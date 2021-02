Wisente im Thal Einsprache-Möglichkeiten gegen das Wisent-Projekt sind voll ausgeschöpft – jetzt entscheidet das Gericht In Sachen Wisentansiedlung im Thal liegt der Ball nun beim Verwaltungsgericht. Das Warten auf einen Entscheid geht weiter. Fränzi Zwahlen 23.02.2021, 05.00 Uhr

Das Verwaltungsgericht entscheidet derzeit, ob das Thaler Wisent-Projekt realisiert werden kann oder nicht.

Die Beschwerden von zwei Landanstössern gegen das Wiederansiedlungsprojekt der Wisente im Thal liegt derzeit beim Verwaltungsgericht. Bis 25. Januar hatten die Gegner noch einmal Zeit, um wiederholt ihre Stellungnahme zum Projekt abzugeben. Diese wurde genutzt. Der Verein Wisent Thal hatte dann ebenfalls nochmals bis zum 15. Februar Gelegenheit, darauf zu reagieren, was auch geschah.

Der Schriftenwechsel ist nun offiziell geschlossen und das Gericht wird entscheiden. Wann - ist noch ungewiss. Doch welche Argumente und Gegenargumente brachten Befürworter und Gegner jetzt noch beim Verwaltungsgericht ein? Bei der Eingabe der Beschwerdeführer handelte es sich einerseits um Zeitungs-Artikel, in welchen über das Projekt in Bad Berleburg (D) berichtet wurde und andererseits um die Feststellung, die Wisente seien gar nicht gefährdet. «Beides hat mit dem Zaunbau, um dessen Bewilligung es eigentlich geht, wenig zu tun. Wir haben trotzdem eine umfassende Stellungnahme abgegeben», sagt Stefan Müller-Altermatt, Präsident von Wisent Thal.

Wisente im Thal: grundsätzlich ja oder nein?

Bekanntlich stellen die Beschwerdeführer die Auswilderung der Wisente im Thal grundsätzlich in Frage. Dazu erwiderten die Befürworter vor Verwaltungsgericht: «Wir weisen nochmals darauf hin, dass eine Auswilderung im Thal nur dann zum Thema werden kann, wenn der vorliegend interessierende Versuch positiv verläuft und der Kanton Solothurn beim Bundesamt für Umwelt ein entsprechendes Gesuch einreicht. Ziel unseres Projekts ist es, Untersuchungen für einen derartigen Nachweis durchzuführen. Bei den herangezogenen Dokumenten handle es sich um nicht wissenschaftlich abgestützte und unausgewogene Zeitungsartikel.»

Stefan Müller-Altermatt ergänzt: «Dass eine Auswilderung nicht ohne Probleme abläuft, ist nicht überraschend, sondern bekannt, wie auch die Beispiele in der Schweiz mit Bartgeier, Biber, Luchs oder Steinbock zeigen. Entsprechend werden die Programme seriös aufgrund des aktuellsten Wissensstandes und in Abstimmung und in Zusammenarbeit mit bereits in Umsetzung begriffenen Projekten geplant.»

Starke Kritik erwächst dem Projekt auch aufgrund des befürchteten Baumrinde-Verbisses durch die Wisente. Dem halten die Befürworter entgegen: «Erst wenn 90 Prozent des Stammumfangs geschält sind, treten massive Folgeschäden bis zum Absterben der Bäume auf.» Folgeschäden für die Wurzel seien nicht zu erwarten, woraus sich auch keine erhöhte Sturmanfälligkeit aufgrund des Absterbens von Teilen des Wurzelsystems ergebe.

Auf dem Gebiet Sollmatt bei Welschenrohr soll das Wisent-Projekt Thal angesiedelt werden. Bruno Kissling

Ist der Wisent tatsächlich gefährdet?

Dazu wird von den Beschwerdeführern angeführt, dass die Wisent-Population gemäss Roter Liste gar nicht gefährdet, sondern «nur» potenziell gefährdet sei. Heute gebe es 47 frei lebende Wisentherden, wobei die grössten Subpopulationen in Polen, Weissrussland und Russland zu finden sind.

Die Befürworter sagen dazu: «Es ist naheliegend, dass die Versuche aus Osteuropa nicht einfach auf die Schweiz übertragbar sind, weshalb Versuche in unseren Gegenden wichtig und berechtigt sind. Zudem wird in der ursprünglichen Meldung der IUCN (International Union for Conservation of Nature) der Weltnaturschutzunion explizit erwähnt, dass die Art weiterhin von Naturschutzmassnahmen abhängig ist. Bei Nachlassen der Schutzanstrengungen könnte sie also schnell wieder einen kritischeren Status erhalten. Gerade deshalb haben auch all die kleinen Subpopulationen eine Relevanz, um die Art auf dem aktuellen Status zu erhalten. Unser Vorhaben wird dazu einen Beitrag leisten.»