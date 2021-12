Welschenrohr-Gänsbrunnen senkt Steuern für juristische Personen

Welschenrohr Welschenrohr-Gänsbrunnens Budget sieht ein Minus von 235'920 Franken vor – Trotzdem senkt die Gemeinde den Steuerfuss für juristische Personen Die erste Budgetgemeindeversammlung der fusionierten Gemeinden Welschenrohr und Gänsbrunnen stand im Zeichen des Budgets – und einer Steuersenkung für juristische Personen. Rahel Bühler 14.12.2021, 17.29 Uhr

Welschenrohr-Gänsbrunnen senkt die Steuern für juristische Personen auf 110 Prozent. Walter Schmid

An der Budgetgemeindeversammlung in Welschenrohr-Gänsbrunnen vom Montagabend nahmen 25 Stimmberechtigte teil. Das sei eher wenig, sagte Gemeindepräsidentin Theres Brunner. Sie könne sich vorstellen, das die verschärfte Lage rund um die Coronapandemie den einen oder anderen Stimmberechtigten von einem Besuch abhalten würde.

Auf der Traktandenliste standen Investitionen in der Höhe von 2,6 Millionen. Nächstes Jahr soll zum Beispiel die Liegenschaft Stierenberg an die Abwasserreinigungsanlage angeschlossen werden. Gleichzeitig will der Eigentümer der Liegenschaft Bärenacker seine Liegenschaft ebenfalls anschliessen. Der Gemeinderat hat daher entschieden, auf dieser Strecke die alten Wasserleitungen der Gräbli- und Duftquellen zu erneuern, da es in vergangener Zeit immer wieder zu Lecks kam.

Die Kosten belaufen sich auf 430’000 Franken. Daran werden sich ausserdem die Bürgergemeinde, der Eigentümer der Bärenacker-Liegenschaft, die Swisscom und die BKW beteiligen. Der Anteil der Gemeinde Welschenrohr-Gänsbrunnen beträgt 61’000 Franken. Die Gemeinde wird das Projekt aber vorfinanzieren.

Die grösste Investition ist der Anschluss von Gänsbrunnen an die Abwasserreinigungsanlage

Die grösste Investition – sie beträgt 2 Millionen – plant die Gemeinde mit dem Anschluss von Gänsbrunnen an die ARA: Gänsbrunnen soll an jene von Welschenrohr, also an die ARA Falkenstein angeschlossen werden. Dazu gab es eine Frage aus dem Plenum. Eine Stimmberechtigte wollte wissen, ob man auch den Anschluss an die ARA in Crémines geprüft habe. Das hatte man, kam aber zum Schluss, dass dies teurer werden würde. Die Stimmberechtigten nahmen alle Investitionskredite an.

Das Budget sieht ein Minus von 235’920 Franken vor. Grössere Ausgaben seien vor allem in den Bereichen Bildung und soziale Arbeit auszumachen, sagte die Gemeindepräsidentin. «Der Rest ist im üblichen Rahmen.» Eine wichtige Änderung gibt es allerdings: Die Gemeinde senkt den Steuerfuss für juristische Personen von 115 auf 110 Prozent. Brunner erklärt:

«Damit möchten wir Firmen, die sich bei uns ansiedeln möchten, Anreize schaffen.»

Und auch jenen Unternehmen, die schon in der Gemeinde sind, soll es zugutekommen. Die Stimmberechtigten nahmen das Budget –inklusive Steuersenkung – an.