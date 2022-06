Béatrice Fink Gemeindeschreiberin Welschenrohr geht in Pension

Welschenrohr 40 Jahre Aktuarin beim FC und 17 Jahre Gemeindeschreiberin: Béatrice Fink hat über fast alles in Welschenrohr geschrieben Die langjährige Gemeindeschreiberin von Welschenrohr, Béatrice Fink (62) geht in Pension. Sie erzählt, was sie an der wichtigen Arbeit im Gemeindehaus und als Protokollführerin vieler Dorfinstitutionen begeisterte und was nach der Pensionierung für sie wichtig sein wird. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Béatrice Fink im Sitzungszimmer des Gemeinderates Welschenrohr geht in Pension. Hier hat sie unzählige Sitzungen begleitet und die Protokolle verfasst. Frb / Solothurner Zeitung

Zuverlässigkeit und Organisationstalent sind Attribute, die von einem Gemeindeschreiber oder einer Gemeindeschreiberin verlangt werden. Und dass er oder sie gerne schreibt, sich mit der Sprache auseinander zu setzen weiss, gehört ebenfalls dazu. Das sind alles Vorgaben, die auf Béatrice Fink, seit 17 ½ Jahren Gemeindeschreiberin in Welschenrohr zutreffen.

«Das Schreiben, der Umgang mit der Sprache, einen Text in verständlichem Deutsch zu formulieren, macht mir Freude. So gesehen habe ich die Aufgaben als Gemeindeschreiberin immer mit viel Herzblut und Leidenschaft ausgeübt.» Und doch will sie nun, gut zwei Jahre vor der eigentlichen Pensionierung, ihr Amt abgeben. Sie begründet: «Das hat vor allem mit meiner familiären Situation, mit meinem Mann zu tun, der dieses Jahr pensioniert wird. Wir haben schon länger beschlossen, dass wir beide gleichzeitig aus dem Berufsleben ausscheiden wollen und das ist jetzt eben so weit.»

Die Posthalter-Tochter macht das KV

Béatrice Fink kam als 8-Jährige nach Welschenrohr. «Ich bin zunächst in Lüsslingen aufgewachsen, bis mein Vater, der Posthalter war, ins hintere Thal versetzt wurde.» Hier wurde die Familie heimisch, der Vater gar zum Gemeindeammann gewählt. «Zunächst besuchte ich nach den Schulen im Thal die Kantonsschule in Solothurn mit dem Ziel, Sprachen zu studieren. Doch schon vor der Matur entschloss ich mich, die Lehre als Kaufmännische Angestellte zu absolvieren.»

Es folgte die Ausbildung bei einem Rechtsanwalt in Solothurn und 1981 bekam sie eine Stelle als Direktionssekretärin bei der Härterei Gerster in Egerkingen. «Eigentlich hatten mein Partner und ich dann vor, eine grössere Reise zu absolvieren». Doch das Leben hatte mit dem jungen Paar etwas anderes vor: Sie wurden Eltern.

Jemand, dem das Schreiben leicht fiel

So wurde eine Familie gegründet und in Welschenrohr Wohnsitz genommen. Vier Kinder kamen dann im Lauf der Jahre auf die Welt – doch Béatrice Fink war nie nur einfach Hausfrau und Mutter. «Immer wieder habe ich in diesen Jahren in der Post, bei meinen Eltern, ausgeholfen und ich begann auch, als Aktuarin für so manchen Verein oder einige Institutionen der Gemeinde tätig zu sein. 40 Jahre lang war ich Protokollführerin beim FC Welschenrohr», beschreibt sie das Amt, welches sie am längsten ehrenamtlich ausführte.

Doch sie schrieb auch die Protokolle der Musikschule, der Kreisschule, war Verwalterin der reformierten Kirchgemeinde und hatte noch einige Chargen mehr. «Ich war halt jemand, dem das Schreiben leicht fiel», lächelt sie. Und das hat sich im Dorf ziemlich schnell herumgesprochen.

2005 habe sie dann im Gemeindehaus begonnen und zwar wurde sie als Gemeindeschreiberin in einem 40 Prozent-Pensum angestellt. «Das war mir damals recht, denn ich arbeitete auch noch im Treuhandbüro meines Mannes mit.» Doch mit den Jahren wurde die Arbeit auf der Gemeinde immer mehr. «Heute arbeite ich in einem 50 Prozent-Pensum, doch oft gibt es eben mehr zu tun», sagt Béatrice Fink.

Doch die Arbeit habe ihr immer Spass gemacht, auch wenn sie mit den Jahren stets anspruchsvoller wurde. «Ich bin in erster Linie für die Gemeinderatsprotokolle zuständig. Dann aber auch noch für alles Administrative der Gemeinde gegen aussen, die Korrespondenz.» Zudem organisiere sie Anlässe der Gemeinde, wie zum Beispiel Ehrungen oder Vereidigungen, verwaltet die Homepage und nimmt von Amtes wegen auch an den Sitzungen der Finanzkommission teil. Béatrice Fink meint:

«Vor allem in den vergangenen zwei Jahren, als die Fusion mit Gänsbrunnen realisiert und organisiert wurde, gab es in meinem Bereich sehr viel zu tun»

Und sie fügt an: «Nur schon die Anpassungen aller Reglemente oder Verträge, braucht viel Zeit.» Die gute Stimmung mit dem Frauen-Team Eintönig sei der Berufsalltag in den 17 Jahren nie geworden, sagt die abtretende Gemeindeschreiberin. «Es war die Vielseitigkeit, und der Einblick in so viele interessante Gebiete, die einem sonst verborgen bleiben. Zudem», betont sie, «liegt mir das Wohl unserer Gemeinde am Herzen. Und das bleibt auch nach meinem Weggang so».

Im derzeitigen Frauen-Team «fägts»

Drei Gemeindepräsidenten und vier verschiedenen Finanzverwalter hat Béatrice Fink in ihrer Wirkungszeit erlebt. «Die Stimmung im Gemeindehaus war immer gut, doch jetzt, mit dem reinen Frauen-Team auf der Gemeinde, läuft es noch besser. Wir kennen uns alle seit Jahren gut und funktionieren, ohne viel Worte», schwärmt sie.

Dennoch will sie aufhören? «Ja, der Entschluss ist gefasst. Und ich werde auch keine Ferienablösungen oder ähnliches absolvieren», sagt sie mit Nachdruck. Sie habe keine Angst,dass es ihr nach der Arbeit auf der Gemeinde langweilig wird. «Ich habe ein Haus mit Garten, einen Mann, ein paar Hobbys und auch noch sieben Enkelkinder.»

