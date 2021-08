Binzstrasse wieder befahrbar

Welschenrohr-Gänsbrunnen Binzstrasse ist wieder offen Die Hangsicherungsarbeiten nach den beiden Felsabbrüchen sind beendet. Fränzi Zwahlen 05.08.2021, 17.00 Uhr

Die Steine sind weggeräumt, die Binzstrasse ist wieder befahrbar. Bruno Kissling

Im vergangenen März und Mai musste die Strasse zwischen Gänsbrunnen und Court wegen Felsrutschen mehrfach gesperrt werden. Nachdem die Binzstrasse zwischen Gänsbrunnen und dem Binzberg zweimal wegen Felsrutschen im März und im Mai gesperrt werden musste, wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig (wir berichteten). Zur Sicherung der Abbruchstelle wurden bis zu vier Meter lange, verzinkte Felsnägel mit einem Durchmesser von bis zu 40 Milimeter durch die hängende Platte in den festen Untergrund gebohrt, mit Mörtel fixiert und so verankert. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen und die Strasse ist für den Verkehr wieder geöffnet.

Richard Waite, der zuständige Geologe der beauftragten PNP Geologie & Geotechnik AG in Muttenz erklärt: «Die Arbeiten dauerten vom 21. Juni bis 15. Juli, also insgesamt 19 Arbeitstage, und wir kamen zügig voran. So konnten wir zwei Tage vor dem errechneten Datum bereits öffnen.» Einmal mussten Arbeiten unterbrochen werden Auch die ständig wiederkehrenden Gewitter und Regen hätten den Terminplan nicht durcheinandergebracht. «Einmal mussten wir wegen eines starken Gewitters die Arbeit kurz unterbrechen. Ansonsten haben aber trotz des Regenwetters keine weiteren Rutschungen oder Abbrüche mehr stattgefunden.» Die Gemeindeversammlung Welschenrohr-Gänsbrunnen bewilligte für die Sanierung der Strasse einen Nachtragskredit von 300000 Franken. Voraussichtlich werden 80 Prozent davon der Kanton Solothurn übernehmen, die restlichen 20 Prozent verbleiben der Gemeinde und weiteren Kostenträgern.