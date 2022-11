Kreisschule Gäu: Lehrkräfte fehlen in der Klasse für Flüchtlinge

Weltklasse I und II In der Kreisschule Gäu fehlen die Lehrkräfte: So steht es um die beiden Klassen mit ukrainischen Flüchtlingen Nach mehr als sechs Monaten zeigt sich: Die ukrainischen Kinder in der vorübergehend einberufenen Weltklasse I machen Fortschritte. In der Klasse mit den älteren Kindern fehlt jedoch derzeit die Fachkraft – der Unterricht musste sogar vorübergehend eingestellt werden. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

An der Kreisschule Gäu werden seit Anfang Mai in der Weltklasse I ukrainische Kinder unterrichtet. Bruno Kissling

Etwas mehr als sechs Monate sind vergangen, seit die Weltklasse I an der Kreisschule Gäu in Neuendorf ins Leben gerufen wurde. Seit Anfang Mai werden dort ukrainische Kinder im Alter von fünf bis neun Jahre unterrichtet. Schuldirektor Silvan Jäggi zieht ein erstes Fazit: Die Klasse laufe gut, die Kinder würden Fortschritte machen und sich bereits gut auf Deutsch verständigen können.

Silvan Jäggi, Schuldirektor der Kreisschule Gäu. Bruno Kissling

Mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine wurde die Kreisschule Gäu von den Gemeindepräsidenten im Bezirk angefragt, ob die Schule kurzfristig eine Klasse für jüngere ukrainische Schülerinnen und Schüler bilden könnte: die Weltklasse I. Diese Herausforderung habe man angenommen und die Klasse innert zehn Tagen ins Leben gerufen. Für diese hat die Kreisschule Gäu vom Volksschulamt die Betriebserlaubnis für das laufende Schuljahr. Danach sollen die Kinder in die Stammklassen integriert werden, sagt Jäggi.

Klassenbetreuerin fällt aus

Und wie sieht es in der Weltklasse II aus, die bereits seit vier Jahren besteht und in der die älteren Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine und aus unterschiedlichen Ländern unterrichtet werden? Dort ist der Unterricht ins Stocken geraten: Die bisherige Klassenbetreuerin fällt temporär aus, aktuell konnte die Stelle nicht mit einer Stellvertretung besetzt werden.

Bis zu den Herbstferien habe man den Unterricht mit kurzfristigen Stellvertreterinnen und Stellvertretern überbrücken können, sagt Jäggi. «Wir sind am Kämpfen.» Der Fachkräftemangel macht auch in Neuendorf keinen Halt.

Die Weltklasse II wurde bis zu den Herbstferien von Aushilfen und Stellvertretenden unterrichtet. Bruno Kissling

Nach den Herbstferien musste eine neue Lösung her: Die Schülerinnen und Schüler gehen seither in den Unterricht der Stammklassen. Dadurch seien die Lehrkräfte gefordert. An vorderster Front dabei seien Schulleiterin Quirina Zumbach und Schulleiter Daniel Nützi. Denn die Kinder sind noch nicht auf dem gleichen schulischen Stand, erklärt Jäggi.

Kinder brauchen Strukturen

Trotz der vielen Wechsel der Lehrkräfte, lernen die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine, sagt der Schuldirektor. Aber sie brauchen Strukturen und müssen lernen, wie man mit diesen umgeht. Etwa wie ein Stundenplan zu lesen ist oder zu welchem Zeitpunkt man wo sein muss.

«Für gewisse Kinder ist es eine Umstellung, aus einem anderen Kulturkreis in unser hoch entwickeltes und technisiertes Bildungssystem hineinzukommen.»

Und Jäggi ergänzt: «Das sind Herausforderungen, die wir schon kennen.» Dies betreffe nicht nur die ukrainischen Kinder, sondern auch solche mit afghanischer, syrischer oder eritreischer Herkunft.

Für die Flüchtlingskinder sei unser technisiertes Bildungssystem eine Umstellung, sagt Schuldirektor Jäggi. Bruno Kissling

An zwei Morgen haben sie nun aber eine Lehrkraft für die Weltklasse II gefunden. Wenn alles gut laufe, könne man die Stelle wieder voll besetzen, sodass der Unterricht ab dem 24. November wieder wie gewohnt laufen werde, sagt der Schuldirektor. Es sei die erste Berührung der Kinder mit der Solothurner Volksschule: «Deshalb ist es wichtig, dass wir die Weltklasse II weiterführen können.»

