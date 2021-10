Widnau Jungwacht und Blauring machen eine Halloween-Disco in Widnau Am Samstag, 25. Oktober, laden Jungwacht und Blauring Widnau zur Halloween-Disco im Widnauer «Stoffel» ein. 22.10.2021, 05.00 Uhr

Es ist Halloween-Zeit. (Symbolbild) zvg

Am Samstag, 25. Oktober, laden Jungwacht und Blauring Widnau zur Halloween-Disco im Widnauer «Stoffel» ein. Ab 17 Uhr bis «open end» können sowohl Kinder und Jugendliche als auch Eltern bei gruseliger Dekoration und passenden Angeboten einen tollen Abend voller Grusel, Spass und Spiel erleben. Bei Hunger und Durst schafft die alkoholfreie Bar Abhilfe. Der Eintritt ist für Verkleidete frei, für Nichtverkleidete beträgt er zwei Franken. Am Schluss des Abends wird der am gruseligsten Kostümierte mit einem Preis gekürt. Während des Abends können verschiedene Ateliers besucht werden, zum Beispiel selbst einen Horror-Drink mixen oder passende Dekoration basteln.