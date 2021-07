Welschenrohrerin feiert ihren 100.Geburtstag

Welschenrohr Diese Jubilarin ist eine waschechte Welschenrohrerin - heute wird sie 100 Jahre alt Emma Germann-Allemann verbrachte ihr ganzes Leben in der Thaler Gemeinde. Ein Porträt zu ihrem Geburtstag. Walter Schmid 13.07.2021, 05.00 Uhr

Die Jubilarin Emma Germann (vorne) ist umringt von Dominik, Ernest, Rosi, Christian und Oliver Germann (v. l.). Walter Schmid

Mit Emma Germann-Allemann feiert heute eine waschechte Welschenrohrerin ihren 100. Geburtstag: Sie wurde am 13. Juli 1921 als Tochter von alt Brunnmeister Walter Allemann und Emma Allemann in der «Röthlen» geboren, wo sie mit ihren Brüdern Wilhelm und Henri ihre Jugendzeit erlebte.

Ein Welschlandaufenthalt wurde ihr nach der Schulzeit vorenthalten. Sie musste auf Befehl des Vaters in die Uhrenfabrik eintreten. So blieb sie ihrem Dorf treu und verbrachte ihr ganzes Leben in Welschenrohr. 1942 heiratete sie Ernst Germann, den Mitinhaber der damaligen Baufirma Gebrüder Germann. Zwei Söhne entsprangen der Ehe: Ernest, der mit seiner Familie und den beiden Söhnen Oliver und Dominik in Wilderswil lebt, und Christian, der ebenfalls in Welschenrohr wohnt. Ein schwerer Schlag war der Tod ihres Mannes, der 1977 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Seit vielen Jahren wohnt die Jubilarin mit ihrem Sohn Christian im gleichen Haushalt in Welschenrohr.

Zum Rezept, alt zu werden, meinte sie:

«Zufriedenheit ausstrahlen, die innere Ruhe bewahren und auch im Alter auf eine gepflegte Erscheinung achten.»

Erstaunlich sind ihre geistige Frische und das gute Gedächtnis mit vielen Erinnerungen aus vergangenen Zeiten: So denkt sie gerne ans Skifahren und Schlitteln zurück, an den Kauf der ersten Skis mit Fellen und an die ersten Keilhosen. Damals waren die Frauen beim Wintersport noch in Röcken unterwegs. Sie war auch Gründungsmitglied des Skiklubs Welschenrohr und erinnert sich an die Skirennen im «Gräbli» und auf dem Balmberg, wo sie manchmal selber mitfuhr.

Im Dorf nennt man die Jubilarin Emmeli

In Erinnerung blieb ihr auch die Schulreise auf den Napf, mit der Wanderung bei heissem Sommerwetter auf die Lüdernalp und hinunter nach Bärau. Mit dabei war Sohn Christian, der damals, vor genau 60 Jahren, in der vierten Klasse war. Da begleitete Emma Germann die Klasse auf der ersten Schulreise des damaligen Lehrers, übrigens dem Schreiber dieser Zeilen.

Lange Jahre war Emma Germann im Samariterverein Welschenrohr tätig. Sie erinnert sich noch an die grossen Übungen mit dem Zivilschutz. Noch heute macht Emmeli, wie sie im Dorf genannt wird, gerne Spaziergänge auf der Weststrasse, begleitet von Nachbarn und Spitexfrauen. Da ist sie zu einem Schwatz bereit und berichtet aus ihrem langen Leben. Gerne beschäftigt sie sich mit Backen und Kochen.

Die Jubilarin freut sich auf den Stuhl vom Regierungsrat

Viele Glückwünsche überbringen Verwandte, Bekannte, Nachbarn. So hat sich eine Delegation der Gemeinde mit Gemeindepräsidentin Theres Brunner und Gemeinderat Beat Donauer angemeldet. Frau Landammann Susanne Schaffner kommt ebenfalls zu Besuch, jedoch erst etwas später, wenn der grosse Rummel vorbei ist. Sie überbringt den vom Staat gespendeten Stuhl, auf den sich die Jubilarin besonders freut.