Welschenrohr-Gänsbrunnen Diese Gemeindefusion war ein logischer Schritt Welschenrohr und Gänsbrunnen feiern ihre Gemeindefusion trotz einiger Verspätung mit gemütlichen Fest für jeden Geschmack. Walter Schmid Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Ehemalige Gemeindepräsidenten von Welschenrohr und Gänsbrunnen (v.l.): Stephan Joray, René Allemann, Stefan Schneider, Theres Brunner, aktuelle Gemeindepräsidentin, Rosmarie Heiniger, Fredy Rebholz, Walter Schmid. Es fehlt Ernst Lanz. Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Vor anderthalb Jahren haben sich die beiden Dörfer im Hintern Thal zur Gemeinde Welschenrohr-Gänsbrunnen zusammengeschlossen. Das sollte in einem Dorffest würdig gefeiert werden. Mit einiger Verspätung aus bekannten Gründen hat dies nun stattgefunden. Behörden, Vereine und die Bevölkerung machten mit und besiegelten so die gelungene Fusion. Der Zusammenschluss zeichnete sich schon lange ab. Gänsbrunnen bewahrte seine Eigenständigkeit, solange alle Ämter besetzt werden konnten. Auf Gemeindeebene arbeiteten die beiden Gemeinden aber schon lange zusammen.

Fusionsfest Welschenrohr-Gänsbrunnen: Gratis-Mittagessen für alle in der Turnhalle. Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Bereits 1970 musste die Schule in Gänsbrunnen geschlossen werden. Die Feuerwehr Welschenrohr besorgte seit jeher auch den Feuerschutz in Gänsbrunnen, wobei verschiedene Brände die Bevölkerung aufschreckten: 1971 Backi, 1984 Mühlehof, 1985 Oberdörfer, 1988 Brunnersberg. Mit der Nutzung der Stollenquelle, dem Bau des Reservoirs und der Wasserleitung bis Welschenrohr konnten fast alle Liegenschaften mit genügend Trinkwasser versorgt werden. Selbst die Finanzverwaltung besorgte seit einigen Jahren die Gemeindekanzlei in Welschenrohr.

Die Gemeindepräsidentin freute sich

Die Gemeindepräsidentin Theres Brunner begrüsste die zahlreich versammelten Bewohnerinnen und Bewohner aus Welschenrohr und Gänsbrunnen in der Turnhalle Welschenrohr, darunter auch die ehemalige Gemeindepräsidentin von Gänsbrunnen und fünf ehemalige Gemeindepräsidenten.

Stefan Schneider, ehemaliger Gemeindepräsident Welschenrohr und Präsdient der Arbeitsgruppe Fusion bei seiner Ansprache. Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Stefan Schneider begleitete als damaliger Gemeindepräsident von Welschenrohr die Vorarbeiten zur Fusion von Anfang an und leitete die Arbeitsgruppe bis zum Abschluss. «Nebst dem Grundsatzentscheid gab es viele Details zu klären, wobei wir auf die Unterstützung durch das Amt für Gemeinden zählen konnten», stellte er fest. Viel Arbeit in den verschiedensten Bereichen Die Arbeit habe sich gelohnt und Widerstand gab es keinen, sagte er. Die Bevölkerungszahl ist mit der Fusion auf rund 1200 gestiegen. Die Fläche hat sich verdoppelt auf 24 Quadratkilometer, womit die neue Gemeinde flächenmässig zur drittgrössten im Kanton Solothurn geworden ist. Als zusätzliche grosse Aufgabe stellt sich der ARA-Anschluss Gänsbrunnen ans Ortsnetz Welschenrohr und somit an die ARA Falkenstein dar.

Das Strassennetz wurde deutlich grösser. Zudem fällt auch die Schneeräumung auf den Malsenberg, den Binz und den Oberdörferberg in den Aufgabenbereich der neuen Gemeinde. Auch steht die Ortsplanung an, die auf das ganze Gebiet ausgedehnt wird. Aufwändig war auch die Anpassung sämtlicher Reglemente. Unterdessen sind bereits fast zwei Jahre verstrichen und die Zusammenarbeit habe sich bewährt, so Schneider.

Cäcilienchor und Männerchor Welschenrohr-Gänsbrunnen beim Vortrag. Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Den musikalischen Auftakt zum Fest machte ein Quartett aus der Musikgesellschaft Matzendorf-Welschenrohr, gefolgt von Vorträgen des Jodlerklubs Rosinlithal. Nach dem Gratis-Mittagessen und der Festrede waren der Cäcilienchor und die Chorgemeinschaft Dünnerntal an der Reihe. Sie sorgten mit dem Gefangenenchor aus der Oper Nabucco zweifellos für ein musikalisches Highlight. Martens Band bildete den musikalischen Abschluss des Anlasses, während im Freien die Besucher mit Spiel und Spass oder bei einem Bier die gelungene Feier ausklingen liessen.

