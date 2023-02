Waldarbeit «Mir hei krampfet»: Mit dem Forstunternehmen Salvi endet eine Ära in Kestenholz Die «Holzergruppe Angelo Salvi» wurde 1967 gegründet, die Söhne haben den Betrieb weitergeführt. Nun hat auch die zweite Generation das Pensionsalter erreicht. Gaudio, Sergio und Davide blicken auf ihre Zeit im Wald zurück. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 22.02.2023, 14.00 Uhr

Stolze Brüder: Gaudio, Sergio und Davide Salvi (von links) mit den Geschenken, die sie von den Bürgergemeinden Kappel und Kestenholz bekommen haben. Bruno Kissling

Mit Stolz halten Gaudio, Sergio und Davide Salvi das geschnitzte Holzbrett in die Kamera. Es ist ein Geschenk der Bürgergemeinde Kestenholz, für die jahrzehntelange Zusammenarbeit. Diese ist im vergangenen Herbst zu Ende gegangen, das Forstunternehmen Salvi wurde aufgelöst.

Doch der Reihe nach: Angefangen hat alles mit Vater Angelo Salvi, der 1936 mit gerade einmal 13 Jahren zusammen mit seinen Brüdern als Saisonnier in die Schweiz gekommen ist. Zunächst waren die Geschwister in der Romandie tätig, 1951 zog es Angelo dann nach Kestenholz, wo er sesshaft wurde.

In Italien hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits eine Familie, er pendelte zwischen Bergamo und dem Gäu hin und her. Erst in den 1960er-Jahren holte Angelo Salvi seine Frau und die sechs Kinder in die Schweiz. 1967 gründete er die «Holzergruppe Angelo Salvi». «Unser Vater hat hier mit Nichts angefangen», sagt Sergio Salvi. Er sei ein Pionier in der Region gewesen.

Strenge Arbeiten von Hand und mit Pferden

55 Jahre später sitzen vier der Kinder am Esstisch in ihrem Elternhaus: Benvenuta, Gaudio, Sergio und Davide sind in Kestenholz geblieben, wohnen in unmittelbarer Nähe zueinander. Alle sprechen Schweizerdeutsch mit Gäuer Dialekt, sind «stolze Kestenholzer», wie sie selber mit einem Lachen sagen. Bei Gaudio ist der italienische Akzent noch hörbar. Untereinander sprechen die Geschwister ein Gemisch aus Schweizerdeutsch und Bergamask, dem Dialekt der Provinz Bergamo.

An der Wand hängen Fotos aus der Zeit, als im Forstwesen noch Pferde eingesetzt wurden. Als die Söhne aus der Schule kamen, war klar, dass sie beim Vater im Betrieb mithelfen würden. «Etwas anders stand gar nicht zur Diskussion», sagt Sergio Salvi. Auch eine Ausbildung sei kein Thema gewesen, man habe einfach direkt mitgearbeitet. «Als 14-Jähriger elf Stunden am Tag», sagt Gaudio. Bruder Davide nickt: «Mir hei krampfet.»

Auch der vierte Bruder im Bunde, Bruno, hatte noch im Betrieb des Vaters mitangepackt. In den 1970er-Jahren zog er aber mit seiner Familie nach Italien – und ging damit den umgekehrten Weg des Vaters.

Zwischenzeitlich zählte der Betrieb bis zu 25 Mitarbeiter und bis zu fünf Pferde gehörten ebenfalls zum Team. «Das war noch viel Handarbeit», blickt Gaudio Salvi zurück.

Arbeiten für die Bürgergemeinden

1986 übergab Angelo Salvi seine Holzergruppe den drei Söhnen Gaudio, Sergio und Davide. Der älteste der drei, Gaudio, übernahm die Geschäftsführung. Die Brüder benannten den Betrieb in «Forstunternehmen Salvi» um. Sie machten sich in der Region einen Namen und konnten für Bürgergemeinden im ganzen Gäu, in der Region Olten und sogar im Thal Holzarbeiten erledigen. Hauptsächlich waren sie in Kestenholz und in Kappel tätig.

«Es waren strenge Arbeiten», sagt Sergio. Besonders eingefahren sind ihm die grossen Stürme Vivian und Lothar, in dieser Zeit sei man fast rund um die Uhr im Einsatz gewesen. Davide betont:

«Die Hauptsache ist, dass wir abends immer ganz nach Hause gekommen sind.»

Das sei im Forstwesen alles andere als selbstverständlich. Noch immer gilt Forstwart als einer der gefährlichsten Berufe. «Ich habe mir mal ein Bein gebrochen, aber das war nicht schlimm», sagt Gaudio mit einem Lachen.

«Es gab auch viele schöne Momente», sagt Sergio. Die Arbeit sei sehr abwechslungsreich gewesen. «Wir haben nicht nur Bäume gefällt, sondern auch den Wald gepflegt, neue Bäume gepflanzt und Strassen unterhalten.» Neue Geräte machten die Arbeiten leichter. So ist es auch auf dem Geschenk der Bürgergemeinde Kestenholz zu sehen: Ross und Mann werden von einem Holzvollernter abgelöst.

So wie früher gearbeitet wurde: Beim 10-Jahr-Jubiläum 2018 gab der Forst Thal einen Einblick in die Geschichte der Forstarbeit. Peter Wetzel (Archiv)

2015 wurde der jüngste Bruder im Bunde, Davide, zum Gemeindearbeiter von Kestenholz gewählt – er übernahm das Vollamt und schied aus dem Forstunternehmen aus. Auch Mitarbeiter wurden nach und nach immer weniger.

Weiter mit Brennholz handeln

Gaudio hat mit Jahrgang 1953 längst das Pensionsalter erreicht, im vergangenen Jahr wurde auch Sergio pensioniert. Die Brüder haben sich dazu entschieden, ihr Unternehmen aufzulösen. Die zwei letzten Angestellten hätten sie frühzeitig informiert.

Nach 50 Jahren im Wald lassen es Gaudio und Sergio nun ruhiger angehen, geniessen die Zeit mit der Familie. Sie liefern aber weiterhin im kleineren Rahmen Brennholz an private Abnehmer. Ein Leben ganz ohne Wald und Holz – das wäre für die Brüder dann doch nicht vorstellbar.

