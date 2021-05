Welschenrohr-Gänsbrunnen 1000 Kubikmeter Hang weniger – in Gänsbrunnen gab es schon wieder einen Felsrutsch An der Binzstrasse in Gänsbrunnen haben sich am Sonntag erneut Felsmassen gelöst. Verletzt wurde niemand. Ein Augenschein mit dem Revierförster. Rahel Bühler 20.05.2021, 05.00 Uhr

Die Binzstrasse zwischen Gänsbrunnen und Court (BE) ist auf einer Länge von etwa 40 Metern verschüttet. Bruno Kissling

Schon wieder ist die Binzstrasse, die Verbindung zwischen Gänsbrunnen und Court (BE), gesperrt. Felsbrocken, Hummus, Wurzeln und Bäume blockieren die schmale, kurvenreiche Strasse mitten im Wald neben dem Bantlibach. Auf einer Länge von etwa 40 Metern ist der Asphalt aufgebrochen. Am vergangenen Sonntag donnerten zwischen 800 und 1000 Kubikmeter Felsmasse auf die Strasse hinunter. Vom Hang, der eigentlich aus mehreren Felsschichten besteht, ist die obere weggerutscht. Es ist der zweite Felssturz an der gleichen Stelle innerhalb von zwei Monaten. Bereits Mitte März rutschten an der gleichen Stelle etwa 400 Kubikmeter Felsmassen auf die Binzstasse.