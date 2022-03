Welschenrohr: Wisente kommen im Spätsommer ins Thal

Welschenrohr Schon gegen Ende Sommer: Jetzt ist klar, wann die ersten fünf Wisente ins Thal ziehen und woher sie kommen Noch sind die Wisent-Weiden leer. Denn, bis die tierischen Neuzuzüger im Spätsommer nach Welschenrohr kommen können, muss noch einiges getan werden. Doch es geht rasch vorwärts. Wisent-Ranger Benjamin Brunner gibt zu den wichtigsten Fragen Auskunft. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 25.03.2022, 12.00 Uhr

Benjamin Brunner: «Es gibt Touristen, die fahren einfach her, weil sie irrtümlich davon ausgehen, dass die Wisente schon hier sind.» Bruno Kissling

Die Aufgaben verteilen und los. So lautet momentan das Motto im Verein Wisent Thal. Seit das Bundesgericht die letzte Beschwerde abgewiesen hat, stellt der 2017 gegründete Verein die Weichen, um das Projekt zu verwirklichen. Kürzlich fand die Startsitzung statt.

Bis die ersten Wisente voraussichtlich im Spätsommer im Thal weiden, müssen umfangreiche Vorbereitungen getroffen werden. Mitten drin: Benjamin Brunner, der Wisent-Ranger aus Welschenrohr. Gegenüber dieser Zeitung vermittelt er Einzelheiten zum Projekt.

In erster Linie sei es wichtig, Tiere zu erhalten, die sich nicht zu verwandt sind. Keystone/Urs Flueeler

«Wir starten voraussichtlich mit fünf Tieren, von denen vier Stück vom Tierpark Langenberg ZH stammen. Welche Tiere zu uns kommen, bestimmt der Zoo», sagt Landwirt Benjamin Brunner, der sich um das Wisent-Gehege kümmern wird. «Ursprünglich planten wir ausserdem einen Zuzug aus Polen; ob das noch möglich ist, müssen wir abklären. Das Ziel ist, dass sich der Bestand von fünf Tieren innerhalb der nächsten zehn Jahre auf rund 15 Tiere erweitert. Jetzt ist es in erster Linie wichtig, dass wir Tiere erhalten, die sich nicht zu verwandt sind.»

Denn allzu breit ist das genetische Material nicht. Brunner erklärt: «Man muss wissen, dass es vor 100 Jahren nur noch zwölf zuchtfähige, in Zoo lebende Wisente gab. Und das auch nur, weil der letzte russische Zar ab und zu ein Tier an andere Machthaber verschenkt hatte. Aus den zwölf Wisenten entwickelte sich bis heute ein Bestand von rund 6000 Exemplaren, die natürlich alle irgendwie miteinander verwandt sind. Deshalb ist es schon vorgekommen, dass plötzlich ganze Herden krank geworden sind und starben. Die europaweit geführten Zuchtbücher helfen, die Risiken diesbezüglich zu vermindern.»

Die grösste Population frei lebender Wisente gibt es in Polen und Weissrussland, ein kleinerer Bestand in Rumänien. Brunner sagt: «Wichtig scheint mir, dass im Thal eine eigene Zuchtgruppe, die sich an die hier vorherrschende Flora und Fauna anpasst, entsteht.»

Hier werden die Wisente unter anderem ein neues Zuhause finden. Bruno Kissling

«In den ersten zwei Jahren beträgt die Grösse 50 Hektaren, danach erweitern wir das Gehege auf 100 Hektaren», erklärt Ranger Brunner. «Das Gebiet erstreckt sich von Welschenrohr Richtung Balmberg, ist öffentlich zugänglich und durch Forststrassen erschlossen, Wanderwege gibt es keine. Das Gelände ist nirgends flach, sondern coupiert und teilweise steil. Für die Tiere ist das kein Problem, im Gegenteil, weil man nicht kilometerweit sehen kann, finden sie leicht Deckung. Wisente sind keine Zirkustiere, sondern im Wesen eher schüchtern. Sie riechen uns, bevor wir sie entdecken, und wenn sie sich gestört fühlen, laufen sie davon.»

«Unser Projekt soll grundsätzlich aufzeigen, ob Wisente hier tragbar sind oder nicht. Vor drei Jahren wurden Bissaufnahmen gemacht und das Gebiet nach eidgenössischen Richtlinien systematisch kartiert. Wenn die Wisente erst einmal da sind, werden wir die Entwicklung beobachten können. Ich erwarte nicht, dass der Verbiss zunimmt, weil Wisente sich anders verhalten als Rehe. Wisente schnappen vielleicht mal nach einem Zweig und haben dann das Maul voll Laub, die Rehe hingegen haben es auf die Kernknospe abgesehen, damit zerstören sie das Wertholz oder verhindern gar den Aufwuchs.»

Auch er hilft bei dem Bau des Zauns mit: Benjamin Brunner. Archiv/Bruno Kissling

«Der Bau des Zauns ist die Hauptaufgabe. Die Kostenzusammenstellungen in unseren Akten sind drei Jahre alt und müssen aktualisiert werden. Wir rechnen mit Mehrkosten beim Material, weil sich der Markt seit dem Projektstart bekanntlich stark verändert hat, Stichwort Rohstoffknappheit und politische Unruhen. Die neuen Offerten erwarte ich innerhalb von wenigen Tagen. Der Bau des Zauns wird rund zwei Monate beanspruchen, dazu ist richtig Manpower gefragt. Ich selber baue den Teil, der auf meinem Land zu stehen kommt. Den Rest besorgen voraussichtlich die Forstgruppe der Bürgergemeinde Solothurn sowie eine externe Firma.»

Der Zaun wird eineinhalb Meter hoch und besteht aus zwei unterschiedlichen Typen, um den einheimischen Wildwechsel möglichst nicht zu beeinträchtigen.

Brunner erklärt: «Rehe und Wildschweine zum Beispiel schlüpfen unter dem ersten, nicht elektrisch geladenen Drahtseil durch. Die Hirsche hingegen überspringen den Zaun problemlos, wie wir wissen. Ich gehe davon aus, das Gehege zur Kontrolle wöchentlich zweimal abzuschreiten. Sollte der Zaun einmal beschädigt sein, erhalte ich als Ranger via App eine Meldung auf das Handy. Auf dem ganzen Gebiet planen wir ausserdem den Einbau von sieben Toren, die die Zufahrt der Forststrassen ermöglichen.»

Aus Sicherheitsgründen ist Distanz zu den Tieren geboten. Keystone/Urs Flueeler

«Schön ist, dass die kritischen Stimmen fast gänzlich verstummt sind», sagt Brunner. «Vielmehr werde ich momentan oft mit neugierigen Fragen konfrontiert. Die Leute freuen sich und wollen wissen, was läuft. Es gibt Touristen, die fahren einfach her, weil sie irrtümlich davon ausgehen, dass die Wisente schon hier sind. Leider muss ich sie dann enttäuschen, aber stets entwickeln sich angeregte Diskussionen.»

Bezüglich Tourismus hält sich Brunner mit Prognosen zurück. «Wir sind kein Zoo und bieten keine Attraktionen, zudem ist Distanz zu den Tieren geboten, schon aus Sicherheitsgründen. Aber wir haben die Möglichkeit, die Wisente bei Führungen aufzuspüren, das ergibt sicher manchmal abenteuerliche Situationen.»

