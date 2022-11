Wolfwil will eigene Telekom-Gesellschaft gründen

Notfallplanung Heftiger Regen wäre ein Problem: Was bei einem Stromausfall in der grössten Kläranlage des Kantons passieren würde

In Zuchwil steht die grösste Kläranlage des Kantons, aus 40 Gemeinden fliesst das Abwasser dorthin. Nun haben die Verantwortlichen am Computer simulieren lassen, was passieren würde, wenn der Strom ausfällt oder abgestellt wird.