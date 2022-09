Kestenholz: Die St. Ursenchilbi findet wieder statt

Wichtigste drei Tage Die St.Ursenchilbi ist zurück in Kestenholz: Neu wird es Konzerte auf den Strassen geben Nach zweijährigem Unterbruch findet am Wochenende vom 23. bis 25. September die St.Ursenchilbi in Kestenholz wieder statt. Für OK-Präsident Beat Bobst wird es die letzte Ausgabe sein. Er möchte das Ruder in jüngere Hände geben. Marina Stawicki 19.09.2022, 05.00 Uhr

Die St.Ursenchilbi ist zurück auf den Strassen von Kestenholz. Diese Aufnahme stammt von 2017. Patrick Lüthy

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: Nach zwei Jahren Coronapause kann die St.Ursenchilbi in Kestenholz wieder stattfinden. Für OK-Präsident Beat Bobst, wie für alle Vereine und Besucherinnen und Besucher war der Ausfall von 2020 und 2021 ein riesiger Dämpfer.

Beat Bobst. zvg

Im Dorf habe der wichtigste Anlass des Jahres gefehlt. Darum sei der Ehrgeiz gestiegen. Für Beat Bobst wird es die letzte Chilbi als OK-Präsident sein. 25 Jahre war er als Vereinsvertreter im Komitee mit dabei. 2011 sei es der Reiz gewesen, etwas zu bewegen, als er sich entschied, das Präsidentenamt zu übernehmen.

«Nun ist es an der Zeit, dass etwas Neues kommt, dass Überlegungen angestellt werden, wie sich unsere Chilbi weiterentwickeln kann.»

Er möchte gerne der jüngeren Generation das Ruder übergeben. Frischer Wind und kreative Ideen seien gefragt, es brauche Leute, die dem Dorffest einen neuen Stempel aufdrücken. Bereits klar ist, dass Marco Bürgi nach langen Jahren seine Position als Wirtschaftschef an Joel Ackermann übergeben wird.

Kombination aus Bewährtem und Neuem

«Im Vordergrund steht das Konzept der gemütlichen Zusammenkunft – dafür sind wir in der Region besonders bekannt. Kind und Kegel sind mit dabei, eine richtige Familiensache», sagt Bobst. Er ist der Meinung, dass es einerseits schön sei, an Bewährtem festzuhalten und, dass sich durch Veränderungen aber auch neue Chancen auftun. Einige Stübli haben bereits einen Standortwechsel hinter sich und es funktioniere trotzdem.

Das Zusammensein stehe im Vordergrund, sagt OK-Chef Beat Bobst. Patrick Lüthy

So wird ab diesem Jahr das Grotto des FC Kestenholz vis-à-vis der Chäsi zu finden sein. Auf die Verkehrsbefreiung der Gäustrasse an den drei Tagen und die Umfahrung angesprochen, gibt Bobst zu, man sei darauf angewiesen, dass es einwandfrei klappt. Der Wunsch sei stark, dass es auch in Zukunft so beibehalten werden kann, um den einzigartigen Charakter der Kestenholzer Chilbi zu wahren. Um die Weichen richtig zu stellen, werde ein intensiver Dialog mit den Busbetrieben Busbetrieb Olten Gösgen Gäu gepflegt.

Zum ersten Mal an der St.Ursenchilbi werden Livekonzerte «uf dr Gass» stattfinden. Die Folk- & Rock-Band Loreley wird am Samstagnachmittag bis in den Abend hinein an verschiedenen Orten spielen. Die Bierschwemme wird, wie es ursprünglich war, wieder separat geführt.

Gestartet wird – und das ist laut Bobst für ihn die schönste Tradition – mit dem Eröffnungsapéro am Freitag, 23. September, um 18:18 Uhr. Er wird von der Gemeinde offeriert. Für die Musik wird die Blaskapelle Waldheim sorgen. Das ziehe viele Leute an und man merke, «jetzt geht’s wirklich los.»

Bobst erinnert sich: «In all den Jahren ist schon viel passiert.» Mit einem Augenzwinkern fügt er an, dass auch das einfach dazugehört. Die Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee habe wirklich Spass gemacht. Er selbst werde als Besucher an den drei wichtigsten Kestenholzer Tagen immer anzutreffen sein:

«Das ist auch in meinem Jahreskalender ein fester Bestandteil.»