Wegzug Der Loomis-Standort Oensingen ist nun doch Geschichte: Gut 100 Arbeitsplätze verschwinden aus dem Gäu Die Firma Loomis Schweiz AG löst ihren Firmensitz in Oensingen spätestens per Ende Juli auf. Allen Mitarbeitenden wird eine Anschlusslösung angeboten, die aber wohl für viele nicht in Frage kommen wird. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 28.04.2022, 14.00 Uhr

Die Loomis Schweiz AG hat derzeit ihren Firmensitz noch im Oensinger Industriequartier. Spätestens per 31. Juli wird er jedoch aufgelöst. Patrick Lüthy

Jetzt also doch. Etwas mehr als ein Jahr nachdem bekannt geworden ist, dass die Firma SecurePost AG mit Hauptsitz in Oensingen an die Konkurrentin Loomis Schweiz AG verkauft wird, ist klar: Der Standort Oensingen ist bald Geschichte.

Spätestens per 31. Juli wird das Unternehmen, das Wertgegenstände transportiert und Geldautomaten bewirtschaftet, den Standort im Oensinger Industriequartier auflösen. Davon betroffen sind gut 100 Mitarbeitende, die sich nun entweder eine neue Stelle suchen oder sich mit einem neuen Arbeitsort abfinden müssen.

Schon vor gut einem Monat hat sich abgezeichnet, dass sich bezüglich des Standorts in Oensingen etwas verändern könnte: Als diese Zeitung Recherchen anstellte und wissen wollte, ob die beim Verkauf der SecurePost AG an die Loomis Schweiz AG gemachten Versprechungen eingehalten wurden, biss man bei der Firma auf Granit. Mehrere Anfragen mit entsprechenden Fragen blieben unbeantwortet.

Während der Recherche wurde bekannt: Das Unternehmen wollte den Gesamtarbeitsvertrag für die für die ehemaligen Mitarbeitenden der SecurePost AG, der Ende Januar dieses Jahres ausgelaufen ist, nicht weiterführen.. Dies, obwohl sich die Gewerkschaft Syndicom darum bemüht hatte.

Pauschalentschädigung angeboten

Vor etwas mehr als zwei Wochen wurden die Mitarbeitenden in Oensingen in einem Schreiben darüber informiert, dass der Standort spätestens per 31. Juli geschlossen wird. Das bestätigen zwei Mitarbeitende unabhängig voneinander. Beide möchten anonym bleiben.

Eine der beiden Personen sagt: In diesem Schreiben sei ihnen auch mitgeteilt worden, dass niemand entlassen werde. Alle hätten ein Angebot bekommen, künftig im Raum Zürich/Kloten zu arbeiten. Die Chauffeure könnten zudem auch in Bern, Basel oder Luzern arbeiten.

«Diese Standorte sind aber wahnsinnig weit weg für alle, die aus der Region Solothurn kommen.»

Das Unternehmen werde den Mitarbeitenden innerhalb des ersten Jahres eine distanzabhängige, monatliche Pauschalentschädigung für den längeren Anreiseweg anbieten. «Das ist zwar schön, aber ich schätze, dass trotzdem mindestens die Hälfte der Belegschaft dieses Angebot nicht annehmen und die Firma verlassen wird. Bis zu drei Stunden für Hin- und Rückweg sind schlicht zu viel, wenn man noch Familie und Hobbys hat», so der Mitarbeitende.

An die Regeln gehalten

Die Gewerkschaft Syndicom ist über die Geschehnisse der Firma Loomis Schweiz AG informiert. Sie wird in diesem Fall aber nicht im kollektiven Sinne aktiv, bearbeitet jedoch individuelle Anliegen von Mitgliedern. Dies aus zwei Gründen. Peter Spichtig, Regionenleiter Nordwest- und Zentralschweiz der Gewerkschaft sagt:

«Einerseits haben wir keine institutionalisierte Sozialpartnerschaft mit der Loomis Schweiz AG. Zudem sind Standortentscheide von privaten Firmen eine unternehmerische Entscheidung.»

Andererseits habe sich die Firma grundsätzlich an die Regeln gehalten: Die Standortschliessung erfolge mehr als ein Jahr nach der Übernahme, alle Mitarbeitenden hätten ein neues Angebot erhalten und als Abfederungsmassnahme wird eine monatliche distanzabhängige Pauschalentschädigung für die Mitarbeitenden ausgerichtet, die ab August einen längeren Arbeitsweg haben.

«Das hätte die Loomis Schweiz AG nicht per se tun müssen. Natürlich ist eine Standortschliessung nie schön, aber man kann der Firma aus arbeitsrechtlicher Sicht nichts vorwerfen.»

Die genauen Gründe sind unbekannt

Gerne hätte diese Zeitung von der Loomis Schweiz AG mehr über die Gründe erfahren, die das Unternehmen dazu bewogen haben, den Standort in Oensingen aufzugeben. Aber die entsprechende Anfrage liess das Unternehmen erneut unbeantwortet. Es verwies lediglich auf die Firmenwebsite, auf der keinerlei Angaben zu diesem Thema zu finden waren.

Einer der beiden Mitarbeitenden sagt, die Loomis Schweiz AG hätte die Schliessung des Standorts Oensingen an einer internen Informationsveranstaltung wie folgt begründet:

«Die Kosten für die Gebäude seien zu hoch und der ökologische Fussabdruck des Unternehmens ebenfalls. Mit der Schliessung des Standorts Oensingen könne man die Anzahl der Fahrten reduzieren.»

Ob das aber die wahren Gründe für die Schliessung sind, wisse man nicht. Die Mitarbeitenden hätten natürlich darauf gehofft, dass der Standort Oensingen bestehen bleibt.

