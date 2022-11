Neues Zuhause Nun dürfen sich die Wisente in Welschenrohr auf 50 Hektaren ausbreiten: Sie ziehen in das nächst grössere Gehege Die fünf Wisente in Welschenrohr siedeln um: Nachdem sich die Tiere anderthalb Monate in einem drei Hektaren grossen Gehegte an ihre neue Umgebung gewöhnten, folgt nun der Umzug ins nächst grössere Gehege. Es ist 50 Hektaren gross. Darin werden sie voraussichtlich zwei Jahre leben. 03.11.2022, 11.00 Uhr

Seit Mitte September lebt die fünfköpfige Wisent-Herde auf der Sollmatt in Welschenrohr. Nun zieht sie ins nächst grössere Gehege um. Patrick Lüthy

Die fünf Wisente in Welschenrohr ziehen in ein neues Gehege: Seit ihrer Ankunft auf der Sollmatt von Mitte September leben sie in einem drei Hektaren grossen Eingewöhnungsgehege. Am Donnerstag werden die Tiere in das 50 Hektaren grosse Gebiet umziehen. Es umfasst rund 37 Hektaren Wald und 13 Hektaren Wiesen und Weiden. Dies gibt der Verein Wisent Thal in einer Medienmitteilung bekannt.

Bei den Tieren handelt es sich um einen dreijährigen Stier, drei Kühe in einem Alter zwischen drei und fünf Jahren sowie ein Kalb, das diesen Sommer geboren wurde.

Abstand halten – bei Bedrohung können Wisente auch gefährlich werden

Aufgrund der Weitläufigkeit des Geheges und dem hohen Waldanteil werde es in Zukunft schwieriger werden, die Tiere zu beobachten, heisst es vonseiten des Vereins. Das eingezäunte Gehege ist über Eingangstore zugänglich und man kann sich im Wisent-Gebiet frei bewegen.

Das eingezäunte Gehege ist über Eingangstore zugänglich. Patrick Lüthy

Wisente seien grundsätzlich sehr scheue und sanfte Tiere. Werden sie aber gereizt oder an ihrem natürlichen Verhalten (etwa beim Schutz der Jungtiere) gehindert, können sie gefährlich werden. An den Eingängen befinden sich deshalb Informationstafeln mit Verhaltensregeln.

Besonders wichtig sei es, mindestens 50 Meter Abstand zu den Wisenten zu halten und die Hunde an der Leine zu führen (ausser in Gefahrensituationen), schreibt der Verein in der Mitteilung weiter. Zudem dürfen die Wisente nicht gefüttert werden.

Die Wisente verbringen ihre ersten Minuten im neuen Gehege. Bruno Kissling

Die Wisente können während der nächsten zwei Jahre das 50 Hektaren grosse Gehege nutzen. Ab dem dritten Jahr wird das Gebiet auf 100 Hektaren erweitert. Ab sofort werden Führungen für Gruppen angeboten. Diese Führungen werden in erster Linie von Wisent-Ranger Benjamin Brunner geleitet. (mgt)