Was hat das Thal-Gäu 2021 geprägt? Jahresrückblick Thal-Gäu: 2021 war geprägt von Wahlen, der Umfahrung Klus und weiteren Bauprojekten Im Frühling waren vor allem die Kantons- und Gemeinderatswahlen das entscheidende Thema. Im Sommer wurden sie von der Umfahrung Klus abgelöst. Ein Überblick über ein ereignisreiches Jahr. Rahel Bühler 27.12.2021, 05.00 Uhr

2021 geht langsam aber sicher dem Ende zu. Zeit, um auf das Jahr zurückzublicken. Welche Themen haben das Gäu geprägt? Welche das Thal? Worüber hat man geredet? Unser Überblick:

Seit 1. Januar 2021 sind Welschenrohr (vorne) und Gänsbrunnen (hinten) eine Gemeinde. Bruno Kissling

Die Fusion der beiden Thaler Gemeinden Gänsbrunnen und Welschenrohr tritt in Kraft.

Jetzt geht es vorwärts: Für den Umbau des Gasthofes Roggen ob Oensingen werden erst einmal einige Gebäude abgerissen. Bruno W. Heiniger

Die Sanierung des Berggasthofs Roggen in Oensingen hat begonnen.

Der Knatsch bei der Sozialregion Thal-Gäu wird öffentlich. SZ

Der Knatsch bei der Sozialregion Thal-Gäu wird öffentlich. Präsident Kurt Bloch tritt zurück. Bruno Born übernimmt.

Die Interessengruppe «Wisentansiedlung Nein» gründet sich und zieht das Urteil des Verwaltungsgerichtes Solothurn vom 16. März in Sachen «Projekt Wisent Thal» weiter ans Bundesgericht. Nicole Nars-Zimmer

Die Interessengruppe «Wisentansiedlung Nein» gründet sich und zieht das Urteil des Verwaltungsgerichtes Solothurn vom 16. März in Sachen «Projekt Wisent Thal» weiter ans Bundesgericht. Der Entscheid steht aus.

Viele neue Gesichter in den Gemeinderäten

Im Frühling war es das Thema: Die Gemeinderatswahlen im ganzen Kanton standen an. Fleissig wurden Kampagnen gestartet, Flyer verteilt, Plakate aufgestellt. Ehe am 25. April klar war: Die Gemeinderäte im Thal und Gäu werden ein bisschen männlicher – aber auch jünger. Im Gäu beispielsweise wurden sieben Leute mit Jahrgang 1993 und jünger gewählt.

Rolf Jeggli-Eggenschwiler. zvg

Überraschungen gab es einige: In Oensingen wurde Massimo Santucchi (CVP) abgewählt, in Oberbuchsiten Robert Gurtner (FDP), in Holderbank Erik Hahn (Pro Holderbank). Mit Dirk Weber holte in Oensingen erstmals ein GLP-Vertreter einen Sitz. Rolf Jeggli-Eggenschwiler erzielte in Mümliswil-Ramiswil mit 677 Stimmen ein Glanzresultat und überstrahlte damit gar Gemeindepräsident Kurt Bloch. Laupersdorf verkleinerte den Gemeinderat zudem von neun auf sieben Sitze.

Als die Gemeinderatswahlen passé waren, standen bereits die nächsten an: Jene der Gemeindepräsidien. In vielen Gemeinden – etwa Matzendorf, Kestenholz oder Herbetswil – war es nur Formsache, viele wurden still gewählt. In manchen Gemeinden stellte sich ein Kandidat zur Verfügung: So wurde André Grolimund (Freie Liste) Gemeindepräsident von Härkingen, Hanspeter Egli (FDP) von Neuendorf, Pascal Berger (parteilos) von Holderbank und schliesslich Jonas Motschi (#myBuchste) von Oberbuchsiten. Weiterhin sind Johanna Bartholdi (FDP, Egerkingen) und Theres Brunner (parteilos, Welschenrohr-Gänsbrunnen) die einzigen Gemeindepräsidentinnen in der Amtei.

Spannender Wahlkampf in Balsthal

Freddy Kreuchi. Bruno Kissling

Nur in Balsthal kam es zu einer wirklichen Wahl. Und zu was für einer: Nachdem Freddy Kreuchi (FDP) mit 1296 Stimmen bei den Gemeinderatswahlen deutlich mehr Stimmen erreichte als der amtierende CVP-Gemeindepräsident Pierino Menna (782 Stimmen), entschied sich ersterer, als Gemeindepräsidentschaftskandidat anzutreten.

Ein Wechsel würde der Gemeinde guttun, erzählte man sich im Dorf. Zu ungenügend war die Kommunikation und die Transparenz in der Vergangenheit. Das Dorfgerede hatte recht. Am 13. Juni stand Freddy Kreuchi als neuer Gemeindepräsident von Balsthal fest. Das Resultat war ebenso klar, wie bei den Gemeinderatswahlen im April: 1205 zu 702 Stimmen. Es gab 55 Leerstimmen und die Stimmbeteiligung lag bei beachtlichen 57 Prozent. Einen Tag später fand in Balsthal die Rechnungsgemeindeversammlung statt. Menna meldete sich krank. Ende Juni wurde bekannt: Der CVP-Politiker tritt auch als Gemeinderat zurück.

Der Bahnhof Egerkingen soll behindertengerecht werden. Bruno Kissling

Am Bahnhof Egerkingen beginnen die Bauarbeiten. Ziel ist, dass alle Rampen und Perrons behindertengerecht ausgebaut werden.

Aedermannsdorf Bruno Kissling

Die Gemeindeversammlung Aedermannsdorf setzt ein Zeichen: Sie beschliesst, Land von einer Privatperson zu kaufen, um junge Familien ins Dorf zu holen.

Auf dem Schloss Neu-Falkenstein oberhalb von Balsthal wird eine Neufassung von «Räuber Hotzenplotz» gedreht. Patrick Lüthy

Auf der Ruine Neu-Falkenstein findet ein internationaler Filmdreh statt: Für eine Neufassung von «Räuber Hotzenplotz» wird die Balsthaler Burg in Beschlag genommen.

Die von der Bürgergemeinde Oensingen ohne Bewilligung betonierte Strasse auf den Roggen muss laut Urteil des Bundesgerichts rückgebaut werden. Bruno Kissling

Die Bürgergemeinde Oensingen muss nach langem Rechtsstreit, der bis vor Bundesgericht geht, den Betonbelag auf Roggenstrasse entfernen.

Endlich vereint nach acht Jahren: (v.l.) Sanowbar, Perviz, Ali und Arezoo Nazari in Welschenrohr. In der Mitte Hansruedi Gunziger, der beim dramatischen Familiennachzug half. frb

Unter dramatischen Umständen kann ein afghanischer Einwohner von Welschenrohr seine Familie aus dem von den Taliban besetzten Kabul holen.

Verkehrsanbindung Thal: Ein Hin und Her in mehreren Akten

Im September spricht sich das Solothurner Stimmvolk für die Verkehrsanbindung Thal aus. Bruno Kissling

Das Resultat war mit Spannung erwartet worden: Wie entscheidet sich das Solothurner Stimmvolk? Für oder gegen die Verkehrsanbindung Thal, wahlweise auch Umfahrung Klus genannt? Am 26. September war das Resultat klar: Die Solothurnerinnen und Solothurner nahmen den 74-Millionen-Verpflichtungskredit für die Verkehrsanbindung Thal mit 59 Prozent an. Die Gegner waren enttäuscht. Die Befürworter jubelten. Mit einer solchen Deutlichkeit hatten sie nicht gerechnet.

Der Abstimmungskampf zuvor war intensiv. Er wurde Mitte April lanciert. Damals wurde bekannt, dass das Referendum des Gegnerkomitees mit dem Namen «Thaler Komitee Nein zur 81-Millionen-Luxusstrasse» zustande kommt. Das Komitee sammelte 2324 Unterschriften gegen das Bauprojekt. 826 davon kamen aus dem Thal. So erzwangen sie die Abstimmung von Ende September. Ebenfalls im April reichte das Gegnerkomitee eine Abstimmungsbeschwerde beim Verwaltungsgericht ein: Mehrere Thaler Gemeinden hatten Beiträge für die Umfahrung gesprochen. Diese Bezahlung von Beiträgen führe zu rechtswidrigen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung der Abstimmung, argumentieren die Umfahrungsgegner. Im Juni wies das Gericht diese Beschwerde ab. Das Komitee zog vor Bundesgericht. Der Entscheid ist noch hängig.

Gutachten: Umfahrung schadet dem Ortsbild

Im August wurde ein vom Verwaltungsgericht bestelltes Gutachten publik. Es besagt: Die Umfahrung beeinträchtige das schützenswerte Ortsbild zu stark. Es stellt in Frage, ob der Umfahrung überhaupt eine Baubewilligung erteilt werden könnte. Im August wurde der Abstimmungskampf schliesslich definitiv lanciert. Befürworter und Gegner starteten ihre Kampagnen. Die Argumente des Gegnerkomitees: zu teuer, zu schädlich für das Quartier, es gäbe bessere Alternativen.

Die Argumente der Befürworter: Man wolle nicht immer im Stau stehen, wenn man morgens und abends an den Arbeitsplatz oder nach Hause pendle. Das sei mühsam, belaste und vermindere die Lebensqualität im Thal.

Entscheid vom Verwaltungsgericht steht noch aus

Ein Blick in die Archive zeigt: Von einer Umfahrung im Thal spricht man schon seit 1960. Mehrere Projekte wurden erstellt und wieder verworfen. Manche waren weit fortgeschritten.

Wie geht es nun weiter? Beendet ist das Hin und Her nicht: Denn bereits 2020 gab es Einsprachen gegen das öffentlich aufgelegene Infrastrukturprojekt. Nach Einspracheverhandlungen genehmigte der Regierungsrat den Plan. Gegen diese Plangenehmigung wurde Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingereicht. Der Entscheid steht nach wie vor aus.

So könnte die Solaranlage im alten Steinbruch in Egerkingen einst aussehen. zvg

Die Gemeinde Egerkingen stellt ein neues Projekt vor: Im alten Steinbruch soll künftig mit Solaranlagen Strom produziert werden.

Starke Bautätigkeit im Thal und im Gäu

Im Oktober wird das neue Schulhaus in Niederbuchsiten eingeweiht. Patrick Lüthy

Im Thal und im Gäu wurde 2021 viel gebaut: Die neuen Schulhäuser in Niederbuchsiten und Oberbuchsiten sowie das Demenzzentrum Balsthal sind nur einige Beispiele.

Der Vorstand der Sozialregion schlägt vor, das Wohnhaus nördlich des roten Platzes auf dem Vebo-Gelände in Oensingen zu mieten. Bruno Kissling

Der neue Präsident der Sozialregion Thal-Gäu präsentiert, wie es mit der Institution weitergehen soll: Geplant ist die Zusammenführung der beiden Standorte Härkingen und Balsthal. Die Sozialregion möchte auf dem Gelände der Vebo heimisch werden.

Eine der Massnahmen, die im Rahmen des Projekts All-Gäu entwickelt wurden, sind Energiepärke. zvg

Der Kanton präsentiert, wie es mit «All-Gäu», dem Projekt mit Ideen für die Zukunft des Bezirks weitergeht.

Intercity-Ausfälle sorgen für Unverständnis und Vorstösse

Bei grossen Verspätungen hält der Intercity 5 nicht mehr in Oensingen. Bruno Kissling

Beträgt die Verspätung des Intercity 5 auf der Strecke St. Gallen-Lausanne mehr als elf Minuten, lässt er die Haltestelle Oensingen aus. «Um den übrigen Verkehr zu stabilisieren», so die SBB. Davon hatte die Politik genug: Im Dezember reichte Nationalrat Stefan Müller-Altermatt Fragen beim Bundesrat ein. Die Antwort: 50 Verbindungen fielen bis September aus. Dank des stündlichen Intercitys und den halbstündlichen Regionalzügen sei Oensingen trotzdem gut angeschlossen. Müller-Altermatt war anderer Meinung. Schon im November hatte Kantonsrat Fabian Gloor einen fraktionsübergreifenden Auftrag im Kantonsrat eingereicht. Der Regierungsrat soll beauftragt werden, weniger Intercity-Zugsausfälle zuzulassen.

