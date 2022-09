Wisentherde ist im Thal angekommen

Wisentherde Die fünfköpfige Herde ist auf der Solmatt in Welschenrohr angekommen Das Warten hat ein Ende. Seit Donnerstag hat Wisent-Ranger Benjamin Brunner auf der Solmatt eine neue Tierart zu betreuen. Fränzi Zwahlen 17.09.2022, 04.00 Uhr

Die Wisentherde trifft im Thal ein. Roger Stöckli

Noch etwas scheu blickt die erste Wisentkuh aus dem Tiertransporter, nachdem sie und ihre vier Artgenossen am Donnerstag auf der Solmatt angekommen sind.

Bisher lebten die Tiere im Züribiet, in Langnau am Albis. Dort grasten die fünf Wisente im Tierpark Langenberg. Sie wurden nach genetischen Merkmalen ausgewählt. Die fünf Wisente gehören alle der sogenannten Tiefland-Kaukasus-Zuchtlinie an, sind sich aber nicht zu stark verwandt.

Sie schnuppern zum ersten Mal Thaler Luft. Roger Stöckli

Was bisher geschah:

2015: Die Idee von Wisenten im Thal kommt auf. Der Plan der Wisentgruppe Schweiz: herausfinden, ob Wisente im Thal tragbar sind. Während zweier Jahre sollten 15 bis 20 Tiere in einem Schaugehege auf der Sollmatt in Welschenrohr leben. Dann soll der elektrische Zaun entfernt und die Tiere ausgewildert werden. Der Versuch soll zehn Jahre dauern.

2017: Der Verein Wisent Thal wird gegründet. Präsident ist Stefan Müller-Altermatt. Im Juni gibt es eine Informationsveranstaltung. Dort stellen sich Politiker, Bauern und Jäger gegen das Projekt. Ihre Bedenken: Der Wisent habe keinen Platz im Thal, würde in den Wäldern nicht genügend Nahrung finden und sich deshalb an den Feldern der Bauern bedienen. Vor allem Edgar Kupper setzt sich gegen das Projekt ein.

2018: 2018 gibt es wegen des heftigen Widerstands mehrere Projektänderungen: Zuerst soll nur das Schaugehege vergrössert werden. Dann soll die Zeit in diesem Gehege nicht zwei, sondern fünf Jahre dauern. Im Oktober ist die Auswilderung endgültig vom Tisch.

2019: Nach einem Eklat wird der erste Projektleiter im Januar entlassen. Sein Nachfolger wird Otto Holzgang. Im Januar gibt der Verein Wisent im Thal das Baugesuch für den Zaun ein. Daraufhin gibt es mehrere Beschwerden. Nebst der Bewilligung der kommunalen Behörde braucht das Projekt auch jene des Bau- und Justizdepartements, weil man ausserhalb der Bauzone baut.

2020: Das Bau- und Justizdepartement lehnt sämtliche Beschwerden ab. Ende Jahr wird klar: Die Beschwerdeführer ziehen die Beschwerden vors Verwaltungsgericht.

2021: Im März liegt der Entscheid des Verwaltungsgerichts vor. Es bewilligt den Versuch. Im April ziehen die Gegner vor Bundesgericht.

2022: Im März bewilligt auch das Bundesgericht den Versuch. Der Bau des Zauns beginnt im Frühsommer. Er umzäunt ein Gehege von 50 Hektaren, nach zwei Jahren wird es auf 100 Hektaren erweitert. Das Gebiet erstreckt sich von Welschenrohr Richtung Balmberg, ist öffentlich zugänglich und durch Forststrassen erschlossen, Wanderwege gibt es keine. Der Zaun wird eineinhalb Meter hoch und besteht aus zwei unterschiedlichen Typen, um den einheimischen Wildwechsel möglichst nicht zu beeinträchtigen. Am Donnerstag sind die Wisente in Welschenrohr eingetroffen.