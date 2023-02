Balsthal: "Wirtschaftsapéro für Unternehmen mit Durchblick"

Wirtschaftsapéro Wie können Unternehmer Menschen lesen? Ein international bekannter Analyst gibt in Balsthal Tipps Viel Prominenz im Thal: Am 13. «Wirtschaftsapéro für Unternehmen mit Durchblick» zeigte Kriminal- und Geheimdienstanalyst Mark T. Hofmann 270 Unternehmerinnen und Unternehmern aus Region und Kanton, wie sie ihre Mitarbeitenden, Geschäftspartner und Kunden besser einschätzen können. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 03.02.2023, 12.00 Uhr

Zum 13. Mal veranstaltete der Naturpark Thal in Zusammenarbeit mit der Solothurner Handelskammer und dem Kanton den Wirtschaftsapéro für Unternehmen mit Durchblick. Patrick Lüthy

Er sei ein wichtiger Networkanlass, dieser Wirtschaftsapéro für Unternehmen mit Durchblick, sagte Regierungsrätin Brigit Wyss in ihrer Ansprache. Der Einladung von Kanton, Handelskammer und Naturpark Thal folgten zahlreiche Leute. 270 Personen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung wollten etwas darüber lernen, wie sie Menschen lesen können.

Denn das zeigte Mark T. Hofmann, seines Zeichens Kriminal- und Geheimdienstanalyst, in seinem Referat auf. «Es gibt Fähigkeiten, die es für Vernehmungen braucht, die in der Wirtschaft mindestens genauso nützlich sind.» Nur wer die Motive des Gegenübers erkenne, könne empathisch handeln, so Hofmanns Devise. «So begegnen wir uns auf Augenhöhe und überzeugen, anstatt zu überreden.»

Der nachfolgende, einstündige Vortrag, den Hofmann komplett frei hielt, war gespickt mit Beispielen und Videos – und sorgte für viele Lacher im Publikum. Er zeigte auf, wie man Lügen erkennen kann (durch Beobachten von Blinzeln, Augenkontakt, Mimik und Gestik), dass bedingungsloses Zuhören der Schlüssel ist, um zu wissen, was das Gegenüber will – und dass sich sympathisch ist, wer sich ähnelt.

Nun, haben denn die Unternehmerinnen und Unternehmer auch etwas aus dem Vortrag mitgenommen?

Peter Dietschi, Präsident Industrie- und Handelsverein Thal-Gäu-Bipperamt

Peter Dietschi ist Präsident des Industrie- und Handelsvereins Thal-Gäu-Bipperamt und war bisher an jedem Wirtschaftsapéro dabei. Patrick Lüthy

«Zuhören», sagt Peter Dietschi auf die Frage, was ihm vom Vortrag am meisten geblieben sei. Egal, ob als Arbeitgeber oder als Geschäftspartner. «Und, dass man einander ernst nimmt. Egal, wie nebensächlich das Anliegen scheint.»

Nach der aktuellen Wirtschaftslage in der Region gefragt, sagt er: «Die Auftragslast ist gut. Ich nehme eher positive Gedanken für die Zukunft wahr. Es gibt aber Einzelausreisser. Und mit Herausforderungen wie Fachkräftemangel und steigenden Preisen haben alle zu kämpfen.»

Cornelia Dippon, Rechtsanwältin und Verwaltungsratspräsidentin Raiffeisen

Cornelia Dippon ist Rechtsanwältin in Oensingen und Verwaltungsratspräsidentin der Raiffeisenbank Dünnerntal-Guldental. Patrick Lüthy

Als Rechtsanwältin kenne und wende sie bereits einige der Techniken an, die Hofmann in seinem Vortrag erläutert habe. «Ein wesentlicher Teil ist das Blinzeln, darauf muss ich künftig mehr achten», sagt Cornelia Dippon.

Am Apéro nimmt sie teil, weil man hier neue Gesichter treffe und offene Diskussionen führen könne.

Jürg Wyss, Geschäftsleiter Baustoffzentrum Olten/Zofingen

Jürg Wyss ist Geschäftsleiter des Baustoffzentrums Olten/Zofingen und nimmt zum ersten Mal am Apéro teil. Patrick Lüthy

Zum ersten Mal am Apéro dabei ist Jürg Wyss, Geschäftsleiter Baustoffzentrum Olten/Zofingen. Ein Kollege habe ihn eingeladen. Wie man die Motive des Gegenübers verstehen kann, finde er besonders spannend: «Wenn man erkennt, was jemand will, versteht man auch sein Verhalten.» Dieses Wissen könne er zum Beispiel bei künftigen Gesprächen mit Mitarbeitenden und Kunden anwenden.

Anita Gerster, selbstständige Fotografin, Aedermannsdorf

Anita Gerster beitreibt ihre eigene Firma, Kandis Fotografie GmbH, mit Sitz in Aedermannsdorf. Patrick Lüthy

Fotos von Unternehmen, Produkten und Handwerk gehören zu den Hauptaufgaben von Anita Gester. Sie besucht das Wirtschaftsapéro zum zweiten oder dritten Mal. «Hier trifft man immer wieder bekannte und neue Leute.»

Für ihren Arbeitsalltag könne sie einiges aus Hofmanns Vortrag mitnehmen: «Ich muss ja die Leute für die Fotos abholen und auf ihre Bedürfnisse eingehen können, da hilft es mir, wenn ich sie besser verstehe.»

Lars Friesecke, Comax Industrielle Signaltechnik AG, Laupersdorf

Lars Friesecke arbeitet bei der Comax Industrielle Signaltechnik AG in Laupersdorf. Patrick Lüthy

«Was ist Signaltechnik?» Diese Frage dürfte Lars Friesecke nicht zum ersten Mal gehört haben. Er erklärt: «Das sind optische oder akustische Geräte, die elektrische Signale von sich geben.» Zum Einsatz kommen sie unter anderem auf Baustellen, wenn ein Lastwagen einfährt, oder in Produktionsbetrieben.

Er nimmt als Stellvertreter seines Vaters, dem die Firma gehört, am Apéro teil. Er ist im vergangenen Jahr in die Arbeitswelt eingestiegen und deshalb zum ersten Mal hier. Auch in seiner Branche seien der Fachkräftemangel und der schwache Euro ein Riesenthema. Für seinen Arbeitsalltag nehme er mit, dass verlässliche Zusammenarbeit auf gutem Zuhören basiert und dies auch das Verständnis für die Kundschaft fördert.

