zu lesen: «Da mir Konstanz sehr wichtig ist und ich die seit Januar aufgebaute Zusammenarbeit gerne weiterführen möchte, bitte ich Sie, bei Ihrer Wahl den bisherigen Gemeinderat Mirko Ackermann zu berücksichtigen.»

Befragt nach dem Warum für diesen Brief, antwortet Jasmin Nusser, sie habe damit lediglich die gute Zusammenarbeit mit dem Ressortleiter Bildung hervorheben wollen. Es läge ihr fern, Wahlkampf betreiben zu wollen, die Schule bleibe ein politisch neutraler Ort. «Ich habe auf meinen Brief vereinzelt Rückmeldungen erhalten», sagt sie weiter. Sie werde nun in einem weiteren Schreiben ihre Beweggründe nochmals darlegen. «Wollte mich nicht in den Wahlkampf einmischen»

Gute Zusammenarbeit

Im Wortlaut schreibt sie im zweiten Brief, der jetzt an die Eltern geht: «Mit den besagten Zeilen wollte ich mich nicht in den Wahlkampf einmischen, sondern die gute Zusammenarbeit zwischen der Primarschule und der Gemeinde hervorheben. Der Verantwortliche Ressort Bildung spielt dabei eine entscheidende Rolle, da er die Anliegen der Schule im Gemeinderat vertritt und uns in der Weiterentwicklung unserer Schule zur Seite steht. Diese Zusammenarbeit erlebe ich sehr positiv und hilft mir insbesondere als neue Schulleiterin (sie ist seit drei Monaten im Amt, die Red.), meine Arbeit gewinnbringend umzusetzen.»

Nusser betont im Gespräch:

«Ich schätze die gute Zusammenarbeit in Wolfwil zwischen den Gemeindebehörden und der Schule sehr.»

Sie sehe dies als nicht selbstverständlich an.

Ein Parteikollege von Mirko Ackermann ist der Gemeindepräsident Georg Lindemann (FDP). Über den Sachverhalt befragt, sagt er: «Ich weiss von diesem ersten Brief. Er war etwas unglücklich. Die Schulleiterin glaubte, im Sinn einer gut geführten Schule zu handeln, weil sie mit dem Ressortleiter Bildung tatsächlich sehr gut zusammenarbeitet. Das wird im Dorf auch allgemein geschätzt. Doch ich weiss», so Lindemann weiter, «dass der Brief nicht bei allen Einwohnern gut ankam und es negative Stimmen gab. Deshalb wendet sich Jasmin Nusser jetzt nochmals mit einem zweiten entschuldigenden Brief an die Eltern.»

Lindemann ergänzt: «Wir haben im Gemeinderat alle ein gutes Einvernehmen, auch parteiübergreifend», gehe es doch in der Gemeindepolitik in erster Linie um Sachpolitik. Zwar ständen für die kommende Gemeinderatswahlen für die neun Gemeinderatssitze insgesamt 17 Kandidierende zur Wahl (9 FDP, 6 CVP, 1 GLP, 1 SVP), was wieder einmal für eine «richtige» Wahl sorge. «Doch wir Kandidatinnen und Kandidaten haben uns alle dafür ausgesprochen, keinen eigentlichen Wahlkampf im Vorfeld zu führen.»