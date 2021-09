Afghanische Familie Nazari aus Kabul nach Welschenrohr

wiedervereint Von Kabul über Frankfurt nach Welschenrohr: Wie eine afghanische Familie im Thal zusammenfand Nach acht Jahren fand eine afghanische Familie Ende August unter dramatischen Umständen im Thal wieder zusammen. Unterstützt wurde sie dabei von einem «Co-Piloten» aus Aedermannsdorf. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Endlich vereint nach acht Jahren: (v.l.) Sanowbar, Perviz, Ali und Arezoo Nazari in Welschenrohr. In der Mitte Hansruedi Gunziger, der beim dramatischen Familiennachzug half. frb

In einer Dreizimmer-Wohnung in Welschenrohr empfängt die Familie Nazari Besuch. Der Aedermannsdorfer «Co-Pilot» Hansruedi Gunziger und die Zeitung kommen vorbei. Der Besuch hat einen Grund: Seit Ende August ist Ali Nazari wieder mit seiner Familie, der Ehefrau Sanowbar und den Kindern Arezoo (12) und Perviz (10) vereint – und dies nach acht Jahren, in denen die Familie getrennt war. Sie wollen erzählen, wie das alles kam.

Ali Nazari flüchtete im Jahr 2008 mit seiner Familie von Afghanistan nach Pakistan, in die Millionen-Stadt Quetta. Grund für die damalige Flucht war die erste Herrschaftszeit der Taliban, die damals in Afghanistan an die Macht kamen. Der Familie Nazari wurden Haus und Land weggenommen und sie flüchtete nebst anderen Gründen auch darum, weil sie der Volksgruppe der Hazara angehören. (s. Kasten).

Die Volksgruppe der Hazara Die etwa 10 Mio. Menschen zählende Volksgruppe der Hazara sind eine Minderheit in Afghanistan, wo 38 Mio. Menschen leben. Die Hazara sind turko-mongolischer Abstammung und gehören – anders als die meisten Afghanen - überwiegend der schiitischen Glaubensrichtung an. Etwa 1,5 Mio. von ihnen leben im Iran und eine knappe Mio. in Pakistan, vorwiegend in der Stadt Quetta. Frauen haben bei den Hazara mehr Freiheiten als bei anderen Volksgruppen Afghanistans. Im Verlauf der vergangenen 20 Jahre kam es immer wieder zu Übergriffen und Terroranschlägen auf Hazara in Afghanistan, aber auch in Pakistan. (Quelle: Wikipedia)

Dank B-Ausweis wurde Familiennachzug möglich

Seit 2015 lebte Vater Ali nach der weiteren Flucht aus Pakistan alleine in der Schweiz, zunächst in Matzendorf, seit vergangenen September in einer Dreizimmer-Wohnung in Welschenrohr. Dank einer Festanstellung bei der Firma Solomania konnte er beim Kanton eine B-Aufenthaltsbewilligung beantragen, was ihm wiederum erlaubte, ein Gesuch um Familiennachzug zu beantragen.

«Mit der Erteilung des B-Status sind wir dem Wunsch im März dieses Jahres ein grosses Stück nähergekommen», erzählt Hansruedi Gunziger, der Ali seit vielen Jahren als sogenannter «Co-Pilot» des entsprechenden Cartias-Projekts unterstützt und ihm bei Behördengängen behilflich ist.

Man habe ab Frühling dieses Jahres Anstrengungen unternommen, die Mutter und ihre beiden Kinder als Familiennachzug in die Schweiz zu holen. Die Lebensbedingungen für die Drei waren in Quetta nämlich je länger je schwieriger. Nur dank der finanziellen Hilfe aus der Schweiz von Vater Ali und der Hilfe des ebenfalls in Quetta lebenden Bruders von Ali konnten die Drei existieren.

Doch auch in der Schweiz gestaltete sich der Familiennachzug sehr schwierig. Hansruedi Gunziger erzählt, dass es ein sehr kompliziertes Unterfangen sei, auf den verschiedenen Amtsstellen von Bund und Kanton und anderen humanitären Institutionen Informationen darüber zu erhalten, welche und woher denn all die Unterlagen und Dokumente zu beschaffen seien, die für den Familiennachzug notwendig sind.

Zweimal eine gefährliche Reise nach Kabul

Doch eines wurde im Verlauf der unzähligen Mailings klar: die Familie musste für die benötigten Unterlagen zurück nach Afghanistan, nach Kabul reisen. So wurden von Frau und Kinder eine gefährliche Reise, begleitet vom Schwiegervater der Frau und dem Schwager, unternommen. Die nötigen Papiere wurden dort herausgegeben und die Familie reiste zurück nach Quetta. Doch kaum dort angekommen, wurde die Hoffnung auf ein Okay für ein Visum wieder zerstört. Es fehlten weitere Papiere, die ebenfalls wieder in Kabul geholt werden mussten. Es mussten beispielsweise Beweise vorgelegt werden, ob die Eheleute auch wirklich verheiratet waren.

Die Liste mit allen notwendigen Papieren für ein Visum als Familiennachzug verlangt das Vorhandensein von 17 Dokumenten, dazu muss derjenige, der die Familie in der Schweiz aufnimmt, sieben Dokumente vorlegen. Schwierig, wenn man dies alles in einem Land besorgen muss, in dem seit über 20 Jahren Krieg herrscht. Wäre alles «normal» gelaufen, hätte die Familie über die pakistanische Hauptstadt Islamabad einfliegen können, erzählt Gunziger. Doch hier lief nichts «normal».

Dann überstürzten sich die Ereignisse

Sechs Stunden harrte die Familie im «toilet water» beim Flughafen Kabul aus. Zvg

Die Familie reiste also erneut nach Kabul, wiederum unter lebensgefährlichen Bedingungen und sie kamen am 27. Juli dort an. Und am 23. August war es dann endlich soweit: das Visum für die Einreise in die Schweiz lag vor. «Ich bekam dies noch mit, doch am 21. August reiste ich in die Ferien nach Deutschland ab, zum allerblödesten Termin», sagt Gunziger dazu, denn ab jetzt überstürzten sich die Ereignisse. Es galt für die Familie, so schnell als möglich auszureisen und Kabul zu verlassen. Die Angst vor den Taliban war gross. «Wir hätten nie geglaubt, dass die Taliban die Macht über Kabul so schnell erlangen können», sagt Ali. Und auch seine Frau hatte nicht damit gerechnet.

Wichtig war nun, die Drei noch vor Ende des Monats auf eine Maschine zu bekommen, die Kabul verlässt. «Noch in der Nacht des 23. August bekam ich von einem Mitarbeiter des EDA Informationen für Schweizer Staatsangehörige sowie ausländische Personen mit einer gültigen Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz oder einem humanitären Visum für die Schweiz, die sich in Kabul aufhalten», erzählt Gunziger. Doch er konnte selbst nichts bewerkstelligen, da er sich in den Ferien befand. «Also bat ich eine Bekannte von Ali, Kathrin Becht, die seit Jahren geflohene Personen begleitet, sich um das weitere Vorgehen zu kümmern. Sie konnte ihre Kontakte zum EDA einsetzen».

Kathrin Becht gab die Anweisungen des EDA-Krisenstabs telefonisch dem Englisch sprechenden Bruder von Ali durch, der die Familie begleitete. Am Montag, 23. August hiess es, die Familie solle nachts, mit einem grossen Schweizerkreuz auf Papier ausgerüstet, zum Flughafen fahren, und sich einen Weg möglichst nahe ans Abbey Gate verschaffen. Am Gate seien Schweizer Soldaten stationiert, die – sobald sie das Schweizeremblem entdecken - die Familie dann aus der Masse herausfischen würden.

An diesem Gate wird drei Tage später, am 26.August, die Bombe explodieren, die über hundert Zivilisten und 12 amerikanische Soldaten getötet hatte.

Kathrin Becht hatte in ihrem Haus in Matzendorf die ganze Nacht beste Verbindung zum Bruder am Flughafen in Kabul, von dem Ort, wo Bilder in die ganze Welt gelangten, wo Tausende von Menschen auf eine Möglichkeit des Wegkommens warteten. «Am Morgen um Drei Uhr, als ich seine Bilder von der Familie im Wasser sah - «it’s toilet water», sagte der Bruder - und er noch keine Schweizer Soldaten, nur Ägyptische entdeckt hatte, verlor ich meine Hoffnung, dass es die Familie schaffen werde», berichtet sie. «Wir waren seit dem Abend dort», erzählt Sanowbar. Insgesamt mussten sie etwa sechs Stunden im Wasser ausharren. Der Schwager trug den Jungen auf den Schultern. Er war gut mit einem Schweizer Kreuz gekennzeichnet. Die Frau musste eine Burka tragen.

Beim Zwischenhalt in Tadschikistan musste das Schweizer Kreuz wieder gezeigt werden. Zvg

Sanowbar erzählt nicht viel von diesen schlimmen Stunden, auch ihre Kinder nicht. Sie sind nur froh, es geschafft zu haben, von den Schweizer Soldaten identifiziert und ausgeflogen worden zu sein. Einzig, dass der Schwager zurückbleiben musste, schmerzt alle. «Er sass auch schon unter der ersten Taliban-Herrschaft im Gefängnis», sagt Ali, und er wisse bis heute nicht, was er dort alles erlebt und erduldet habe. So konnte die Familie mit anderen Passagieren abheben, es ging zunächst nach Tadschikistan. Dort mussten vier Stunden gewartet werden, - dazwischen gab es einen Covid-Test – und dann ging es weiter mit einer deutschen Maschine nach Frankfurt.

Gunziger erzählt: «Das Chaos in Frankfurt war dem Vernehmen nach unvorstellbar gross. Tausende Rückkehrer wollten von dort aus weiterreisen, so dass Alis Arbeitgeber, Marc Pergher, entschied, die Familie mit dem Auto in Frankfurt abzuholen». Am Mittwoch, dem 25. August, konnte sich die Familie nach acht Jahren Trennung wieder in die Arme schliessen.

Schon in Pakistan mit Deutsch-lernen begonnen

Die Familie kommt in Welschenrohr an. Zvg

Jetzt ist Familie Nazari glücklich und dankbar in der Schweiz und damit in Sicherheit zu sein. «Endlich brauche ich keine Angst mehr zu haben und kann wieder ruhig schlafen, ohne durch Schüsse aufzuschrecken», sagt Sanowbar. Die Kinder gehen bereits in die Schule, Perviz in die dritte, Arezoo in die fünfte Klasse. Das Mädchen kann sich auch schon etwas in Deutsch verständigen, denn bereits im Frühjahr, als sie den B-Bescheid des Vaters erhielten, hätten beide mit Deutsch-lernen via Internet begonnen, erzählen Mutter und Tochter. Der Junge ist noch ein bisschen zurückhaltend und scheu. Doch auf dem nah gelegenen Fussballplatz kommt er aber schon aus sich heraus.

Für die Familie sind die Behördengänge noch nicht zu Ende. Hansruedi Gunziger ist froh, das alles geschafft zu haben, sagt aber zum Schluss: «Trotz meiner langen Erfahrung als Co-Pilot bin ich bei dieser Familienzusammenführung ziemlich an meine Grenzen gekommen.»