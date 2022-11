Welschenrohr Der nächste Schritt ist getan: Die Wisente leben nun auf 50 Hektaren – der Ranger hofft künftig auf mehr Respekt Am Donnerstag ist die fünfköpfige Wisentherde auf der Sollmatt in Welschenrohr von ihrem drei Hektaren grossen Eingewöhnungsgehege in ein Gehege gezogen, das 50 Hektaren gross ist. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 03.11.2022, 15.46 Uhr

Am Donnerstag haben die fünf Wisente das Eingewöhnungsgehege auf der Sollmatt in Welschenrohr verlassen. Bruno Kissling

Zwei Umzüge innerhalb sieben Wochen sind ungewöhnlich. Bei den Wisenten, die Mitte September aus dem Züricherischen Langnau nach Welschenrohr kamen, sind sie aber geplant: Sieben Wochen gewöhnte sich die fünfköpfige Herde auf dem drei Hektaren grossen Gelände ein. Am Donnerstag stand der Umzug ins nächst grössere Gehege vor der Tür.

Am Vormittag war es so weit: Benjamin Brunner, Wisent-Ranger und Landbesitzer aus Welschenrohr öffnete das Tor zum neuen Gehege. Bereits zuvor hielten sich die Tiere nahe dem Zaun auf. Denn wenn Brunner sich den Tieren nähert, bedeutet das meist Futter.

Eine Wisentkuh geht voraus, der Bulle und eine weitere Kuh folgen ihr. Wisent-Ranger Benjamin Brunner verteilt derweil Kraftfutter. Bruno Kissling

Eine Kuh ging zielstrebig voraus, gefolgt vom Stier und den anderen beiden Kühen. Einzig das Kälbchen, das diesen Sommer auf die Welt kam und seit dem Transport nach Welschenrohr ein ganzes Stück gewachsen ist, zeigte zu Beginn etwas Scheue vor dem neuen Gehege.

Dieses ist 50 Hektaren gross und besteht aus 37 Hektaren Wald und 13 Hektaren Wiese. Dementsprechend werde es schwierig sein, die Tiere ab jetzt einfach so anzutreffen, sagte Projektleiter Otto Holzgang. In diesem Gebiet werden die Wisente zwei Jahre leben. Dann werden sie in das definitive Gehege ziehen, das 100 Hektaren gross ist.

Brunner hofft auf mehr Respekt

Nach dem Passieren des Tores zeigen sich die Tiere am Donnerstag unbeeindruckt vom neuen Gehege und machen sich direkt an ihre Hauptbeschäftigung: ans Fressen. Brunner hat kurz zuvor an verschiedenen Stellen Kraftfutter ausgestreut. Nach ein paar Minuten stampft der Stier weiter Richtung Süden und getraut sich damit als erster der Herde weiter vom bisherigen Gehege weg.

Nach dem Umzug widmen sich die Tiere schnell wieder ihrer Hauptbeschäftigung – dem Fressen. Bruno Kissling

Man sei gespannt, wie sich die Tiere verhalten, sagte Brunner. Prognosen könne er keine machen. Er gehe aber davon aus, dass sich die Tiere im Winter vor allem in der Nähe der Futterstelle aufhalten werden, die er einige Meter südlich seines Hofes installieren werde. Holzgang ergänzte: «Um das Verhalten der Wisente zu erforschen und zu dokumentieren, werden wir ja auch Untersuchungen durchführen.»

Bisher hätten die Säugetiere gut auf Besucher reagiert, so Brunner. Einzig ein Pferd und ein grosser Hund hätten für Panik in der Herde gesorgt. Manche Menschen hätten die Tiere sogar angefasst. Deshalb musste Brunner reagieren: Er hat einen zweiten Zaun gebaut, damit die Tiere nicht mehr so nahe an den ersten Zaun können. Zudem wurden Tafeln mit Hinweisen aufgehängt.

Man sei gespannt, wie sich die Tiere ab nun verhalten. Bruno Kissling

Das 50 Hektaren grosse Gelände erstreckt sich von der Balmbergstrasse bis zum Ende der Rüti. Das Gebiet ist durch Gatter zu erreichen. Auch die Jagd und Forstarbeiten sind nach wie vor möglich. Damit Besucher wissen, wie man sich verhält, wenn man im Wald auf einen Wisent stösst, sind Hinweistafeln an den Toren angebracht.

Darauf steht unter anderem, dass man die Tiere weder füttern noch anfassen darf. Denn sie seien zwar sanfte Riesen, können aber gefährlich werden. Vor allem, wenn es um den Schutz der Jungtiere geht. Auch sei immer ein Abstand von 50 Metern zu den Tieren einzuhalten, mahnt Brunner. Er geht davon aus, dass die Tiere bald schon von alleine das Weite suchen, wenn sie Menschen sehen. «Ich hoffe, dass die Leute mehr Respekt vor den Tieren haben, jetzt, wo der Zaun sie nicht mehr schützt.»

Nach Parkplatztafeln sucht man (noch vergeblich)

Eigentlich wäre gedacht, dass Besuchende beim Schulhaus parkieren und dann zu Fuss zur Sollmatt laufen. Nach Tafeln, die den Besuchenden zu den Parkplätzen leitet, sucht man im Dorf unten allerdings vergebens. Erst hinter der Brücke der Dünnern weist ein kleiner weisser Wegweiser den Fussweg Richtung Sollmatt. Dort ist auch angegeben, dass man oben keine Parkplätze findet.

Noch fehlen praktisch alle Tafeln, die auf die Parkplätze und den Fussweg zu den Wisenten hinweisen. Dieser Wegweiser ist in der Nähe der Dünnern angebracht. Bruno Kissling

Das hat die vielen Menschen in den vergangenen Wochen nicht davon abhalten, mit dem Auto hinaufzufahren oder am Wegrand zu parkieren. Aber die Tafeln sind noch nicht angekommen, sagt Holzgang. Sie seien bestellt und sollten in den kommenden Wochen montiert werden.

