Wichtel- und Elfenweg Wolfwil gibt es jetzt als Winteredition

Wolfwil Die Wichtel und Elfen in Wolfwil sind in Adventsstimmung: So macht sich die weihnachtliche Ausgabe des Familienwegs Seit fünf Jahren gibt es in Wolfwil den Wichtel- und Elfenweg. Alle zwei Jahre gibt es eine Winteredition, die den Namen Winterzauber trägt. Was trifft man dort an? Wir haben ihn getestet. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Der Drittklässer Joey findet die Rätsel, Denk- und Geschicklichkeitsspiele auf dem winterlichen Elfen- und Wichtelweg in Wolfwil toll. Hans Peter Schläfli

Wenn es regnet, immer nur den Sender Kika im Fernseher laufen zu lassen, das kann nicht die Lösung sein. Aber was tun, wenn das Wetter wieder einmal nicht mitspielt und es den Kindern an einem freien Nachmittag langweilig wird? Raus an die frische Luft nach Wolfwil: Winterzauber heisst die weihnachtliche Ausgabe des Elfen- und Wichtelwegs und die macht Spass – meint der neunjährige Joey.

Der rund zwei Kilometer lange Rundgang, der nördlich von Wolfwil über Feldwege führt, ist dank der Beschilderung leicht zu finden. Am einfachsten erfolgt der Einstieg vom Dorfzentrum aus über die Schulstrasse, vom Parkplatz beim Schützenhaus Richtung Westen oder direkt vom Schlatthof her. Der Rundweg umfasst Rätsel, Denk- und Geschicklichkeitsspiele.

«Hier hat der Bär eine rote Nase», sagt Joey, als er auf einem der liebevoll handgemalten Bilder einen der gesuchten Fehler findet. Die Rätsel und Aufgaben auf den verschiedenen Posten sind nicht allzu schwierig, die kleinen Erfolgserlebnisse und der Spass an der Freude halten auch die kleineren Kinder bei guter Laune. Und so geht es im getreckten Galopp zur nächsten Bildertafel weiter, wo die Kinder aufgefordert werden, selber eine kleine Geschichte zu erfinden und zu erzählen.

Ruth Büttiker malt die Bilder alle selbst

All die vielen Bilder hat Ruth Büttiker gemalt, die sich selber als «Märlitante» bezeichnet.

«Ich störte mich daran, dass man mit den Kindern immer so weit wegfahren musste, um etwas zu erleben. Das kostete dann auch noch viel Geld.»

So erzählt sie von der ursprünglichen Idee, etwas in Wolfwil zu kreieren. «Ich will mit dem Elfen- und Wichtelweg den Familien in der Umgebung etwas bieten. Wenn ich die Freude der Kinder sehe, dann ist das meine grösste Belohnung.» Die Arbeit gehe ihr nie aus. Jedes Jahr müssen die Holzarbeiten in den Bastelkeller zurück, wo sie überarbeitet und neu versiegelt werden. Dabei werde sie von einem eingespielten Team unterstützt, sagt Ruth Büttiker.

Sie sind zwar weder Wichtel noch Elfen, aber die beiden Kamele, denen man auf dem Rundgang in ihrem Unterstand auf der Schlatthof Buurehof-Oase begegnet, finden die Kinder besonders cool. «Pass auf, sonst spuckt es dich an», meint der Drittklässler – der im Sommer beim Ferienpass mit einem Lama schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Aber die beiden Kamele schauen nur mit einem durchdringenden, respekteinflössenden Blick. Sie sind brav.

Eine Taschenlampe ist von Vorteil

Dem neunjährigen Joey hat das Memory am besten gefallen. Hans Peter Schläfli

Die Winteredition, die bis am 6. Januar steht, führt über Feldwege und die 18 Posten sind so konzipiert, dass man nicht zu lange stehen bleiben muss. So kann der Weg auch bei frostigen Temperaturen gemacht werden, ohne dass man durchgefroren wird. «Mir hat das Memory am besten gefallen», findet der neunjährige Joey am Ende des zwei Kilometer langen Rundganges.

Idealerweise nimmt man am Abend eine Taschenlampe mit. Die liebevoll gestalteten Spiele sind aber auch mit einer verspielten Beleuchtung ausgestattet, wodurch sie in der Dämmerung besonders hübsch aussehen. Um sich zwischendurch aufzuwärmen, kann man auf der Buurehof-Oase eine Pause machen, wo es viele Produkte aus lokaler Produktion gibt.

Der sommerliche Elfen- und Wichtelweg, der ebenfalls beim Schützenhaus beginnt, aber in einem Rundgang durch den Wald beim Biotop und dem Waldhaus vorbeiführt, wird wieder ab dem 1. Mai 2022 geöffnet sein.

