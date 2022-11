Laupersdorf: Musikwettbewerb fand zum 53. Mal statt

Wettbewerb Zum 53. Mal fand in Laupersdorf der Musikwettbewerb statt – heuer waren vielfältige Instrumente zu hören Am Samstag fand der 53. Musikwettbewerb Laupersdorf statt. 55 Vorstellungen gab es zu sehen und zu hören. Wie bereits im letzten Jahr gewann Delia Steiner aus Kastaninenbaum in der Kategorie ab 15 Jahren. In derselben Kategorie wurde Andreas Kaiser, der einzige Solothurner, der es in den Final schaffte, zweiter. Rudolf Schnyder Jetzt kommentieren 06.11.2022, 15.00 Uhr

Andreas Kaiser aus Lohn-Ammansegg schaffte es als einziger Solothurner ins Finale. Er erreichte den zweiten Platz in der Kategorie ab 15 Jahren. José R. Martinez

Aus allen Regionen der Schweiz, auch aus Genf oder gar aus Konstanz am Bodensee, reisten am Samstag junge Talente mit ihren Familien nach Laupersdorf. Insgesamt 61 Musikvorträge waren angemeldet, 55 fanden schliesslich in den drei Vortragslokalen in Laupersdorf statt.

Im letzten Jahr fand der Musikwettbewerb vor allem wegen Massnahmen zu Corona in den Räumen der Kantonsschule Solothurn statt. Dieses Jahr kehrte der Wettbewerb nun wieder nach Laupersdorf zurück. Jedoch verzichteten die Organisatoren heuer auf einen Wettbewerb bei den Tambouren, weil Ende September 2022 in Laupersdorf das Zentralschweizerische Jungtambourenfest stattfand. OK-Präsident Peter Dietschi bemerkte:

«Die jungen Musikerinnen und Musiker tragen mit ihrem Können und ihren Leistungen aktiv zu einer lebendigen, vielfältigen und farbigen Kulturszene bei.»

In einer Zeit mit vielen Unsicherheiten komme diesem Kunstschaffen eine besonders grosse Bedeutung zu. Daher würden sie bereits in ihren jungen Jahren den grössten Respekt verdienen. Dies nicht nur für erreichte Resultate, sondern viel mehr für ihre Leidenschaft, ihre Willenskraft und ihr Durchhaltevermögen.

Der Anlass wurde vor 53 Jahren gegründet

Gegründet wurde der Wettbewerb vor 53 Jahren vom in der Zwischenzeit verstorbenen Beat Dietschi (Laupersdorf) und Anton Krapf (Mümliswil), der bei der 53. Auflage vor Ort anwesend war. Das Ehrenpatronat hat wiederum alt Regierungsrat Roland Heim (Solothurn) übernommen.

Das Jurorenteam: (von links) Cécil Grüebler, Isabelle Ruf-Weber, Simone Meyer, Andreas Kamber, Raphael Jud, Maki Wiederkehr. José R. Martinez

Der Anlass in Laupersdorf ist nur möglich, weil der Lotteriefonds des Kantons Solothurn und Gewerbe – und Dienstleistungsunternehmen den Wettbewerb finanziell sponsern und die Bar-Geldpreise spenden.

Vielfältige Instrumente waren zu hören

Das Interesse der Jugendlichen, sich wieder einmal an einem Wettbewerb musikalisch zu messen, ist nach Corona ungemein gross. Beim abendlichen, dieses Jahr hochkarätigen Final (wofür sich die jeweils vier Besten in den drei Alterskategorien qualifizierten) war die Instrumenten-Palette mit Klavier, Violine, Cello, Querflöte, Trompete und Harfe vielfältiger als bei früheren Wettbewerben.

Am Nachmittag bei der Qualifikation gab es 31 Klaviervorträge und 9 Vorträge auf der Violine zu sehen und zu hören. Es war ein hochstehendes Final-Konzert und die Leistung aller Finalisten grandios. Das Publikum war tief beeindruckt, genoss die Musikvorträge und kam voll auf seine Kosten. Bewertet wurden die Vorträge von neun Jurorinnen und Juroren.

Einer der beiden Sieger in der Kategorie bis 11 Jahre: Jonathan Frauenfelder aus Genf. José R. Martinez

Bei den Jüngsten in der Kategorie 1 (bis 11 Jahre) gab es gleich zwei Sieger, beide mit der 77 Punkten von maximal 80 möglichen: Jonathan Frauenfelder (Genf) auf der Querflöte und den Vorträgen «Russisches Zigeunerlied» von Wilhelm Popp und «Intermède» von Alphonse Roy und Eleni Baumann (Utzenstorf) auf dem Cello und den Vorträgen «Konzert Opus 35, 1. Satz» von Oskar Rieding und «Impromptu» von Alexander Arutjunjan.

Siegerin in der Kategorie 2 (12 bis 14 Jahre) wurde Rhea Durrer (Zürich) mit 79 Punkten auf dem Cello und den Vorträgen «Just for you für Cello solo» von Janos Vajda und «Scherzo (1902)» von Frank Bridge. Dies war auch die Punkthöchstzahl des Tages und somit gewann sie den Wanderpokal.

Gewann schon im vergangenen Jahr: Delia Steiner aus Kastanienbaum. José R. Martinez

In der Kategorie 3 (ab 15 Jahren) siegte wie im Vorjahr Delia Steiner (Kastanienbaum) mit 75 Punkten. Sie spielte auf der Querflöte «Airs Valaques, Opus 10» von Franz Doppler. Aus dem Kanton Solothurn schaffte es nur einer ins Finale: Andreas Kaiser (Lohn-Ammannsegg) und er erreichte mit 71 Punkten den hervorragenden zweiten Rang mit dem Vortrag «Rustiques» von Eugène Bozza auf der Trompete.

