Welschenrohr: Das Interesse an den Wisenten ist gross

Die fünfköpfige Herde hat gerade in der Anfangszeit viele Besucherinnen und Besucher angelockt. Das hat sich auch auf das Verkehrsaufkommen im Thal niedergeschlagen. Und das Interesse an den Tieren hält an: Jetzt sollen auch die Führungen ausgebaut werden.

Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 14.03.2023, 12.00 Uhr