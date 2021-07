Waldreservat für seltene Widerbart-Pflanze

Waldorchideen im Thal Der Widerbart ist ein seltener Bewohner im Wald – deshalb gibt es nun ein Waldreservat Widerbart – so heisst eine Waldorchidee, von der es nur wenige Standorte im Jura gibt. Einer davon ist im Thal. Die Seltenheit hat zwei Gründe: Die Blume braucht spezielle Bedingungen und ist sehr empfindlich. Rahel Bühler 27.07.2021, 05.00 Uhr

Der Widerbart ist eine seltene Waldorchidee. Er hat gelbliche Blüten und ernährt sich von einem Pilz. Patrick Lüthy

Ein Wald, wie er überall in der Schweiz anzutreffen ist: Föhren, Buchen, Tannen. Mit etwas Abstand aneinandergereiht. Nur wenig Licht vermag den laubübersäten, mit Steinen und Gebüschen gespickten Boden zu erreichen. Ein typischer Mischwald im Schweizer Mittelland könnte man meinen. Dem ist aber nicht so. Denn in diesem Stück Wald im Thal wächst der blattlose Widerbart, eine sehr seltene Waldorchidee (siehe Kontext). Es ist einer der wenigen Standorte im Jura. Die Pflanze ist dort so selten, dass der genaue Standort des Waldstücks an dieser Stelle nicht verraten werden darf. Zu gross ist das Risiko, dass Menschen der Blume schaden könnten, wenn sie sich ihr nähern.

Sie kümmern sich um den Schutz der Orchidee: Peter Jäggi, Thomas Ulrich und Beate Waldeck (v.l.). Patrick Lüthy

In besagtem Thaler Waldstück treffen wir Peter Jäggi. Er arbeitet beim Amt für Raumplanung, in der Abteilung für Natur und Landschaft, und ist für Waldreservate, Waldränder sowie Heckenschutz zuständig. Beate Waldeck und Thomas Ulrich begleiten ihn. Sie sind Orchideenspezialisten und Mitglieder der Arbeitsgruppe Einheimische Orchideen Schweiz (AGEO). Das Ehepaar hat den Widerbart Anfang der 2000er-Jahre zum ersten Mal in der Region gefunden. Ein Zufallsfund, wie sie mittlerweile sagen.

Der Widerbart wächst in Gruppen oder - so wie auf diesem Foto - in einzelnen Stängeln. Patrick Lüthy

Um zum Waldstück zu gelangen, muss man ein Stück mit dem Auto fahren. Zu Fuss würde der Weg zu lange dauern. Aus dem Auto ausgestiegen, gehen wir zu Fuss weiter. «Ich beobachte und kartografiere diese Orchideenart seit 20 Jahren», sagt Ulrich. In diesem Jahr hat er bisher zwischen 100 und 150 Widerbarte gefunden. Wenn er von Zahlen spricht, meint er die einzelnen Stängel. Manchmal wachsen die Widerbarte einzeln, manchmal in ganzen Gruppen. Das Waldstück im Thal, in dem wir stehen, sei voller Widerbarte, berichtet Ulrich. Das hänge mit der Bewirtschaftung dieses Mischwaldes zusammen. Damit er gedeihen kann, braucht der Widerbart möglichst störungsfreie Wälder, erklärt Jäggi, der gelernter Förster ist. Das heisst, Wälder, in denen so gut wie keine Bäume gefällt werden, damit das Mikroklima im Wald etwa gleich bleibt.

Zum Schutz des Widerbarts gibt es ein Waldreservat

«Im ganzen Solothurner Jura weiss ich noch von einem weiteren Standort», sagt Jäggi. Selbstverständlich bleibt auch dieser geheim. Wieso ist diese Orchideenart denn so unglaublich selten? Einerseits, weil sie spezielle Bedingungen braucht: «Winter mit viel Schnee, damit sich der Boden vollsaugen kann, und normale Niederschläge im Sommer», weiss Ulrich. Denn die Orchidee braucht stets einen feuchten Boden. Andererseits ist der Widerbart äusserst empfindlich auf Trittschäden. Beziehungsweise der Pilz, von dem er sich ernährt.

Thomas Ulrich zeigt den Pilz, von dem sich der Widerbart ernährt. Patrick Lüthy

«Der ganze Waldboden ist mit einem Pilzgeflecht überzogen», erklärt Ulrich, kniet sich an einer unbedenklichen Stelle hin, schiebt Laub zur Seite und legt so ein Stück dieses Geflechts frei. Es schimmert weisslich durch den braunen Boden.

«Tritt man auf das Geflecht drauf, geht es kaputt. Und die Nährstoffversorgung für die Orchidee ist verloren.»

Deshalb bewegen wir uns während des ganzen Besuchs im Wald stets auf den vorgegebenen Wegen und betreten das Gelände dazwischen nicht.

Peter Jäggi sucht mit dem Feldstecher nach Orchideen. Patrick Lüthy

Um die gelblichen Blüten zu finden, hat Jäggi einen Feldstecher dabei. Unterwegs entdeckt er nicht nur Blumen. «Hier hat sich jemand hingelegt. Wahrscheinlich, um den Widerbart von nahem zu fotografieren», sagt er und zeigt auf eine Stelle am Boden, an der das Laub und der Humus aufgewühlt sind. Für das Pilzgeflecht können solche Aktionen verheerend sein. «Es ist möglich, dass die Person nicht wusste, dass ihr Verhalten schädlich ist. Deshalb ist es wichtig, zu wissen, wie man sich im Wald verhält», sagt Jäggi. Denn:

«Man kann eine Pflanze auch vom Weg aus bestaunen.»

Damit der Widerbart langfristig an seinen bisherigen Standorten erhalten werden kann, hat der Kanton neue Waldreservate definiert. Eines davon umfasst den Standort im Thal. Vor zwei Jahren haben die Verhandlungen mit Waldeigentümer und Revierförster angefangen, sagt Jäggi. Nun hat man ein Reservat mit einer Kern- und einer Pufferzone festgelegt. In der Kernzone kommen die meisten Widerbarte vor. Dort darf der Forstbetrieb den Wald nicht bewirtschaften. Die Pufferzone umrundet die Kernzone. Dort darf der Forstbetrieb den Wald schonend nutzen. Die Abmachung gilt für die nächsten 50 Jahre. Und sie soll dafür sorgen, dass die seltene Bewohnerin dem Wald erhalten bleibt.

Steckbrief Der Widerbart (epipogium aphyllum) ist eine der seltensten Orchideen Europas. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Mitteleuropa, Skandinavien über den Balkan bis Russland und Taiwan. Der Widerbart hat keine Blätter, sondern gelbliche Blüten. Er macht keine Fotosynthese. Er bezieht seine Nährstoffe, indem er eine Symbiose mit einem Pilz eingeht. So kann die Orchidee keimen und wachsen. Die Blumen werden etwa fünf bis zehn Zentimeter hoch und blühen im Juli für ungefähr zwei Wochen. In der Schweiz sind 75 Orchideenarten bekannt. Wegen ihres Seltenheitswerts sind alle national geschützt.