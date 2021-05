Wasserversorgung Zwischen Herbetswil und Seehof gibt es neu eine Wasserleitung: Sie verbindet zwei Kantone Viele Bauernhöfe zwischen Herbetswil und Seehof waren bisher nicht an die öffentliche Wasserleitung angeschlossen. Seit vergangenem Jahr ist das anders. Ein Rundgang im Grenzgebiet. Rahel Bühler 28.05.2021, 05.00 Uhr

Die Steinmauer auf dem Probstenberg symbolisiert die Kantonsgrenze: links Solothurn, rechts Bern. Bruno Kissling

Hahnen auf, Wasser marsch. Heutzutage ist es selbstverständlich: Jedes Haus ist an die Wasserversorgung angeschlossen. In den Jurahöhen, im Grenzgebiet zwischen Solothurn, Bern und Jura ist das nicht so. Die meisten der weit auseinanderliegenden Höfe versorgen sich mit eigenen Quellen. Seehof besorgt sich das Wasser nur so. In einem kantonsübergreifenden Projekt hat man in den vergangenen zwei Jahren einen Teil dieser Höfe erschlossen. Die Geschichte einer Wasserleitung, die zwei Kantone verbindet.

Auf etwa 600 Meter über Meer, beim Hammerrain nahe Welschenrohr, liegt die Quelle, von der Herbetswil das Trinkwasser bezieht. Im Dorf treffen wir Jost Meier. Seit 2014 ist der Landwirt die treibende Kraft hinter dem Wasserleitungsprojekt.

Auf 730 Meter steht seit 2012 das Reservoir Allmend. Mit zwei Pumpen pumpt es das vom Hammerrain kommende Wasser zum Bauernhof mit Namen Wäscheten (814 Meter). Die Wasserleitung führt mehr oder minder grad den Berg hinauf. Die Strasse schlängelt sich in unzähligen Kurven hoch. Meier sitzt im Auto und benennt Strassenabschnitte und Gipfel. Die Fahrt auf der schmalen Bergstrasse führt vorbei an Kühen, Wäldern, Felsen. Nur wenige Sonnenstrahlen durchbrechen an diesem Tag die Wolkendecke. Auf die «Wäscheten» folgen «untere und obere Tannmatt». Beides Sömmerungsbetriebe mit Restaurants. Bei beiden klopfen derzeit mehr Regentropfen als Gäste an die Türen. Meier: «Bisher waren nur die ‹obere und untere Tannmatt› ans Versorgungsnetz der Gemeinde angeschlossen. Nun haben wir auch die weiter oben liegenden Höfe erschlossen.»

Die «obere Tannmatt» liegt auf 1120 Meter. Dort steht ein Zwischenreservoir. Hier hat das aktuellste Wasserprojekt 2019 angefangen. Seither verläuft die Wasserleitung via «Mieschegg», einem weiteren Bauernhof, der Bergstrasse entlang, durch einen Wald, zum «hinteren Brandberg», der auf 1159 Metern liegt.

Beim «hengere Brang», Ausflugsort und Restaurant, ist der eigentliche Treffpunkt. Ein Dutzend Männer, die am Wasserleitungsprojekt mitgearbeitet nehmen an diesem Morgen die geleistete Arbeit ab. Ein breiter Wanderweg führt einen kleinen Hang hinauf. Dort steht ein neugebautes Reservoir.

Vor dem neuen Reservoir auf dem hinteren Brandberg: Norbert Emch, Jost Meier, Michael Gorgo, Stefan Kempf, Ernst Nussbaum. Bruno Kissling

«Von hier aus verlaufen mehrere Leitungen, an die die Höfe in Seehof angeschlossen sind.» Michael Gorgo vom Balsthaler Ingenieurbüro BFS hat die Arbeiten begleitet. Ernst Nussbaum, Brunnenmeister von Herbetswil, schliesst die Türe des Reservoirs auf: «Wir müssen weder Chlor noch sonst etwas verwenden, um das Trinkwasser zu säubern. Die Qualität ist super.» Beim Restaurant angekommen, steigt die Gruppe in die Autos. Nächster Halt:

Probstenberg, 1119 Meter, Kanton Bern. Eine schmale Steinmauer erstreckt sich vom Hof von Oliver Bürki gen Westen. Sie symbolisiert die Grenze zwischen den Kantonen Solothurn und Bern. Und das eigentlich Spezielle an diesem Wasserleitungsprojekt: Die Gemeinde Herbetswil erschliesst mit ihrer Quelle vier Höfe auf bernischem Grund. Der «Probstenberg» ist einer davon.

Der Druckausgleichsschacht. Bruno Kissling

Auf der bernischen Seite des Probstenbergs führt eine sehr steile Kiesstrasse den Hang wieder hinunter. Vorbei an Hirschen, Felsen und Wald. Die Autos fahren auf dem Weg. Die Wasserleitung führt unterhalb hindurch. Im Wald, auf etwa 1040 Metern, hält die Autokolonne an. Man inspiziert einen Schacht: «Er reduziert den Druck der Wasserleitung von 16 bar auf etwa 6», erklärt Gorgo. Damit den neu angeschlossenen Höfen das WC nicht um die Ohren fliege.

Am Ende der Strasse liegt der Hof von Dani Schünner, «Gross-Rohrgrabe» genannt, auf 1000 Metern. Er ist derzeit unbewohnt.

«Für die Aufrechterhaltung von Bergbauernhöfen und Kulturlandschaften ist eine funktionierende Wasserversorgung zentral. Mit der Klimaerwärmung und den damit verbundenen trockenen Sommer hat man gemerkt: Die bisherige Versorgung durch Quellen reicht nicht mehr aus»,

sagt Norbert Emch vom Amt für Landwirtschaft des Kanton Solothurn. Sein Pendant aus dem Kanton Bern, Stefan Kempf, ist beim Rundgang ebenfalls dabei. Viele der eigenen Quellen befinden sich in sanierungsbedürftigen Zuständen. Damit die Höfe erhalten bleiben, beteiligen sich sowohl die beiden Kantone als auch der Bund an der Finanzierung der Wasserleitung. Total kostet die Leitung von der «Tannmatt» her 1,6 Millionen Franken. Davon übernimmt der Bund 33 Prozent, der Kanton Solothurn 35 und schliesslich der Kanton Bern 30 Prozent. Der restliche Betrag übernehmen die Besitzer der Höfe selbst.

Schächte machen an den meisten Orten die unterirdische Wasserleitung sichtbar. Bruno Kissling

Links von Schünners Hof ist eine etwa fünf Meter breite Schneise auf dem Grasland frisch angesät: Zeichen der neuen Wasserleitung. Vom Hof fliesst das Wasser unter dem Land den kleinen Hoger hinauf und wieder hinunter. Kurz vor dem «Malseberg», ein derzeit unbenutzter Hof in Seehof, 954 Meter endet schliesslich die Reise der Herbetswiler Wasserleitung.