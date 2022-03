Weltglückstag: Das sagen Solothurnerinnen und Solothurner dazu

Weltglückstag «Ein warmes Gefühl im Herz»: Was Glück für diese dreizehn Solothurnerinnen und Solothurner bedeutet Spaziergänge mit den Liebsten, Sonnenschein oder doch die flauschigen Vierbeiner? Glück bedeutet für jede und jeden etwas anderes. Zum Weltglückstag haben wir uns ganz dem Thema gewidmet. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Kindergartenkinder aus Aedermannsdorf wurden dazu ermutigt, ihr Glück zu zeichnen. Das sind die Resultate. Bilder: Sharleen Wüest

Diesen Sonntag dreht sich in der ganzen Welt alles um das Glück – und das bereits zum zehnten Mal. Denn der jährliche Weltglückstag am 20. März steht wieder an. Er wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Anerkennung gegenüber Staaten zum Ausdruck zu bringen, die Wohlstand auf eine Art und Weise messen, die über das Materielle hinausgeht.

Die UNO veröffentlicht zudem seit zehn Jahren alljährlich den sogenannten World Happiness Report. Um das Wohlbefinden eines Landes zu messen, wird ein Blick auf unterschiedliche Gebiete geworfen. Diese beinhaltet zum Beispiel die Lebenszufriedenheit, die psychische Gesundheit und die Bedeutung von Wertvorstellungen.

Die Schweiz gehört laut der Studie zu den weltweit glücklichsten Ländern. In den Jahren 2019 bis 2021 konnte die Schweiz den vierten Platz von beinahe 150 Plätzen besetzen. Und auch dieses Jahr behält sie ihren Platz.

Was macht Menschen eigentlich glücklich? Wir haben mit zwei Frauen aus einem Alters- und Pflegeheim in Egerkingen und Oensingen gesprochen – und vielen fröhlichen Kindergartenkindern aus Herbetswil und Aedermannsdorf.

Als ich meinen Mann noch hatte. Ja, mit ihm war ich so richtig glücklich. Mit ihm konnte ich über alles sprechen. Wir haben viel gelacht und sind auch ins Theater gegangen. Sich gegenseitig zu lieben – das ist viel wert. Ich hatte auch sehr schöne Freundschaften und eine liebe Familie. Wir haben immer Familienbilder gemacht. Wie dieses hier an der Wand. Der Mann hinten in der Mitte, das war mein Mann. Das sind schöne Erinnerungen!

Glück ist auch, anderen zu helfen. Wenn ich jemanden sehe, der Schwierigkeiten hat, selbst zu essen, helfe ich automatisch. Das Geben und Nehmen – nicht im materiellen Sinn – ist das Schönste. Ich war schon immer so offen und aufgestellt – und vor allem glücklich.

Am wichtigsten ist es, gesund zu sein. Dass ich am Morgen aufstehen und selbst laufen kann. Das macht mich glücklich! Wir müssen nehmen, was kommt. An gestern zu denken, bringt uns nicht weiter. Wir Menschen müssen nach vorne schauen. Es ist auch wichtig, mit allen freundlich zu sein und lieb zu grüssen. Das gibt allen ein gutes Gefühl. Ich bin zufrieden. Ich lache ja auch viel.

Liebe? Ja, Liebe ist auch Glück. Ein warmes Gefühl in der Brust, so fühlt sich Glück an. Zum Beispiel auch, wenn ich Musik höre. Dann fühle ich mich frei und bewege mich leicht zur Musik.

Ich habe einen Hühnerstall und viele Bäume gemalt. Ein Huhn gehört mir. Wir haben zu Hause auch einen Hühnerstall. Die Hühner sind für mich Glück. Wieso? Weil sie schön sind. Menschen, die traurig sind, können wir glücklich machen, wenn wir ihnen Essen kaufen, das sie gerne haben. Und mit Geschenken. Zum Beispiel ein glitzernder Edelstein. Das fände ich schön.

Geschenke machen Menschen glücklich. Mein Mami hat mir ein Kuscheltier gekauft. Einen Hund. Der ist bei mir zu Hause. Er ist so gross! Das macht mich glücklich – und schöne Blumen. Deshalb habe ich Blumen gemalt. Ich mag alle Farben. Wenn sie pink sind, gefallen sie mir aber am besten.

Ich habe megagern Blumen. Die hellblauen mag ich am liebsten. Glücklich zu sein, ist einfach richtig schön. Ich kann es gar nicht beschreiben. Wenn die Sonne im Frühling oder Sommer scheint und meine Hasen spielen, ja dann bin ich glücklich. Ich schaue ihnen gerne zu. Vielleicht können wir andere glücklich machen, wenn wir ihnen zuhören. Wenn jemand nach einem Streit traurig ist, muss man sich entschuldigen. Dann ist die Person nicht mehr traurig.

Im Sommer stellen wir unseren Pool auf, wenn die Sonne scheint. Das macht mir Freude. Deshalb habe ich gleich zwei Pools gemalt. Eine Sonne und meine Mama und meinen Papa habe ich auch gezeichnet. Wenn man traurig ist, kann man Blumen suchen. Oder einen Regenbogen ansehen. Er ist so schön farbig. Sonnenschein ist schöner, aber nur mit Regen gibt es einen Regenbogen!

Ich habe gestern meinen Monstertruck fertig gebaut. So wie auf der Zeichnung sieht er aus. Ich habe mich mega darüber gefreut. Das war schön. Wenn ich glücklich bin, lache ich viel. Lachen macht fröhlich. Wieso? Weil es schön ist und die Welt besser macht. Wenn ich glücklich bin, fühlt es sich an, wie ein Kribbeln in meinem Bauch. Das ist ein schönes Gefühl.

Wenn die Sonne scheint im Frühling und Sommer geht es mir gut. Deshalb habe ich eine grosse Sonne auf mein Blatt gezeichnet – mit meiner Familie und unserem Haus. Wir lachen viel! Das ist immer schön.

Ich habe einen Menschen im Wasser gezeichnet. Ich schwimme gerne. Manchmal springe ich auch ins Wasser. Das mache ich im Sommer, wenn die Sonne scheint. Aber heute gehe ich ins Hockey. Ich freue mich!

Rote Herzen, einen richtig schön farbigen Regenbogen und der grosse Elefant, den ich gezeichnet habe: Das ist Glück. Elefanten sind nicht meine Lieblingstiere, sie stehen für mich für das Glück. Ich hatte einmal einen Marienkäfer auf der Hand – ein schönes Gefühl. Wie der Marienkäfer, der auf dem Elefanten sitzt. Glücklich zu sein, ist ein warmes Gefühl im Herz. Das sollten mehr Leute haben!

Bei mir wird es warm im Bauch, wenn ich glücklich bin. Heute Morgen beim Malen hatte ich dieses Gefühl auch. Ich habe einen Wald gezeichnet mit ganz grossen und vielen kleinen Bäumen. Mit meiner Familie gehe ich gerne Spazieren. Wenn wir im Wald sind, spiele ich. Das ist super!

Ich habe gerne schöne Blumen. Bald kommen sie wieder. Wenn ich im Frühling schöne, farbige Blumen sehe, schenke ich sie meiner Mama. Sie hat Freude daran! Ich höre gerne draussen den Vögeln zu. Sie pfeifen immer so schön. Das ist wie Musik für mich. Ich würde auch gerne fliegen können, wie die Vögel, die ich hier gezeichnet habe.

Ich habe meinen Lego-Lastwagen gezeichnet. Der ist sooo gross! Er fährt ganz schnell, das macht mich glücklich. Ich bin immer glücklich, denn ich habe meine Legos.

