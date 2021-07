Welschenrohr-Gänsbrunnen Binzstrasse in Gänsbrunnen: Der abrutschende Fels wird mit 100 Stäben fixiert Der zweimalige Felsabbruch an der Binzstrasse in Gänsbrunnen hat bemerkenswerte Sicherungsmassnahmen zur Folge. Fränzi Zwahlen 03.07.2021, 05.00 Uhr

So blank sieht man den Kalkfelsen derzeit an der Binzstrasse. Bruno Kissling

«Ab sofort ist die Strasse auf den Binzberg wegen eines Erdrutsches bis auf Weiteres gesperrt. Die Zufahrt auf den Binzberg erfolgt über die Hauptstrasse nach Moutier und weiter nach Court, von wo man via Bergstrasse auf den Binzberg gelangt. Im Moment steht nicht fest, wann die Zufahrt von Gänsbrunnen aus auf den Binzberg wieder offen ist».

Diese Tafel steht bei der Abzweigung Montpelon/Binzstrasse in Gänsbrunnen. Doch mit dem Geologen Richard Waite, von PNP Geologie & Geotechnik AG in Muttenz ist es möglich, die abgesperrte Strasse kurz zu begehen. Und schon steht man vor dem Hang, an dem rund 1000 Kubikmeter Gestein weggerutscht sind und die nackte Felsplatte zum Vorschein kommt.

Felssicherungsarbeiten Juni 2021: Hier wird gerade ein 4 Meter langes Eisenstab in den Fels gebohrt Bruno Kissling Felssicherungsarbeiten Juni 2021: gut sichtbar die unterschiedlichen Gesteinsschichten. Bruno Kissling Felssicherungsarbeiten Juni 2021: Das Sicherungsnetz wird montiert. Bruno Kissling Felssicherungsarbeiten Juni 2021: Dieser Bereich ist schon gesichert. Bruno Kissling Felssicherungsarbeiten Juni 2021: Ein Eisenstab wird am Ende mit einer Mutter festgeschraubt. Bruno Kissling Felssicherungsarbeiten Juni 2021: Richard Waite, der Geologe beobachtet die Arbeiten. Bruno Kissling Felssicherungsarbeiten Juni 2021: Immer wieder fallen kleinere Gesteinsbrocken während der Arbeit auf die Binzstrasse Bruno Kissling

Zur Erinnerung: Es kam an der Binzstrasse in diesem Frühling gleich zweimal zu Felsabrutschungen. Mitte März rutschten rund 400 Kubikmeter Gesteine und Erdreich auf die Strasse, ohne diese zu beschädigen. Sofort begann man mit Aufräumarbeiten und Sicherungsmassnahmen, so dass die Strasse war Anfangs Mai wieder befahrbar war.

Doch schon zwei Wochen später, am Sonntag, 16. Mai, kam es zu einer erneuten, diesmal noch grösseren Rutschung. Auf einer Länge von rund 40 Metern wurde jetzt auch die Strasse beschädigt, der Asphalt aufgebrochen. Die Geologen, Förster und Behörden von Welschenrohr-Gänsbrunnen entschieden sich nun, grössere Sicherungsmassnahmen zu ergreifen.

Die Sicherung sieht die Verankerung der Abbruchkante mit bis zu 4 m langen, verzinkten Felsnägeln mit einem Durchmesser bis zu 40 mm vor. Je nach Standort werden längere oder kürzere Felsnägel durch die hängende Platte in den festen Untergrund gebohrt, mit Mörtel fixiert und so verankert. Insgesamt werden es etwa 100 solcher Nägel sein. Die Bohrungen für die langen Nägel erfolgen mittels Leichtbohrlafette, die kürzeren werden mit einem Handbohrer eingesetzt. Über die Abbruchkante wird als zusätzlicher Steinschlagschutz eine Netzabdeckung aus Maccarferri-Netz montiert.

Warum der Hang ins Rutschen kam

Richard Waite zeigt auf alte, noch vorhandene Strassenbefestigungen, die vermutlich in den Dreissiger Jahren, als die Binzstrasse entstand, eingebaut wurden. «Schon damals hat man mittels Eisenstäben die Strassen gesichert. Doch seien im Lauf der nun schon fast 100 vergangenen Jahre diese Eisenstäbe durchgerostet. Es sind mehrere Faktoren, die jetzt zu diesem Abbruch führten. Natürlich sind die lang andauernden und heftigen Regentage ein Hauptgrund. Dann helfen die typischen Gesteinsschichtungen im Jura mit. Unten fester Kalkfels, darüber eine tonige Mergellage, die sich im Verlauf der Jahre und durch das einsickernde Wasser immer mehr versiegelt und darüber wieder Kalkstein bildet. Das einsickernde Wasser kann nun an der Mergelschicht nicht weiter abfliessen und es wirkt wie eine Rutschbahn. Dann die veralteten rostigen Eisenstäbe und dazu der Wind, der die Bäume im Hang schwanken lässt, so dass diese bei einem Abrutsch als Hebel wirken können.»

Welschenrohr-Gänsbrunnen ist es wichtig, dass diese Strasse wieder befahrbar wird. An der kommenden Gemeindeversammlung ist ein Nachtragskredit von 300'000 Franken dafür traktandiert. Voraussichtlich werden 80 Prozent davon der Kanton Solothurn übernehmen, die restlichen 20 Prozent verbleiben der Gemeinde und weiteren Kostenträger.