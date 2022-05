Projektwoche 2022 der Schulen Welschenrohr

Projektwoche «Heureka!» – die Welschenrohrer Schulkinder werden zu Forschern und Entdeckern An der Projektwoche der Welschenrohrer Schulen mit fast 100 Kinder aller Primarstufen werden anschaulich physikalische Gesetze erforscht und damit neue Erkenntnisse gewonnen. Walter Schmid Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Gar nicht so einfach: Feuermachen ohne Zündhölzer an der Projektwoche der Primarschulen Welschenrohr-Gänsbrunnen Walter Schmid

Gegen hundert Kinder der Schulen Welschenrohr, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, versammelten sich auf dem Pausenplatz zu Beginn der Projektwoche zur musikalischen Einstimmung mit dem Singen des Entdeckerliedes. Anschliessend machten sich die verschiedenen klassenübergreifenden Gruppen auf zu ihren Posten, wo verschiedene Experimente warteten. Die Projektwoche stellte den Abschluss zum Jahresthema «Heureka» – ganz nach Archimedes: «Ich hab’s gefunden!»

Schulleiterin Katharina von Burg erklärte:

«Forschen und entdecken begeistert unsere Schüler und sie lernen viel dabei.»

Sie stellte umfangreiches Material zum Thema Feuer bereit, womit die Kinder verschiedene Experimente – vom Feuer schlagen bis zum Suppekochen – anstellten. Louiz und Martin bemühen sich, mit Feuerstein, Eisen und Holzwolle Feuer zu entfachen. Das sei aber recht mühsam, mit Zündhölzer ginge das viel einfacher, meinten sie.

Wer die Fliehkraft überwindet wird nicht nass

Die Fliehkraft zu überwinden, versuchten andere Schüler. Einen Gegenstand kreisen zu lassen, ist relativ einfach. Ob das auch mit einem Kessel mit Wasser gelingt? Mutige Burschen versuchten es, schwangen den Kessel über den Kopf. Und siehe da, das Wasser blieb drin. Erst beim Abbremsen ergoss sich das Wasser aus dem Gefäss, und manch einer erwischte eine kalte Dusche, was die andern mit schallendem Gelächter quittierten.

Ausprobieren, wie das mit der Fliehkraft funktioniert. Je schneller der Wassereimer geschwungen wird, umso trockener bleibt man. Walter Schmid

Ruhiger ging es bei einer Gruppe Kinder der Unterstufe und des Kindergartens zu. Sie stellten Gelatinebilder her, indem sie in einen Rahmen, gefüllt mit Gelatine, getrocknete Blüten und Blätter anordneten. Zudem erstellten sie mit Schablonen und Stempel farbige Bilder.

Glasmusik komponieren und Papierflieger fliegen lassen

Musikalische Klänge ertönten aus einem Schulzimmer: Feben und Lilly zeigten, wie man aus Flaschen, die unterschiedlich hoch mit Wasser gefüllt sind, Töne erzeugen kann. Mit dem Thema Glasmusik versuchten die Schüler, verschiedene Melodien zu spielen.

Musik aus Glasflaschen mit unterschiedlich viel Wasser gefüllt. Welche Töne kommen da raus? Walter Schmid

Im Raum daneben bastelten die Kinder Papierflugzeuge und bemalten sie nach Lust und Laune. Gross war dann die Freude, als es um die Flugversuche auf dem Pausenplatz ging. Unter dem Motto «Durch die Lüfte» lernten sie andere Flugobjekte wie zum Beispiel den Doppeldecker kennen.

Die Papierflieger starten auf dem Pausenplatz zu ihrem ersten Flug. Walter Schmid

Durchaus positiv beurteilten Lehrerinnen in der Pause die verschiedenen Aktivitäten während der Projektwoche. Sarah Ackermann sagte:

«Es herrscht eine gute Stimmung. Die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrpersonen schätzen die Abwechslung zum normalen Schulbetrieb.»

Tatsächlich bemühten sich die Lehrpersonen ein interessantes vielfältiges Angebot zusammenzustellen. Der Ablauf war minutiös geplant und die Eltern über alles genauestens informiert. Schliesslich spielte auch das sommerliche Wetter mit.

Abschlussfeier im Grünholz

Am Freitag wird der Höhepunkt und das Ende der Projektwoche sein: In die verschiedenen Erfindergruppen aufgeteilt, wandert die gesamte Schule ins Waldgebiet Grünholz zur Schlussveranstaltung. Da werden die Ergebnisse vorgestellt, es wird aber auch gesungen, gespielt und am Feuer gebrätelt. Schlusspunkt bildet dann wieder das Erfinderlied. Zum Schluss erfolgt klassenweise der Rückweg und die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrpersonen, sind um ein paar wertvolle Erfahrungen reicher.

