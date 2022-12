Thal-Gäu: Weihnachtsdekorationen und Adventsfenster in der Region

Weihnacht im Aussenraum Weihnachtsbäume, Laternen und mehr Wichtel als früher: So stimmt sich das Thal-Gäu auf Weihnachten ein Bei einer Besichtigung der weihnachtlichen Aussendekorationen und der Adventsfenster fällt auf: Es leuchtet weniger als in anderen Jahren und die Wichtelfiguren sind auf dem Vormarsch. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 21.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es fällt schon auf: Diese Adventszeit sind weniger weihnachtliche Aussendekorationen zu sehen als in anderen Jahren. Der Sparwille hat sich also auf die blinkenden Rentier- und Sternemassen niedergeschlagen. Oft werden dort, wo es festliche Beleuchtungen gibt, diese ganz gezielt eingesetzt.

Wie zum Beispiel in Oensingen. Die Gemeinde verzichtet dieses Jahr auf beleuchtete Sterne an den Strassenkandelabern, hat aber auf dem Platz vor dem Bienkensaal einen sehr eindrücklichen Weihnachtsbaum aufstellen lassen.

Dieser ist über und über mit Lichtern besetzt und zieht so als strahlendes Weihnachtssymbol alle Blicke auf sich. Umso mehr, weil Oensingen derzeit auch auf die Beleuchtung des Schlosses Neu-Bechburg verzichtet. Weniger ist mehr – kann also hier konstatiert werden und neben dem Sparwillen wird ein klares Zeichen gegen die Lichtverschmutzung gesetzt.

Auch christliche Symbole sind zu entdecken

Ein anderer Trend, der in diesem Jahr zum Vorschein kommt, sind die Wichtelfiguren. Die kleinen, augenlosen und dennoch verschmitzt wirkenden Figuren sind inzwischen in so manchem Adventsfenster zu entdecken. Oft gar sind sie auch in grösserem Format anzutreffen und sorgen für heitere Begegnungen.

In Neuendorf ist gar ein grösseres Männchen, das ganz und gar in ein grünes Tannenkleid gesteckt wurde, zu entdecken. Märchenfiguren und Weihnachten passen halt einfach gut zusammen.

Weihnachten in ihrem ursprünglichen Sinn, mit christlichen Symbolen und der Geburtsgeschichte von Jesus in der Krippe, ist aber in den Aussendekorationen nicht ganz vergessen gegangen. Insbesondere dort, wo man jedes Jahr auf die gleiche Art auf die Weihnachtszeit hinweist.

Zu sehen ist dies beispielsweise bei einem Rundgang durch Matzendorf. Seit nunmehr 40 Jahren werden dort im Advent jeweils die gleichen Weihnachtslaternen aufgestellt, auf denen den Besuchern die ursprüngliche Weihnachtsgeschichte in farbenfrohen Bildern erzählt wird. Anlässlich einer kleinen Feier wurde Anfang Dezember auf dieses ungewöhnliche Jubiläum angestossen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen