In Welschenrohr im Tea-Room im Thalhof gibt's einen Mittagstisch

Welschenrohr-Gänsbrunnen Im ehemaligen Tea-Room im Thalhof soll ein Mittagstisch entstehen Der Gemeinderat hat beschlossen, die gemeindeeigenen Gastroräume einem neuen Mittagstisch-Verein zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug übernimmt die Gemeinde die Miet- und Nebenkosten. Damit soll wieder Leben ins ehemalige Tea-Room des Thalhofes einkehren. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Der Thalhof gehört der Einwohnergemeinde Welschenrohr-Gänsbrunnen. In den Räumen des ehemaligen Tea-Rooms soll ein Mittagstisch für Schüler eingerichtet werden. Archiv

Das letzte Gastrounternehmen, welches im gemeindeeigenen Thalhof in Welschenrohr-Gänsbrunnen ein Team-Room führte, war das Café Colette, welches – auch – aufgrund der Coronapandemie für immer schloss. Nun hat sich eine Interessengemeinschaft gegründet, welche die Räumlichkeiten neu nutzen will – und zwar für einen Mittagstisch.

Zur vergangenen Sitzung des Gemeinderates war deshalb deren Initiatorin Katrin Klaus eingeladen. Sie informierte beim Traktandum: «Thalhof – Nutzung Räumlichkeiten Tea-Room».

Katrin Klaus erwähnte, dass im Frühling dieses Jahres via Schule ein Fragebogen abgegeben wurde, mit dem man das Bedürfnis nach einem Mittagstisch in Welschenrohr-Gänsbrunnen in Erfahrung habe bringen wollen.

«Das Ergebnis zeigte uns, dass zwischen fünf bis acht Primarschüler und rund drei Oberstufenschüler ein solches Angebot wahrnehmen würden.»

Zudem ergab der Fragebogen, dass Eltern auch weitere Angebote wie Aufgabenhilfe oder betreute Spiel- und Bastelnachmittage begrüssen würden.

Zuerst eine halbjährliche Pilotphase

Katrin Klaus erklärte, dass man vorhabe, das Projekt zunächst nach den Weihnachtsferien für eine Pilotphase von einem halben Jahr zu starten. Die Infrastruktur im Innern des Tea-Rooms sei gut. Gekocht werden könne gleich dort. «Einzig ein paar passende Pfannen müssen noch angeschafft und vielleicht ein paar Wände etwas kindgerechter gestaltet werden.»

Es sei vorgesehen, dass pro Essen zwischen 12 und 15 Franken für die Eltern verrechnet würden. «Teurer können wir nicht werden und eine ausgewogene Ernährung liegt mit einem tieferen Preis auch nicht drin», so Klaus.

In einem weiteren Schritt könnte man sich vorstellen, die Räume des ehemaligen Tea-Rooms für generationenübergreifende Projekte wie Senioren- oder Jugendanlässe, Familienaktivitäten wie gemeinsames Backen oder auch den Vereinen oder Privaten gemäss einem speziellen Reglement zur Verfügung zu stellen.

Hilft die Gemeinde mit?

Man sei jedoch auf die Unterstützung der Gemeinde angewiesen, so Klaus. Dies natürlich insbesondere bei den Kosten. «Fähiges Betreuungspersonal können wir während der Pilotphase auf jeden Fall sicherstellen», so Klaus. Es seien vorerst drei Frauen interessiert, am Projekt ehrenamtlich und freiwillig mitzumachen.

Der Gemeinderat zeigte sich erfreut über diese Initiative aus der Bevölkerung. «Endlich geht wieder was im Tea-Room», hiess es. Nötig sei aber, dass die Initiantinnen sich in einem Verein zusammenfinden, damit eine Körperschaft ansprechbar sei. «Wir haben vor, einen Verein zu gründen», sagte Katrin Klaus. Das Ganze hange aber noch vom Entgegenkommen der Gemeinde ab.

Aus dem Rat wurde Klaus noch auf die pädagogische Befähigung der Mittagstisch-Betreuerinnen angesprochen. Sie habe dies auch abgeklärt und erfahren, dass dafür keine eigentliche pädagogische Ausbildung nötig sei. Allerdings seien sie alle Mütter und Tagesmütter und hätten auch Gastroerfahrungen.

Dankbar für die Initiative aus dem Dorf

Ob es denn nicht auch im Schulhaus die Möglichkeit eines Mittagstisches gebe, wurde weiter gefragt, denn der Schulweg ins Dorf könnte auch Risiken bergen. Das gäbe es schon, sei aber von den Verantwortlichkeiten her eher problematisch. Es sei doch grossartig, dass im Dorf eine solche Initiative ergriffen werde, wurde im Rat weiter gesagt.

Die Schaffung eines Mittagstisches sei zudem auch eines der Legislaturziele des Dorfes. Die Gastroräume im Thalhof zum zentralen Punkt im Dorf zu machen, sei doch eine bestechende Idee. Wichtig sei aber auch, dass keine Konkurrenz zu den bestehenden Gastronomieangeboten im Dorf entstünde.

Gemeindepräsidentin Theres Brunner machte den Vorschlag, den Initiantinnen die Räumlichkeiten für die Pilotphase ohne Mietgebühr, jedoch gegen die Bezahlung der Nebenkosten wie Strom und Wasser zur Verfügung zu stellen. Dieser Antrag wurde vom Gemeinderat einstimmig gutgeheissen.

