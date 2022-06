Die Gemeinde Mümliswil-Ramiswil muss im Juni sorgfältig mit ihrem Wasser umgehen

Die Sanierungsarbeiten an den Wasserreservoiren Leimfeld in Mümliswil gehen nun in die nächste Runde. Nachdem im letzten Jahr das neue Reservoir gebaut und in Betrieb genommen wurde, wird nun das zweite Becken saniert.

Enya Kopp Jetzt kommentieren 09.06.2022, 14.00 Uhr