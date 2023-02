Balsthal: Centravo-Nebau stösst auf Widerstand

Widerstand Gegner des Centravo-Neubaus in Balsthal machen happige Vorwürfe – Centravo und Gemeinde halten dagegen Am Dienstagabend informierte das überparteiliche Komitee «Nein zum Centravo-Neubau im Moos» in Balsthal über seine Argumente, die gegen das Vorhaben sprechen. Zwischenzeitlich wurde es emotional. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 08.02.2023, 16.30 Uhr

Die Centravo AG plant im Industriegebiet von Balsthal einen Neubau. Das stösst auf Widerstand. Bruno Kissling

Zum Schluss kamen sie hoch, die Emotionen, die für den Informationsanlass «Nein zum Centravo-Neubau in Balsthal» vom gleichnamigen überparteilichen Komitee erwartet worden waren. Die knapp 50 Personen vor Ort verschonten die anwesenden Vertreter von Centravo und Gemeinderat nicht mit Vorwürfen: «Sie interessieren sich nur für sich, nicht für uns.» Oder: «Der Gemeinderat hält sich nicht an die kantonalen Vorgaben.»

Doch beginnen wir von vorne: Der Fleischverarbeitungsbetrieb Centravo plant in Balsthal einen Neubau. Dort will man tierische Nebenprodukte wie Knochen, Häute oder Felle zu Pharmazieprodukten und Tierfutter verarbeiten. Geplant sind Anlagen zur Trennung, Kühlung und Lagerung sowie Büros. Der Gestaltungsplan lag im Herbst 2022 auf. Dagegen sind 29 Einsprachen eingegangen. Diese will der Gemeinderat in den kommenden Monaten behandeln.

So soll der Neubau aussehen. Visualisierung: zvg

Stimmt die Gefahrenkarte?

Vergangene Woche hat das überparteiliche Komitee eine Petition gegen den Neubau lanciert, am Dienstagabend über die Gründe, die gegen den Neubau sprächen, informiert.

Hans Heutschi Fränzi Zwahlen-Saner

Man befürchtet Gerüche, vor allem in der Badi und den Sportanlagen, und Lärm. Die Kühler auf dem Dach sollen nachts 70 Dezibel laut sein. «Das ist so laut, wie wenn ein Moped die ganze Nacht ums Haus fährt», sagte Hans Heutschi, das Aushängeschild des Komitees. Der Betrieb sei so geplant, dass er einmal vergrössert werden könnte. Dann gäbe es noch mehr Lärm und Gerüche.

Der Betrieb verbraucht laut Heutschi 40'000 Liter Wasser pro Tag. «Mit der Klimaerwärmung und dem Wachstum der Gemeinde wird das zu Wasserknappheit führen.»

Linus Walter kritisierte vor allem den fehlenden Hochwasserschutz. Er stellte die Gefahrenkarte, wie sie in den Unterlagen zum Gestaltungsplan zu finden ist, in Frage: «Der Streifen, der als erheblich gefährdet gilt, ist deutlich breiter, als auf der Karte eingetragen. Somit läge der Neubau zu einem grösseren Teil in der erheblichen Gefahrenzone. Und dort ist das Bauen verboten.»

Auch die Sonderbauvorschriften, die für den Neubau ausgearbeitet wurden, zweifelt das Komitee an: «Sie umgehen die kantonalen Vorgaben», so Heutschi.

Fritz Dietiker zvg

Fritz Dietiker ergänzte: «Schlachtabfälle aus der ganzen Schweiz nach und von Balsthal wegzufahren, ist ökologisch fragwürdig.» Schlachtabfälle müssten dort verarbeitet werden, wo sie produziert werden. «Die 35 erwarteten Lastwagen pro Tag fahren an der Geschäftsstelle des Naturparks vorbei. Dort steht ‹stille Natur›. Ich frage mich, wie das geht, wenn es hier stinkt und laut ist.» Der Gemeinderat müsse das Vorhaben überdenken und die Übung eventuell abbrechen.

Eine Anwohnerin zog nach einigen Diskussionen den Vergleich zum räumlichen Leitbild, das behördenverbindlich ist, und zitierte daraus: «Die Industriezone dient der Ansiedlung von gewerblichen und industriellen Produktions- oder Dienstleistungsbetrieben mit vorzugsweise publikums- und verkehrsarmen Nutzungen und einer hohen Arbeitsplatzdichte.» Mit den 27 Arbeitsplätzen und den 35 Lastwagen pro Tag stimme das Bauvorhaben nicht mit dem Leitbild überein.

«Widerspruch und Irrsinn»

Am Ende der Veranstaltung versuchte Erich Rava, Leiter der Unternehmenskommunikation der Centravo, die teils aufgebrachten Anwesenden zu beruhigen. «Wir arbeiten nicht gegen Sie, sondern mit Ihnen.» Man nehme die Voten ernst. Er betonte auch, dass man mit tierischen Nebenprodukten arbeite, nicht mit Schlachtabfällen.

Erich Rava zvg

Die Centravo wolle nach Balsthal kommen, weil der bisherige Standort in Othmarsingen (AG) zu klein geworden sei und man die Synergie mit dem Betrieb in Oensingen gesucht habe. In Oensingen und auch an anderen Orten gebe es nicht viel freies Land. Weiter betonte er, dass die Ware gekühlt geliefert, verarbeitet und abtransportiert wird.

Am Mittwoch ergänzte er auf Nachfrage: «Alle von der Gemeinde und vom Amt für Umwelt auferlegten Vorgaben, was Emissionen und Immissionen anbelangt, haben wir erfüllt, teilweise sogar unterschritten.» Auch an die Vorgaben des Zonenplans der Gemeinde halte man sich. «Die vorgebrachten Argumente in Bezug auf Geruch, Lärm, Verkehr und auch Energie- und Ressourcenverbrauch sind widerlegbar und gesetzes- und vorgabenkonform gelöst.»

«Es wäre nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern ressourcentechnisch ein Irrsinn und ein Widerspruch, sollten wir mit Fantasiewerten ein Bauprojekt planen.»

Von der Gemeinde habe man keine Vorgaben auferlegt bekommen, wie viele Arbeitsplätze zu schaffen seien. «Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Doppelmoral verfallen. Auf der einen Seite wollen die Initianten des überparteilichen Komitees weniger Emissionen und Immissionen sowie auch weniger Strassenverkehr nach Balsthal, auf der anderen Seite sind ihnen die 27 Arbeitsplätze zu wenig.»

«Das ist eine Falschaussage.»

Marius Winistörfer zvg

Zu den Vorwürfen an die Gemeinde sagt Gemeinderat Marius Winistörfer: «Es ist in aller Deutlichkeit festzuhalten, dass es sich um eine Falschaussage handelt, wenn behauptet wird, dass sämtliche involvierten Behörden und Experten von einer falschen Gefahrenkarte ausgegangen sind.» Die Planung stütze sich auf die aktuellste Gefahrenkarte des Kantons Solothurn.

Die Sonderbauvorschriften seien vom Amt für Raumplanung geprüft worden. Später seien Empfehlungen an den Gemeinderat abgegeben und in die Planung integriert worden. «Nach meinem Wissensstand wurden sämtliche Empfehlungen der kantonalen Fachstellen in die Planung integriert und mir sind keine Abweichungen von diesen Vorgaben bekannt», so Winistörfer.

«Es ist mir ein grosses Anliegen, nochmals festzuhalten, dass der Gemeinderat als kommunale Planungsbehörde in einem Nutzungsplanverfahren ein zonenkonformes und rechtmässiges Bauprojekt nicht verhindern darf und kann.» Dies würde dem verwaltungsrechtlichen Gebot der Rechtsgleichheit und grundlegenden Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit widersprechen.

Derzeit habe man 450 Unterschriften zusammen, sagte Heutschi am Dienstagabend. Das Komitee sei auch bereit, bis vor Bundesgericht zu gehen. «Wir haben gute Argumente. Davon sind wir überzeugt.» Das Geld sei fürs Erste sichergestellt.

