Wolfwil «Es ist eine schöne Arbeit»: In der Bäckerei Erni werden über 400 Dreikönigskuchen gebacken Für Urs Erni und sein Team ist Jahr für Jahr klar, was in der ersten Januarwoche ansteht: das Backen von Dreikönigskuchen. Die Nachfrage habe sich in den vergangenen 20 Jahren merklich verändert, sagt der Bäckermeister. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 05.01.2023, 16.00 Uhr

Bäckermeister Urs Erni holt frische Dreikönigskuchen aus dem Ofen. Bruno Kissling

Warme Luft schlägt beim Betreten der Backstube entgegen. Die vier Frauen am Tisch haben sich längst an diese schwüle Hitze gewöhnt. Sommerlich gekleidet und in Bäckerschürzen gehüllt arbeiten sie konzentriert, jede weiss genau, was sie zu tun hat. Es ist Dreikönigskuchen-Saison bei der Bäckerei Erni in Wolfwil.

Die Teigkugeln werden rund um das grössere Mittelstück angeordnet, wie eine Blüte. Ein wichtiges Detail darf dabei natürlich nicht fehlen: der König. Die kleinen Objekte der Begierde liegen auf einem Haufen in der Mitte des Tisches.

Damit der König nicht vergessen geht

Eine der Bäckerinnen greift sich jeweils einen König und versteckt ihn in einer Teigkugel. Bäckermeister Urs Erni schaut seinen Mitarbeiterinnen über die Schulter. «Sie wissen genau, wie es geht», sagt er. Zuerst wird die Kugel mit dem König zum Mittelstück gelegt, damit der nicht vergessen geht.

Im Hintergrund macht die Aufschleifmaschine ihre Arbeit, auf dem Tisch liegen die Könige. Video: Béatrice Scheurer

In seinen mehr als 20 Jahren als Bäckermeister hat Erni schon alles erlebt: Dass der König eben doch mal vergessen gegangen ist oder sich sogar zwei in einem Kuchen befunden haben. Das lässt ihn nicht aus der Ruhe bringen: «Natürlich geben wir uns Mühe, doch das kann halt vorkommen», sagt er.

Trotz der Routine sind sich Urs Erni und sein Team einig: «Das Backen der Dreikönigskuchen ist eine schöne Arbeit.» Natürlich ist auch beim Dreikönigskuchen in Ernis Backstube viel Handarbeit gefragt. Doch geformt werden die kleinen Kugeln in der sogenannten Aufschleif- oder Rundwirkmaschine: 30 Kugeln mit dem richtigen Gewicht können die Bäckerinnen aus der Maschine nehmen und weiterverarbeiten. Alles geht Hand in Hand. «Kein Vergleich zu Grittibänzen», sagt der Bäckermeister mit einem Lachen. Das sei richtige «Gfätterli-Büez».

400 bis 450 Dreikönigskuchen produziert Erni pro Saison. Der Verkauf beginnt schon zwei bis drei Tage vor dem 6. Januar. Die meisten der Kuchen werden aber in der Nacht vorher hergestellt. Dann fangen Erni und sein Team schon um Mitternacht mit der Arbeit an statt «erst» um 2 Uhr.

Die kleinen Teigkugeln. Bruno Kissling Die Kugeln werden zu einer Blüte angeordnet. Bruno Kissling Volle Konzentration in der Backstube. Bruno Kissling Der König wird gut versteckt. Bruno Kissling Bruno Kissling Die Objekte der Begierde. Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Nun können die Kuchen ruhen. Bruno Kissling Bruno Kissling Et voilà: Ein fertiger Dreikönigskuchen aus der Bäckerei Erni. Bruno Kissling

Aus dem Ofen in Wolfwil kommen vor allem Kuchen mit den üblichen sechs, acht oder zehn Teilen. Auf Wunsch sind auch Spezialanfertigungen möglich. So hat Erni für eine Firma auch schon einen Dreikönigskuchen mit 30 Kugeln gebacken.

Version mit Schokolade ist auf dem Vormarsch

Gerade arbeiten die vier Bäckerinnen an Exemplaren mit Schokolade. «Vor 20 Jahren haben wir noch gar keine solchen gemacht», sagt Erni. Die Nachfrage habe sich in den letzten Jahren verändert, Dreikönigskuchen mit Schokolade hätten an Beliebtheit gewonnen. Etwa ein Drittel seines Angebots besteht heute aus Kuchen mit Schoggistückli. Vereinzelt werde auch eine Nature-Version, nur aus Teig, gewünscht. Doch am populärsten ist nach wie vor die klassische Version mit Sultaninen.

Auch von der kleinen weissen Figur, die in den Kuchen gesteckt wird, gibt es mittlerweile zig Varianten zur Auswahl. Längst sind es nicht mehr nur Könige, die eingebacken werden. Zwar stapeln sich vor der Backstube bei Erni ausschliesslich goldene Kronen. Doch auch beim Kopfschmuck könnte er viele verschiedene Versionen bestellen, sagt Erni.

Heilige Drei Könige Der Dreikönigstag am 6. Januar ist in der Schweiz nur in einzelnen Kantonen ein offizieller Feiertag. So im Tessin, in den Kantonen Schwyz und Uri sowie in manchen Regionen von Graubünden. Unter christlichem Aspekt wird der Erscheinung des Herren (Epiphania) oder der Taufe Jesu gedacht, während die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Tradition Einzug hielten. Historiker gehen davon aus, dass das Dreikönigsfest seit 1311 in der Schweiz existiert. Der erste Nachweis aus einzelnen Zünften ist auf dieses Jahr datiert. Die Tradition des Dreikönigskuchens ist in der Schweiz äusserst beliebt. Erstaunlich am Brauch ist die lange Pause, die er einlegte: Ursprünglich im Mittelalter begründet, wurde er von Bäckern erst 1952 wiederbelebt. (bey)

Der Bäcker greift auch selber gerne zu

Und greift der Bäckermeister selbst am 6. Januar zu einem Dreikönigskuchen? Urs Erni schmunzelt. «Nicht nur dann», antwortet er. Er möge die Kuchen sehr gerne und esse schon davon, wenn die Saison in der Backstube losgehe. «Am liebsten mag ich die klassische Version mit Weinbeeren.»

Ein ungeschriebenes Gesetz besagt, dass sich der König oder die Königin nie in der Mitte des Kuchens befindet. Das zeigt sich auch beim Einblick in Ernis Backstube: Der König kommt nur in die kleinen Kugeln.

Schon jetzt ist auf dem Blech mit den Teigkugeln kaum noch ersichtlich, wo die Bäckerin den König versteckt hat. «Beim Backen geht der Kuchen noch auf. Dann sollte man eigentlich überhaupt nichts mehr sehen», sagt Erni. Zusätzlich verdecken Mandelsplitter oder Hagelzucker, die über den Kuchen gestreut werden, jegliche Wölbungen. Das Versteck, es ist und bleibt geheim.

Sternsinger sammeln für Kinder weltweit

Zum Dreikönigstag sind in vielen römisch-katholischen Pfarreien in der ganzen Schweiz Sternsinger unterwegs. So auch in der Region, etwa in Härkingen, Egerkingen, Neuendorf und Oberbuchsiten. Kinder und Jugendliche bringen als Heilige Drei Könige verkleidet die Weihnachtsbotschaft und den Weihnachtssegen von Haus zu Haus. Vielerorts sammeln die Sternsinger in diesem Jahr für die Projekte des kirchlichen Hilfswerks Missio. Der weltweite Kinderschutz steht im Fokus des Dreikönigssingens 2023.

