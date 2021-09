Welschenrohr Bau- und Justizdepartement hat entschieden: Das Schweizer Kreuz auf dem Flachdach darf bleiben Vor zwei Jahren hat Stephan Sembinelli auf dem Dach seines neuen Hauses in Welschenrohr ein Schweizer Kreuz aufmalen lassen. Die örtliche Baukommission lehnte ein nachträglich eingereichtes Baugesuch ab. Nun hat das Bau- und Justizdepartement die Dachgestaltung endgültig genehmigt. Rahel Bühler 02.09.2021, 05.00 Uhr

Das Schweizer Kreuz auf dem Dach von Stephan Sembinellis Haus in Welschenrohr darf bleiben. Bruno Kissling/Archiv

Verletzt das aufgemalte Schweizer Kreuz auf dem Dach seines Wohnhauses das Welschenrohrer Ortsbild oder nicht? Anderthalb Jahre hat Einwohner Stephan Sembinelli auf die finale Antwort auf diese Frage gewartet. Die Baukommission von Welschenrohr befand zuvor ja. Sembinelli nein. Klären musste schliesslich das Bau- und Justizdepartement (BJD) des Kantons. Nun ist der Entscheid da: Das Departement hat entschieden, die überdimensionale Nationalflagge verletze das Ortsbild der Thaler Gemeinde nicht. Das siebenseitige Dokument liegt dieser Zeitung vor.

Das Departement erachtet die eingangs gestellte Frage, ob das Kreuz das Ortsbild verletze, als den entscheidenden Streitpunkt. Es begründet seinen Ukas damit, dass es an besagtem Standort – weder vom Boden noch von der Luft aus – ein einheitliches Ortsbild gäbe. Auch die an das Grundstück mit dem aufgemalten Kreuz angrenzende Gewerbezone stelle «nichts Schönes» dar. Zudem sei das Kreuz für Fussgänger von der Hauptstrasse her nicht sichtbar. Weiter schreibt das Departement, dass die Gemeinde, konkret die Planungsbehörde, der Wohnzone keinen besonderen Schutz bezüglich des Ortsbilds zukommen lassen wollte. Eine Verletzung des Ortsbildschutzes könne auch nicht mit einem Verweis auf Luftbilder begründet werden. Sichtbar ist das Kreuz einzig aus erhöhter Lage beispielsweise von der «Röti» auf der Weissensteinkette oder aus der Luft.

Das Flachdach ist 311 Quadratmeter gross

Der Entscheid des BJD könnte als finaler Akt einer Geschichte beschrieben werden, die vor zwei Jahren ihren Lauf genommen hat: 2019 baute Sembinelli in Welschenrohr ein Wohnhaus. In Anlehnung an das Schweizer Kreuz am Born kam er auf die Idee, sein 311 Quadratmeter grosses Flachdach ebenfalls mit der Nationalflagge zu verzieren. Er habe das Banner immer toll gefunden, sagte er gegenüber dieser Zeitung. Nicht zuletzt habe er mit seiner Idee auch zum Gemeindewappen, das an der Glatten Fluh ob Welschenrohr prangt, Bezug nehmen wollen. Ein Nachbar erhob daraufhin aber Einsprache. Denn das Kreuz war beim ursprünglichen Baugesuch nicht ersichtlich.

Die Baukommission von Welschenrohr verlangte daraufhin ein nachträgliches Baugesuch. Dieses lag im November 2019 öffentlich auf. Zwei Einsprachen gingen ein. Die Eine kritisierte die dominante Farbgestaltung des Flachdachs. Die Andere betonte, das grelle Kreuz wirke sich irreführend auf den Flugverkehr aus. Hausbesitzer Sembinelli sagte damals gegenüber dieser Zeitung, er befürchte keinen abschlägigen Bescheid der Baukommission. Denn im Zonenreglement sei nichts Näheres definiert, was die Gestaltung eines Flachdachs betreffe.

Die Baukommission Welschenrohr kam zu einem anderen Schluss. Sie lehnte das nachträgliche Baugesuch am 30. Januar 2020 ab. Begründung: Das Kreuz störe das Ortsbild der Thaler Gemeinde.

Am 3. Februar 2020 erhob Sembinelli Beschwerde beim Bau- und Justizdepartement. Er beantragte die Aufhebung der Baugesuch-Verweigerung. Diesem Begehren ist das Departement nun nachgekommen. Der Entscheid bedeutet gleichzeitig auch die Baubewilligung. Das Schweizer Kreuz auf dem Flachdach darf bleiben.

Sembinelli sagt zum Entscheid: «Mir war immer klar, dass das BJD so entscheiden muss, schliesslich gibt es dafür die kantonale Bauverordnung.» Er sei froh, dass die Antwort nach anderthalb Jahren endlich da sei.

Ob der Entscheid von der Gemeinde ans Verwaltungsgericht weitergezogen wurde, stand bis Redaktionsschluss nicht fest.