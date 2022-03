Wisent im Thal: Wie sehen Tourismusangebote aus?

Wisente im Thal Nun soll das Projekt durchstarten: Welche touristischen Angebote sind zu den Wisenten im Thal geplant? Die Wisente in Welschenrohr werden Besucher anziehen. Wie viele, sei schwierig abzuschätzen, sagt Stefan Schneider, Mitglied des Vereins Wisent Thal. In der Sommersaison rechne man mit acht Führungen pro Woche. Auch für die Themen Abfall und Parkplätze gibt es Lösungen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Beim Sollmatt-Hof in Welschenrohr (vorne) sollen die Führungen zu den Wisenten beginnen und enden. Bruno Kissling

Seit knapp einer Woche ist klar: Die Wisente kommen ins Thal. Das Bundesgericht hat die Beschwerde der Gegner abgewiesen. Wann genau die Tiere ins Thal ziehen, steht zwar noch in den Sternen. Aber es dürfte sicher sein, dass sie Besucherinnen und Besucher anziehen werden. Ein fast ausgerottetes Tier, dazu noch das grösste Europas, zu bestaunen, könnte ein beliebter Sonntagsausflug für Familien werden.

Bisher sprach der Verein Wisent Thal, der das Projekt lanciert hat, davon, dass man sich Tourismus erhoffe. Und: Man wolle die Bevölkerung aus der Region an die Tiere gewöhnen. Vergangene Woche liess er verlauten, man wolle «eine Besucherlenkung und Führungen auf die Beine stellen». Wie sieht denn das touristische Angebot rund um die imposanten Säugetiere nun korrekt aus? Wir haben beim Verein nachgefragt.

Stefan Schneider. Patrick Lüthy

Für zufällig im Gebiet anwesende Touristen sollen an wichtigen Punkten Informationstafeln aufgestellt werden, erklärt Stefan Schneider. Er war bis 2017 Gemeindepräsident von Welschenrohr und ist heute Mitglied beim Verein Wisent Thal.

Bei allen Durchfahrten und -gängen durch den Zaun – sowie an einigen exponierten Stellen am Zaun ohne Durchgang – sollen Hinweistafeln aufgestellt werden. Wie bei Mutterkuhweiden. Auf der Tafel gibt es ein Bild und einen Hinweis, wie man sich verhalten soll: Tore schliessen, Tiere nicht füttern oder bedrängen, Abstand von 50 Metern einhalten, Hunde an die Leine nehmen.

Besucherzahl abzuschätzen, sei schwierig

Wie viele Besucher kämen, wisse man noch nicht. Das sei schwierig abzuschätzen, berichtet Schneider. Am Anfang werde das Interesse wohl aber etwas grösser sein. Für Besucher, die explizit das Wisent-Gehege ansteuern, werde es Führungen geben:

«Wir rechnen von Mai bis Oktober mit durchschnittlich acht Führungen pro Woche.»

In der Zeit von November bis April dürften an Wochentagen nur sehr selten Führungen stattfinden. Start- und Zielpunkt davon werde jeweils der Bauernhof Sollmatt von Benjamin Brunner in Welschenrohr bilden. Der Landwirt wird sich ja als Wisent-Ranger um die Tiere kümmern.

Weil das Wisent-Gebiet ein normales Waldstück sei, das man einfach so betreten könne, müsse man auch keinen Eintritt dafür bezahlen. Führungen hingegen werden kosten. Schneider:

«Da Wisente sehr scheue Tiere sind, wird es für den Laien schwierig sein, sie zu finden.»

Der Wisent-Ranger Benjamin Brunner werde mit GPS-Sendern sehen können, wo sich die Tiere aufhalten, und die Besuchenden an den Führungen dorthin lotsen.

Ein junger Wisent im Tierpark Goldau. Nora Kasper

Und wie sieht es mit den Parkplätzen aus?

Wo es Besucher gibt, braucht es auch Parkplätze. Bei schönem Wetter ist die Parkplatzsituation im Thal, vor allem beim Holzweg und bei der Wolfsschlucht, schon angespannt. Das hat sich auch im vergangenen Jahr mehrmals gezeigt.

Zur Parkplatzsituation hat sich der Verein gemäss Schneider Folgendes überlegt: Die Anreise erfolge mit dem Bus bis zur Haltestelle Kahlen. Von dort werden die Gäste auf den Fussweg geleitet. Wer mit dem Auto kommt, könne beim Parkplatz an der Dünnernstrasse, direkt beim Schulhaus, seinen Wagen abstellen. Der Platz gehört der Gemeinde Welschenrohr. Sie stellt ihn dem Projekt zur Verfügung.

Von der Hauptstrasse her sollen die Parkplätze signalisiert werden. Sie sollen auch beschriftet und mit einer Infotafel ausgestattet werden, die über Führungen auf der Sollmatt informiert. Ab den Parkplätzen soll der Fussweg zum Hof ausgeschildert werden.

Ines Kreinacke. Bruno Kissling

Dem Naturpark Thal ist das Parkplatzproblem an schönen Tagen im Sommer bekannt. Deshalb hat letztes Jahr ein runder Tisch mit Vertretern von Thaler Einwohner- und Bürgergemeinden und der Kantonspolizei stattgefunden. Eine einzige Lösung gebe es nicht, sagt Ines Kreinacke, Geschäftsführerin des Parks. Man versuche mit einer Vielzahl von Massnahmen, die Situation zu entschärfen – auch beim «Wisent Thal»-Projekt. Priorität habe der öffentliche Verkehr:

«Die Wanderungen sind auf unserer Website nur mit der Anreise per ÖV angeschrieben.»

Von den Bushaltestellen seien die Ausflugsziele signalisiert. Das Gleiche gelte auch für Parkplätze, die die Ausflügler nutzen können. Zudem arbeite man mit Tafeln, die auf verbotenes Parkieren hinweisen. Und dann müsse man halt von den vorhandenen Parkplätzen ein paar Minuten bis zum Ausflugsziel laufen. Das wird auch beim «Wisent Thal»-Projekt der Fall sein. Diese enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Naturpark habe sich auch bei der Wolfsschlucht und dem Holzweg bewährt, so Kreinacke.

Und Verpflegung und Abfall?

Bei Führungen können gerade an heissen Tagen auch Erfrischungen Bestandteil des Angebots sein. Eine eigentliche Restauration mit Getränken und Verpflegung ist nicht geplant.

Ein Litteringproblem erwartet Schneider hingegen nicht. Beim Sollmatt-Hof sollen trotzdem Abfallkübel aufgestellt werden. Im Wald nicht – es ist ja ein gewöhnliches Stück Wald. «Sollte der Abfall aber zum Problem werden, liesse sich sicher etwas organisieren.»

Beim Wisent-Verein erhofft man sich ja Tourismus. Dass das funktionieren kann, zeigte der Versuch in Bad Berleburg in Deutschland. Dort läuft das Wisent-Projekt seit 2010. In einem Interview mit dieser Zeitung von 2017 sagte der damalige Bürgermeister, das Projekt habe dem Tourismus einen Aufschwung beschert, trage zur Wertschöpfung bei und habe unter anderem zu zusätzlichen Arbeitsplätzen, touristischen Angeboten und Dienstleistungen geführt.

