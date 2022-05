Mega Thal: Thaler Gewerbevereine organisieren Gewerbeausstellung

Wirtschaft MEGA Thal: Die Thaler Gewerbevereine ziehen künftig an einem Strang und lancieren zusammen eine Gewerbeausstellung Im Balsthaler Moos soll vom 5. Mai bis 7. Mai 2023 erstmalig die Grossveranstaltung MEGA Thal stattfinden. Organisiert wird die regionale Gewerbeausstellung von den drei Thaler Gewerbevereinen. Das Ziel: Gemeinsam den Standort Thal und das Gewerbe stärken. 02.05.2022, 12.34 Uhr

Die Vorsitzenden der drei Thaler Gewerbevereine Thomas Bader (Mümliswil-Ramiswil), Ernst Christ (Thal) und Bernadette Gasche (Balsthal) stehen vor dem Gelände des Balsthaler Moos. zvg

Im Thal gibt es drei Gewerbevereine, welche jeweils individuelle Gewerbeausstellungen organisierten. Das wird sich nun ändern. Die nächste Gewerbeausstellung wird erstmals durch alle drei Gewerbevereine gemeinsam getragen. Die Ausstellung wird vom 5. bis 7. Mai 2023 unter dem Namen MEGA Thal im Moos in Balsthal stattfinden. MEGA steht für Miteinander Gewerbeausstellung.

Die Planung sei angelaufen und das Organisationskomitee, bestehend aus Mitgliedern aller drei Gewerbevereine sowie zugewandten Personen aus der gesamten Region, formiert, steht in der am Montag veröffentlichten Medienmitteilung. Präsidiert wird das OK von Oswald Berger - Aktivmitglied des Gewerbevereins Thal - welcher bereits als OK-Präsident der letzten Gewerbeausstellung in Laupersdorf amtete und somit über einschlägige Erfahrungen in der Organisation von solchen Anlässen verfügt.

Die drei Gewerbevereine operieren im Übrigen aber weiterhin eigenständig, steht in der Medienmitteilung. Nach reiflicher Überlegung wurde entschieden, dass die drei Vorsitzenden der Gewerbevereine aus strategischer Sicht im OK vertreten seien, damit der Informationsfluss unter den drei Vereinen gegenseitig vollständig gewährleistet werden könne.