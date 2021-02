Am frühen Freitagmorgen kam es in Wolfwil zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Bewohner konnten den Täter verfolgen, anhalten und bis zum Eintreffen der Polizei zurückhalten. Der Einbrecher wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

05.02.2021, 12.01 Uhr